Кулеба про позицію Ердогана щодо Росії та України: Стародавні традиції османської дипломатії
Туреччина розвиває співробітництво з Україною у військово-технічній сфері і при цьому заробляє гроші на Росії.
Це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Голова МЗС пов'язав сучасну політику Туреччини з "давніми традиціями османської дипломатії".
"Якщо коротко сказати про Туреччину, про її зовнішню політику зараз, - то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною і співпраця в торговельно-економічній сфері з Росією. Тобто допомагаючи нам протистояти Росії на фронті - об'єктивно це Туреччина робить, - вони заробляють гроші на Росії", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+8 Victor Frey
показати весь коментар16.08.2022 10:09 Відповісти Посилання
+6 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар16.08.2022 09:56 Відповісти Посилання
+6 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар16.08.2022 10:14 Відповісти Посилання
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норм 😁
Спадок його онуків?
Ви серйозно?😂
чи співпраця у військово-технічній сфері з Україною Джерело: ?
Було 200
але Байрактар на сьогодні найкращий, це золотий стандарт
Це нормально, потрібні дрони від найпростіших дешевих квадриків для взводу, і до тяжких ударних.
Питання в тому - чому у воюючій країні з потужними традиціями авіабудування фактично нічого не було втілено в життя так і настільки, як це змогли зробити турки? Ба більше - вже існуючи системи, не тільки у сфері безпілотників, фактично були забуті?
І це питання явно не до Кулеби!
(Там у тебе міжнародний скандал назріває зі студентами інвишів. Європейські заклади вже пишуть листи своїм Президентам, тільки наш нічого не знає. Проінформуй, поки гнійник не лопнув.)
"Туреччина завадила Заходу ізолювати російську економіку. Про це повідомляє Bloomberg. Видання пише, що у першому півріччі експорт турецьких товарів до Росії досяг максимуму за останні вісім років. «Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у рамках того, що він називає «новою економічною моделлю"
.
Це справжні студенти, які були зараховані у липні після вступної кампанії, "свої" виїхали раніше, ще в березні.