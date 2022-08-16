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Новини
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Від СБУ вимагають втрутитися у роботу російського букмекера 1xBet в Україні та накласти на нього санкції

букмекер

В Україні продовжують незаконно працювати кілька веб-сайтів російської букмекерської контори 1xBet, через що українська громадська активістка і блогер Тетяна Локацька звернулася до Служби безпеки України з проханням втрутитися в це питання.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише УНІАН.

Нагадаємо, раніше Локацька зверталася до Ради національної безпеки та оборони України з проханням накласти санкції на 1Bet та на його представника в Україні - ТОВ "Твоя беттингова компанія" як на бізнес, що належить громадянам країни-агресора.

"РНБО швидко та оперативно реагує на звернення. У моєму випадку з приводу російської 1xBet, яка вільно працює в Україні. За кілька днів прийшла відповідь, якою РНБО перекинула м'яч на бік СБУ – мовляв, вони мають зробити подання на включення до списку санкцій. Не проблема, підключаємо СБУ. Подала звернення до СБУ з проханням подати до РНБО пропозицію про накладення санкцій на всі фізичні та юридичні особи, пов'язані з російською букмекерською конторою 1xBet, на саму контору 1xBet та на ТОВ "Твоя беттингова компанія", якій видали ліцензію на роботу 1xBet в Україні", – повідомила Локацька.

Активістка додала, що в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України, що триває, їй було б дивно почути від СБУ негативну відповідь на дану пропозицію. "Тому дуже чекаю на позитивну", - резюмувала вона.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Анулювати ці ліцензії від Президента України вимагали понад 26 тисяч українців, які підписали петицію на офіційному сайті президента.

Однак, крім цього, в Україні продовжують працювати ще кілька веб-сайтів 1xBet, які безперешкодно ведуть свою букмекерську діяльність на території України без відповідних ліцензій, що дозволяє російському букмекеру заробляти гроші на громадянах України і не сплачувати податки в український державний бюджет.

Автор: 

букмекери (94) СБУ (12991)


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Топ коментарі
+12
А лоббистов из кабинетов власти накажут и покажут плебсу? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
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16.08.2022 10:26 Відповісти
+8
там вже антикорупційні органи мають розбиратися, чому ця контора досі тут, і чому СБУ не кує й не меле
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16.08.2022 10:26 Відповісти
+6
Нищему плебсу не положено много знать, его задача воевать, работать , платить налоги и не роптать, а небожители будут вопросы решать, а в случае шухера за границу десантироваться, а вы тут сами выживайте, как хотите
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16.08.2022 10:33 Відповісти
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А лоббистов из кабинетов власти накажут и покажут плебсу? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
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16.08.2022 10:26 Відповісти
Нищему плебсу не положено много знать, его задача воевать, работать , платить налоги и не роптать, а небожители будут вопросы решать, а в случае шухера за границу десантироваться, а вы тут сами выживайте, как хотите
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16.08.2022 10:33 Відповісти
Будівництво парашки в Україні в повному розпалі.
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16.08.2022 14:06 Відповісти
У 2020-му році Клоун "без шума і пилі" надав громадянство Борису Бауму.

"

Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали на «Миротворец».

Формулировка по Борису Бауму - Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём для финансирования российской военной агрессии и терроризма.

Формулировка по россиянам владельцам 1xBET - Финансирование российской военной агрессии и терроризма.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём."

"За последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, которые связывают с российским организованным преступным сообществом под названием «Лужниковские». (Эта же группировка тесно связана с ФСБ и ГРУ ГШ МО РФ и причастна к совершению ряда тягчайших преступлений в Украине - А.).

Офис президента доверил гуманитарные миллионы и игорный бизнес ставленнику российского бизнеса, пишет издание http://glavcom.ua/publications/noviy-favorit-bankovoji-hto-takiy-boris-baum-i-shcho-vin-robit-v-ukrajini-678237.html ГЛАВКОМ .

В разгар эпидемии коронавирусной инфекции в Украине в Украине разгорелся очередной скандал. Выяснилось, что Офис президента доверил распоряжаться средствами, которые меценаты по призыву власти жертвовали на преодоление Covid-19, Борису Бауму - человеку с неоднозначной биографией и репутацией.

