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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 900 осіб, 233 літаки, 196 гелікоптерів, 1 880 танків та 4 152 броньована машина.. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 900.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1880 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 4152 (+11) од,
  • артилерійських систем - 989 (+4) од,
  • РСЗВ - 263 (+2) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків - 233 (+0) од,
  • гелікоптерів - 196 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
  • крилаті ракети - 190 (+3),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 92 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 900 осіб, 233 літаки, 196 гелікоптерів, 1 880 танків та 4 152 броньована машина. 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6799) ліквідація (4096)


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безвозвратные потери параши в точности совпадают с колличеством белых жигулей на знаменитых парашных дорогах )) едут белые жигули, знай - атец салдата едет на кладбище сказать спасибо своей личинке за сбывшуюся мечту )
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16.08.2022 10:25 Відповісти
 
 