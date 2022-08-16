Від СБУ вимагають втрутитися у роботу російського букмекера 1xBet в Україні та накласти на нього санкції
В Україні продовжують незаконно працювати кілька веб-сайтів російської букмекерської контори 1xBet, через що українська громадська активістка і блогер Тетяна Локацька звернулася до Служби безпеки України з проханням втрутитися в це питання.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише УНІАН.
Нагадаємо, раніше Локацька зверталася до Ради національної безпеки та оборони України з проханням накласти санкції на 1Bet та на його представника в Україні - ТОВ "Твоя беттингова компанія" як на бізнес, що належить громадянам країни-агресора.
"РНБО швидко та оперативно реагує на звернення. У моєму випадку з приводу російської 1xBet, яка вільно працює в Україні. За кілька днів прийшла відповідь, якою РНБО перекинула м'яч на бік СБУ – мовляв, вони мають зробити подання на включення до списку санкцій. Не проблема, підключаємо СБУ. Подала звернення до СБУ з проханням подати до РНБО пропозицію про накладення санкцій на всі фізичні та юридичні особи, пов'язані з російською букмекерською конторою 1xBet, на саму контору 1xBet та на ТОВ "Твоя беттингова компанія", якій видали ліцензію на роботу 1xBet в Україні", – повідомила Локацька.
Активістка додала, що в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України, що триває, їй було б дивно почути від СБУ негативну відповідь на дану пропозицію. "Тому дуже чекаю на позитивну", - резюмувала вона.
Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Анулювати ці ліцензії від Президента України вимагали понад 26 тисяч українців, які підписали петицію на офіційному сайті президента.
Однак, крім цього, в Україні продовжують працювати ще кілька веб-сайтів 1xBet, які безперешкодно ведуть свою букмекерську діяльність на території України без відповідних ліцензій, що дозволяє російському букмекеру заробляти гроші на громадянах України і не сплачувати податки в український державний бюджет.
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Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали на «Миротворец».
Формулировка по Борису Бауму - Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём для финансирования российской военной агрессии и терроризма.
Формулировка по россиянам владельцам 1xBET - Финансирование российской военной агрессии и терроризма.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём."
"За последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, которые связывают с российским организованным преступным сообществом под названием «Лужниковские». (Эта же группировка тесно связана с ФСБ и ГРУ ГШ МО РФ и причастна к совершению ряда тягчайших преступлений в Украине - А.).
Офис президента доверил гуманитарные миллионы и игорный бизнес ставленнику российского бизнеса, пишет издание http://glavcom.ua/publications/noviy-favorit-bankovoji-hto-takiy-boris-baum-i-shcho-vin-robit-v-ukrajini-678237.html ГЛАВКОМ .
В разгар эпидемии коронавирусной инфекции в Украине в Украине разгорелся очередной скандал. Выяснилось, что Офис президента доверил распоряжаться средствами, которые меценаты по призыву власти жертвовали на преодоление Covid-19, Борису Бауму - человеку с неоднозначной биографией и репутацией.
Борис Баум является представителем интересов российских политиков и бизнесменов. Он почти 20 лет проработал в российских компаниях в Украине, владельцы которых и поныне имеют здесь значительные интересы. Речь идет о ряде компаний, которые связывают с российским организованным преступным сообществом под названием «Лужниковские». Его члены до сих пор контролируют энергетический и гостиничный бизнес в Украине. Кроме того, Баум работал генеральным директором телеканала RTVI в Нью-Йорке - российского пропагандистского медиа."
єрмак з патрушевим домовився
пюлював він на вас..
а слово ПЕТіція дуже подозріло виглядає для ЗЕкоманди
вони по свому розумовому рівню думають що то все ПЕТя підстроїв проти них
Бориса Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Якобы потому, что они несколько лет были соседями, и Баум, по словам Арахамии, «имел опыт управления казино» (вероятно, речь идет о казино в гостинице «Премьер Палас»). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.
Лишить МВД и СБУ кормушки? Чтобы они жили на одну зарплату?
Креста на вас нет!