Борис Баум является представителем интересов российских политиков и бизнесменов. Он почти 20 лет проработал в российских компаниях в Украине, владельцы которых и поныне имеют здесь значительные интересы. Речь идет о ряде компаний, которые связывают с российским организованным преступным сообществом под названием «Лужниковские». Его члены до сих пор контролируют энергетический и гостиничный бизнес в Украине. Кроме того, Баум работал генеральным директором телеканала RTVI в Нью-Йорке - российского пропагандистского медиа."
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16.08.2022 10:55 Відповісти
там вже антикорупційні органи мають розбиратися, чому ця контора досі тут, і чому СБУ не кує й не меле
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16.08.2022 10:26 Відповісти
"Президент усунув генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Їх замінять Олексій Симоненко та Василь Малюк. Хто вони? ― короткі біографії (спойлер: люди Олега Татарова)"
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16.08.2022 14:09 Відповісти
а, СБУ для чего...?
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16.08.2022 10:28 Відповісти
четвертувати усих
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16.08.2022 10:30 Відповісти
не на часі
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16.08.2022 10:34 Відповісти
Може врешті і знайдеться той "дурак", який буде різати "курку, що несе золоті яйця".
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16.08.2022 10:37 Відповісти
Ця курка підкладає яйця під кого завходно, тільки не в український бюджет.
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16.08.2022 14:10 Відповісти
ну то й що що 26000 українців зверталось до презідента??
єрмак з патрушевим домовився
пюлював він на вас..
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16.08.2022 10:42 Відповісти
то ж була ПЕТіція
а слово ПЕТіція дуже подозріло виглядає для ЗЕкоманди
вони по свому розумовому рівню думають що то все ПЕТя підстроїв проти них
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16.08.2022 10:50 Відповісти
Тоді це "одна шарашка"!!!
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16.08.2022 10:48 Відповісти
Так, може, СБУ зробило ставки в 1xBet на те, що його не закриють?
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16.08.2022 10:54 Відповісти
ну паскуди в РНБО! Їм, ****, про ворожу дяіяльність повідомляють, а вони: "повідомте СБУ". А ви потвори самі не можете СБУ повідомити як вам вже під носа тикнули?! *****...
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16.08.2022 10:54 Відповісти
Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОПУ, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации рынка азартных игр. Чтобы войти в ее состав, Баум в 2020 году получил по специальному указу Зеленского украинское гражданство.

Бориса Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Якобы потому, что они несколько лет были соседями, и Баум, по словам Арахамии, «имел опыт управления казино» (вероятно, речь идет о казино в гостинице «Премьер Палас»). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.
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16.08.2022 11:04 Відповісти
потрібно закрити гєтьманцева - його патрон сівкович екс-депутат та ефесбешний агент
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16.08.2022 11:42 Відповісти
ЖЕК презедента ніколи не поверне взяті гроші за лобіювання кацапського бізнесу під час війни. ))) тепер будуть розказувати, що це така спецоперація на кидок кацапів на бабки із залученням спецагента АраХамію.
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16.08.2022 12:07 Відповісти
Активістка хоче підірвати фінансову стабільність сім'ї нашого президента, Лєнці прийдеться відмовитись від скумбрії по 8 грн. а як їм тоді жити далі...
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16.08.2022 12:20 Відповісти
хай піZдує тоді на свою віллу в Ялті.
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16.08.2022 12:50 Відповісти
Його зараз Бампер та Стус рекламують, які зараз під Бахматовим-Хмельницьким і лояльні до ZEбанди.
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16.08.2022 12:48 Відповісти
Лохотрон під час війни, а з ним щей панькаються. Видав наказ на припинення ліцензії і все. Як для себе треба, то у вас одна рука всі підписи робить. А як викинути шляпу, так треба і сбу і мнс і в очі насцяти, щоб видно не було.
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16.08.2022 18:15 Відповісти
Вспомним чьи были ВСЕ казино в Украине?
Лишить МВД и СБУ кормушки? Чтобы они жили на одну зарплату?
Креста на вас нет!
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16.08.2022 20:00 Відповісти
 
 