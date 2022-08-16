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В окупованому Криму після вибухів біля Джанкоя почалася евакуація, виїхало вже майже 2 тисячі осіб

джанкой

У Криму почалася евакуація населення.

Про це повідомляють мер Мелітополя Іван Федоров, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Інформацію про евакуацію підтвердив й призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів.

Читайте також: Окупанти підтвердили, що під Джанкоєм детонують боєприпаси

"Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...", - наголосив Чубаров.

Як написав самопроголошений прем’єр Криму Аксьонов, він дав команду щодо виселення всіх громадян, що проживають у 5-кілометровій зоні поруч з місцем вибуху. За його словами, близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У районі Джанкоя лунають вибухи, повідомляється про влучання у сховище боєприпасів. ВIДЕО (оновлено)

Людей із сіл Азовське та Майське Джанкойського району тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєве, Табачне та Побєдне. Також Аксьонов додав, що є двоє потерпілих в результаті вибухів – один чоловік зазнав осколкових поранень, іншого "стінкою придавило". Причини детонації будуть з'ясовуватися, додав ставленик окупантів.

Крим (14192)


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Топ коментарі
+57
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16.08.2022 11:07 Відповісти
+45
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16.08.2022 11:07 Відповісти
+36
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16.08.2022 11:00 Відповісти
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Яке горе
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16.08.2022 10:58 Відповісти
А город подумал ученья идут..
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16.08.2022 11:00 Відповісти
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16.08.2022 11:00 Відповісти
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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16.08.2022 11:03 Відповісти
Два трепла. Уже обещал 2-3 недели еще в апреле-мае. И видел наступление на Новую Каховку.

Это наша разработка. Нужно различать "Гром 2" и "Сапсан". Второй вариант с дальностью 280 км. - это разработка под заказчика. "Гром 2", с дальностью согласно договора до 480 км. (ходят упорные слухи от разработчиков и спецов - до 1000 км.) - это разработка для ВСУ.
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16.08.2022 13:04 Відповісти
.....Мамо шо ти робиш?(с)
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16.08.2022 11:00 Відповісти
Яка сумна новина
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16.08.2022 11:00 Відповісти
Накуй - це на Анапу в даному випадку.
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16.08.2022 11:02 Відповісти
досі немає поста Медведева про Судний день-2
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16.08.2022 11:02 Відповісти
Вiн ще перший пос не допив..
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16.08.2022 11:17 Відповісти
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16.08.2022 11:07 Відповісти
Классная майка! А где можно её приобрести? )
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16.08.2022 11:59 Відповісти
Астанавитесь! Мы просто спасаем вас.
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16.08.2022 11:03 Відповісти
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16.08.2022 13:52 Відповісти
- "і бесплатная путёвка"
- "В Сібірь"
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16.08.2022 11:04 Відповісти
Москалям треба не 2тис. а 2млн. готувати до евакуації з Криму. Але до них завжди довго доходить.
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16.08.2022 11:05 Відповісти
Камені с нєба ...
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16.08.2022 11:06 Відповісти
...падать ні могут, патамуша на нєбє нєт камнєй!
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16.08.2022 12:28 Відповісти
-Пока не поздно, МАМА!!! (с)
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16.08.2022 11:07 Відповісти
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16.08.2022 11:07 Відповісти
-Мі в доміке...
- Не спасьот нас твой домік! Пока не поздно, МАМА!!! (с)
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16.08.2022 11:10 Відповісти
поїхалиии...
к іпєнєй матері
на бєлом катєрє Мацква
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16.08.2022 11:10 Відповісти
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16.08.2022 11:12 Відповісти
Там от ближайшей подконтрольной нам точки до Джанкоя - 200 км. И есть сомнения, что крылатая ракета смогла бы столько пролететь и не столкнуться с кучей согнанных туда систем ПВО, то есть, это не "Нептун" и не "Гарпун" (знаю, что они противокорабельные, но по нам ведь кацапы тоже стреляли противокорабельными). "Гром-2", если верить Жданову, Украина производить не имеет права.

