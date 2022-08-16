В окупованому Криму після вибухів біля Джанкоя почалася евакуація, виїхало вже майже 2 тисячі осіб

У Криму почалася евакуація населення.

Про це повідомляють мер Мелітополя Іван Федоров, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Інформацію про евакуацію підтвердив й призначений Росією керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів.

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"Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...", - наголосив Чубаров.

Як написав самопроголошений прем’єр Криму Аксьонов, він дав команду щодо виселення всіх громадян, що проживають у 5-кілометровій зоні поруч з місцем вибуху. За його словами, близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі.

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Людей із сіл Азовське та Майське Джанкойського району тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєве, Табачне та Побєдне. Також Аксьонов додав, що є двоє потерпілих в результаті вибухів – один чоловік зазнав осколкових поранень, іншого "стінкою придавило". Причини детонації будуть з'ясовуватися, додав ставленик окупантів.