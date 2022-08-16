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Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії

ердоган,путін

Туреччина розвиває співробітництво з Україною у військово-технічній сфері і при цьому заробляє гроші на Росії.

Це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова МЗС пов'язав сучасну політику Туреччини з "давніми традиціями османської дипломатії".

"Якщо коротко сказати про Туреччину, про її зовнішню політику зараз, - то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною і співпраця в торговельно-економічній сфері з Росією. Тобто допомагаючи нам протистояти Росії на фронті - об'єктивно це Туреччина робить, - вони заробляють гроші на Росії", - сказав Кулеба.

Також читайте: Делегація Туреччини вирушила до Сполучених Штатів для переговорів щодо закупівлі винищувачів

Автор: 

росія (66144) Туреччина (3629) Ердоган Реджеп Таїп (954) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
що цей придурок Кулеба верзе??? хай розкаже що вони з ЗЕ та Єрмаком робили знаючи що буде війна
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16.08.2022 10:09 Відповісти
+6
Повторюсь, Туреччина просто дешево скуповує рашку.
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16.08.2022 09:56 Відповісти
+6
Чонгар розміновували...
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16.08.2022 10:14 Відповісти
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Повторюсь, Туреччина просто дешево скуповує рашку.
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16.08.2022 09:56 Відповісти
Один помидор здесь, другой - там. Традиции остаются неизменными.
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16.08.2022 09:57 Відповісти
У проституток теж Э якiсь традицii...
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16.08.2022 10:31 Відповісти
рашкованам попи в Антальї помити, а Країні - Байрактари та 200 БТР,

норм 😁
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16.08.2022 10:43 Відповісти
то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною (про яку співпрацю чеше цей "зелений лопух" за виключенням пару "байрактарів" .котрі особливої погоди у війні з рашистом не роблять.?Які ще види озброєнь,крім цих пару "байрактарів" , для захисту України надала Туречина?
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16.08.2022 10:00 Відповісти
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16.08.2022 10:16 Відповісти
Цей завод може не проіснувати і пару днів, а може і зовсім не побудуватись із за "калібрів".
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16.08.2022 10:31 Відповісти
Завод зятя Султана?
Спадок його онуків?

Ви серйозно?😂
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16.08.2022 10:45 Відповісти
Скоріш за все, його простонеба не будуватимуть і калібри тоді відсмокчуть.
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16.08.2022 11:12 Відповісти
щє Kirpi.
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16.08.2022 11:13 Відповісти
Не зрозуміло: розриває співробітництво з Україною у військово-технічній сфері Джерело:
чи співпраця у військово-технічній сфері з Україною Джерело: ?
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16.08.2022 10:01 Відповісти
Сергію, "не розриває", а "розвиває".
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16.08.2022 10:27 Відповісти
"Деньги не пахнут...". римский император Тит
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16.08.2022 10:03 Відповісти
Веспасиан...но он ошибся. У некоторых они воняют. Сруцькимиром.
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16.08.2022 10:30 Відповісти
Тюркиш ерлайн: москва-європа 2000 у.є
Було 200
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16.08.2022 10:48 Відповісти
що цей придурок Кулеба верзе??? хай розкаже що вони з ЗЕ та Єрмаком робили знаючи що буде війна
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16.08.2022 10:09 Відповісти
Чонгар розміновували...
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16.08.2022 10:14 Відповісти
Мосты не повзрывали...
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16.08.2022 10:32 Відповісти
..... А чого ж тоді придурок Кулеба відома і поважаема на високих рівнях людина керуе Державою, а ит ,,розумник,, як жив у злиднях - так і живеш...як дозволяв собі ображати людей - так і продовжуеш бути ,,розумником,,? Бу га га га га га га га !!!
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16.08.2022 10:39 Відповісти
Совдєпія нікуди не поділася,гасла лохам замінили,і всьо.
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16.08.2022 10:14 Відповісти
Хто б казав- скільки бізнесу в росії у Слуг? Єрмака, наприклад, чи кінобізнес Зе, чи бізнес Арахамії на закупках бітуму у кривавого диктатора БРСР...
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16.08.2022 10:21 Відповісти
Доречі, вчора екс-волонтер(зараз в ЗСУ), Касьянов на РадіоНВ сказав що закупівлі Байрактарів убили десятки українських виробників і розробників дронів. Збанкрутіли навіть деякі з тих, хто вже поставляв продукцію на фронт...
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16.08.2022 10:24 Відповісти
Так, є проєкт Сокола від Коростильова крутий.....

але Байрактар на сьогодні найкращий, це золотий стандарт
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16.08.2022 10:52 Відповісти
Маячня, дрони потрібні дуже різні і Байрактари, це тільки один з видів. Аеророзвідка чудово все виробляє, що їм треба, там айтівці і інші інженери, яки саме на дронах в умовах війни чудово знаються.
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Лелека набагато частіше використовується за Байрактар.
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16.08.2022 11:17 Відповісти
Різні завдання, різні моделі.

Це нормально, потрібні дрони від найпростіших дешевих квадриків для взводу, і до тяжких ударних.

Питання в тому - чому у воюючій країні з потужними традиціями авіабудування фактично нічого не було втілено в життя так і настільки, як це змогли зробити турки? Ба більше - вже існуючи системи, не тільки у сфері безпілотників, фактично були забуті?

І це питання явно не до Кулеби!
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16.08.2022 12:11 Відповісти
Ти диви...понатягували жовтоблакитні прапори...а від постів як тхнуло кацапською мертвячиною - так і досі тхне... коли ви вже вгамуетеся кацапчікі ?
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16.08.2022 10:43 Відповісти
Звіздун ти Кулєба, а здавався розумним.
(Там у тебе міжнародний скандал назріває зі студентами інвишів. Європейські заклади вже пишуть листи своїм Президентам, тільки наш нічого не знає. Проінформуй, поки гнійник не лопнув.)

"Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку. Про це повідомляє Bloomberg. Видання пише, що у першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років. «Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає «новою економічною моделлю"
.
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16.08.2022 10:53 Відповісти
А що за скандал? Європейські заклади не змогли відсіяти на іспитах українців і виявилося, що українці кращє за європейців поздавали ці іспити? 😅
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16.08.2022 11:19 Відповісти
Студенти мають по закону відсрочку, а на навчання їх не випускають.
Це справжні студенти, які були зараховані у липні після вступної кампанії, "свої" виїхали раніше, ще в березні.
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16.08.2022 11:34 Відповісти
Технически на Украине Турция тоже зарабатывает. Почему нет если можно.
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16.08.2022 11:42 Відповісти
таке враження ніби турція не є членом НАТО
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17.08.2022 08:33 Відповісти
 
 