Остаётся или случайно переданные дальнобойные ракеты (например, atacms), или диверсия. Надеюсь на первый вариант.
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16.08.2022 11:12 Відповісти
что значит "производить не имеет права"?! кто может запретить?
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16.08.2022 11:25 Відповісти
Гром-2 сделан по заказу и финансированию Саудовской Аравии для ее армии.
У нее пакет первообладателя проекта.
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16.08.2022 11:48 Відповісти
Пояснюю: ОТРК "Грім-2", розроблений на замовлення та за кошти Сауд.Аравії - це експортна версія українського ОТРК "Сапсан".
Виробляти "Сапсан" нам ніхто не забороняє...
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16.08.2022 12:10 Відповісти
Украина поризводитель данной системы и в праве делать для себя её хоть под названием "******** 777"
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16.08.2022 13:44 Відповісти
А я наоборот склоняюсь к Гром 2. Врятли даже сейчас амеры бы согласились бы что бы Украина стреляла их ракетами по Крыму. А если вопрос и стоял между Атакмс и Гром. То согласиться они могли скорее на второе. (А то что без ихних советников и инструкторов выбираются цели - вообще слабо вериться, тем более такие относительно громкие цели).
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16.08.2022 11:29 Відповісти
a amerikanci voobshe to nikoda nebili protiv postreljat po Krimu
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16.08.2022 12:17 Відповісти
Если ветер был попутный, то долетит, будет планировать в воздушных потоках))))))))))))))))))))))))))

А дальнобоя у нас действительно нет, полагаемся на ветер)))))
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16.08.2022 11:29 Відповісти
Там же по трассе есть Коктель-******* - а там всегда планиристы себе гнезда види, так как потоки очень восходящие!
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16.08.2022 13:06 Відповісти
Не вібруй так. Це ж омріяні камні с нєба. Які нахій ракети?
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16.08.2022 12:30 Відповісти
система ПВО в принципе не видит баллистические хаймарс , а если перед ними летит 88-я то пво уже нет вообще - хоть с-500 хоть панцирь - ей все равно )))))))....
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17.08.2022 00:09 Відповісти
Нас не догонят!!! Нас не догонят!!! Нас не догоняаааааат!!!
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16.08.2022 11:13 Відповісти
а теперь за Харьков хоть раз по Белгороду
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16.08.2022 11:15 Відповісти
Поздравляю кацапов с открытием в Крыму сезона "горящих туров" до параши.
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16.08.2022 11:18 Відповісти
Побігли кримсько-московські щурі? Далеко не втечете, будемо мочити там, де зустрінено, навіть в москві. Наших там також юагато. Ми ще навіть не розпочинали, а ви все обісралися!
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16.08.2022 11:27 Відповісти
Поторопитесь лапти пока мост еще стоит!
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16.08.2022 11:33 Відповісти
"А мы выдыхаем и идем на пляж" - Марго Симоньян.
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16.08.2022 11:35 Відповісти
"... ждьот сєвастопаль, ждьот камчатка, ждьот кранштат...
Вєріт і ждьот страна в гробах своіх рєбят..."
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16.08.2022 11:39 Відповісти
" Твой деревянный домик нас не спасет" (с)
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16.08.2022 11:48 Відповісти
"Жєлєзка" біля Джанкою також відчула раптову втому.
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16.08.2022 11:48 Відповісти
Мичман с сигаретой во рту с крейсера "москва" постепенно к Керчи добирается
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16.08.2022 11:50 Відповісти
Так туди ще раз навряд прилетить. Треба евакуювати Севастополь та інші населені пункти де військові об'єкти і заодно керченський міст розібрати самостійно))
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16.08.2022 12:03 Відповісти
Коли ці курці вже накуряться ?
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16.08.2022 12:13 Відповісти
po bolshe sigaret davai
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16.08.2022 12:21 Відповісти
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16.08.2022 12:25 Відповісти
"Люблю запах горелых лаптей поутру!"
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16.08.2022 12:36 Відповісти
Шо за кипиш, никто ж не пострадал, ну покурили, то такое... Не выселять же на сибирь за это.
И вообще, все идёт по-плану.
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16.08.2022 12:43 Відповісти
Евакуйовувати кацапів та зрадників в Криму будуть ЗСУ.
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16.08.2022 12:51 Відповісти
Ватостополь на черзі.
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16.08.2022 12:51 Відповісти
Зябровке приготовиться!
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16.08.2022 13:55 Відповісти
ПОРА міст рвать
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16.08.2022 14:15 Відповісти
Зачем русские сами взрывают свои склады с боеприпасами?
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16.08.2022 15:14 Відповісти
 
 