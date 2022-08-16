Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії

Туреччина розвиває співробітництво з Україною у військово-технічній сфері і при цьому заробляє гроші на Росії.

Це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова МЗС пов'язав сучасну політику Туреччини з "давніми традиціями османської дипломатії".

"Якщо коротко сказати про Туреччину, про її зовнішню політику зараз, - то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною і співпраця в торговельно-економічній сфері з Росією. Тобто допомагаючи нам протистояти Росії на фронті - об'єктивно це Туреччина робить, - вони заробляють гроші на Росії", - сказав Кулеба.

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