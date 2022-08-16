В окупованому Криму після вибухів біля Джанкоя почалася евакуація, виїхало вже майже 2 тисячі осіб
У Криму почалася евакуація населення.
Про це повідомляють мер Мелітополя Іван Федоров, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Інформацію про евакуацію підтвердив й призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.
За словами Федорова, під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів.
"Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...", - наголосив Чубаров.
Як написав самопроголошений прем’єр Криму Аксьонов, він дав команду щодо виселення всіх громадян, що проживають у 5-кілометровій зоні поруч з місцем вибуху. За його словами, близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі.
Людей із сіл Азовське та Майське Джанкойського району тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєве, Табачне та Побєдне. Також Аксьонов додав, що є двоє потерпілих в результаті вибухів – один чоловік зазнав осколкових поранень, іншого "стінкою придавило". Причини детонації будуть з'ясовуватися, додав ставленик окупантів.
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Это наша разработка. Нужно различать "Гром 2" и "Сапсан". Второй вариант с дальностью 280 км. - это разработка под заказчика. "Гром 2", с дальностью согласно договора до 480 км. (ходят упорные слухи от разработчиков и спецов - до 1000 км.) - это разработка для ВСУ.
- "В Сібірь"
- Не спасьот нас твой домік! Пока не поздно, МАМА!!! (с)
к іпєнєй матері
на бєлом катєрє Мацква
Остаётся или случайно переданные дальнобойные ракеты (например, atacms), или диверсия. Надеюсь на первый вариант.
У нее пакет первообладателя проекта.
Виробляти "Сапсан" нам ніхто не забороняє...
А дальнобоя у нас действительно нет, полагаемся на ветер)))))
Вєріт і ждьот страна в гробах своіх рєбят..."
И вообще, все идёт по-плану.