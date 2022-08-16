Латвійський музикант разом з українцем ініціювали збір коштів на "Байрактар" для України
У Латвії почали збирати кошти на Байрактар для українських вйськових
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Музикант Ральфс Ейланд, який з перших днів війни бере активну участь в підтримці українській армії, разом зі своїм українським другом звернувся до латвійської громадськості із закликом пожертвувати на придбання безпілотного літального апарату "Байрактар". Для досягнення мети необхідно зібрати 5 мільйонів євро.
"Пожертвою на "Latvijas bairaktar" ми також маємо можливість засвідчити нашу підтримку України в цій жорстокій війні та передати українськими руками вітання російським окупантам", – каже Ейланд.
Його український друг Володимир Бірюков, який також є співініціатором проєкту, додає: "Я надзвичайно вдячний за все, що Латвія вже зробила для України. Ми це бачимо і цінуємо від щирого серця. Ця підтримка також дуже велика й потрібна моєму народу. Російським окупантам та Володимиру Путіну нічого не вдасться, бо сильна українська армія вже довела, що може захистити не лише Україну, а й увесь цивілізований, демократичний і, головне, вільний світ!"
Латвія – не перша країна, громадяни якої вирішили висловити свою підтримку Україні шляхом збору пожертв на цей бойовий літак. Подібні акції вже відбулися, наприклад, у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.
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Цікавий момент- куди Резніков діває гроші, які зекономив на волонтерських байрактарах? Адже волонтери ефективно затикають дірки там де держава діє повільно.
А в чому проблема для держави замовити байрактар?
Якщо їх купують волонтери, то бюджет який був на це виділений, тепер можна дерибанити - наприклад щось купити коли розпочнеться зелена прихватизація