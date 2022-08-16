Путін заявив, що "США намагаються затягнути конфлікт в Україні", а сам він хоче побудувати "демократичний світ"

Володимир Путін, який понад 6 місяців здійснює проти України повномасштабну збройну агресію, звинуватив США у ’спробі затягнути війну’.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на президента РФ Володимира Путіна.

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - заявив Путін під час виступу на московській конференції з міжнародної безпеки.

Президент РФ виправдовував агресивну війну, зазначаючи, що "спецоперація" в Україні була нібито ухвалена "у повній відповідності до Статуту ООН".

Також Путін заявив про намір Росії збудувати "демократичний світ".

Читайте також: Путін, попри на шалені втрати РФ, хвалиться зброєю і знову висловився про цілі "спецоперації" проти України - обмежився Донбасом. ВIДЕО

"Росія разом із союзниками, партнерами та однодумцями вдосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, вживатиме інших кроків до побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційне різноманіття", - сказав він.