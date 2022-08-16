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Новини Війна
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Путін заявив, що "США намагаються затягнути конфлікт в Україні", а сам він хоче побудувати "демократичний світ"

путін

Володимир Путін, який понад 6 місяців здійснює проти України повномасштабну збройну агресію, звинуватив США у ’спробі затягнути війну’.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на президента РФ Володимира Путіна.

"Ситуація в Україні показує, що США намагаються затягнути цей конфлікт", - заявив Путін під час виступу на московській конференції з міжнародної безпеки.

Президент РФ виправдовував агресивну війну, зазначаючи, що  "спецоперація" в Україні була нібито ухвалена "у повній відповідності до Статуту ООН".

Також Путін заявив про намір Росії збудувати  "демократичний світ".

Читайте також: Путін, попри на шалені втрати РФ, хвалиться зброєю і знову висловився про цілі "спецоперації" проти України - обмежився Донбасом. ВIДЕО

"Росія разом із союзниками, партнерами та однодумцями вдосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, вживатиме інших кроків до побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційне різноманіття", - сказав він.

агресія (1195) путін володимир (24130)


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Топ коментарі
+52
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16.08.2022 11:12 Відповісти
+48
Плешивый злобный карлик главный ДЕРЬМОкрат Параши. Это символично.
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16.08.2022 11:10 Відповісти
+41
Довбаний старий шизофренік!
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16.08.2022 11:11 Відповісти
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Плешивый злобный карлик главный ДЕРЬМОкрат Параши. Это символично.
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16.08.2022 11:10 Відповісти
в останній час "путен" розгорнув бурхливу діяльність справжній путлер хворіє а виступає лялька яка читає дурні тексти,занадто він жвавий для 72 річного діда.
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16.08.2022 11:39 Відповісти
А що сталося? А як же Київ за 3 дні, а як же денацифікація? Чого це раптом після хлопків у Криму все так різко помінялося?
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16.08.2022 11:10 Відповісти
Довбаний старий шизофренік!
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16.08.2022 11:11 Відповісти
Фуйло на все гаразд
і дємократ
і кідарст
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16.08.2022 11:11 Відповісти
Схоже що демократію він збирається будувати з Північною Кореєю.
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16.08.2022 11:55 Відповісти
"Демократия" по понятию *****.

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16.08.2022 11:11 Відповісти
И наш ответ карлику

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16.08.2022 11:13 Відповісти
І чому Росію ще не вигнали з ООН? І про який демократичний світ може може йти мова? Путін він диктатор і ні про яку демомократію не йдеться . А ця путінська потвора нехай займається Росією а не навязує всій лад чужим країнам.
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16.08.2022 11:12 Відповісти
а хто конкретно мав вигнати її з ООН ?
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16.08.2022 11:41 Відповісти
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16.08.2022 11:12 Відповісти
Ну просто отец русской демократии
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16.08.2022 11:13 Відповісти
кончене
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16.08.2022 11:13 Відповісти
Це здорова людина навіть не знає як коаентувати
Світ ? Він маразматик і вбивця....
Людина яка своїх людей бьє кийками за демонстрацію і калічить в тюрмах, хоче побудувати демократичний світ????
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16.08.2022 11:14 Відповісти
ето - другоє, бьйот - значіт любіт
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16.08.2022 12:32 Відповісти
"'спробі затягнути війну'- іншими словами чого ви хохли не здаетися а чинити нам опір
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16.08.2022 11:14 Відповісти
Ага. Дайте ***** построить такую демократию как в Мариуполе он построил. На рашке маразм на маразме и маразмом погоняет. Только на рашке комунисты ходят в церьковь, голосуют за демократию и убивают ради жизни.
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16.08.2022 11:14 Відповісти
дерьмократор... а посилання на статут оон, статтю, відповідно якої розпочав війну, теж може дати?
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16.08.2022 11:15 Відповісти
партнеры ***** по демократическому миру - кндр, никарагуа, єфиопия... прекрасно...
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16.08.2022 11:16 Відповісти
главное киздеть не подавая виду
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16.08.2022 11:17 Відповісти
ша за плєшьівоє куйло на фото?
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16.08.2022 11:17 Відповісти
Ну ясно як завжди чорне це біле,а США і Україна це тирани а куйло демократ!
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16.08.2022 11:18 Відповісти
Кацап, *уйло, і демократія -речі несумісні!
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16.08.2022 11:18 Відповісти
лукаве рашистське чмо має пояснити чим відрізняється "демократія" нацистської Німеччини , від "рашистської демократії",та яка різниця між німецьким концтабором Освенцім,та рашистським концтабором "Оленівка"?Щоб тебе падло спалив вогонь твоєї "рашистської " демократії" ,котрий спалює українські міста і села ,та вбиває український народ.
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16.08.2022 11:20 Відповісти
Этого выродка и его детей нужно порезать на маленькие кусочки и поджаривать на маленьком огне ради мира и демократии которую он пропагандирует
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16.08.2022 11:20 Відповісти
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16.08.2022 11:23 Відповісти
Дємакрат, памаш!

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16.08.2022 11:30 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZVSffIexGquGqTunBqmQGuS1PkgK4ngy-DNJ06Jsd5cN98oxNBiryyzDy3aeR3TwZRbjEx6xsnMPjM-K8qIhMCoc9bGwOBB1DOVnms6p96-pUa89o8E9gJYTIUIeN96p-QRUpQPaG2Op99U9dYxzGFOxYsjs02ZaqwMlHhfE5OH-g&__tn__=-]K-R Volodymyr Tsybulko :

АҐЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ

Атака на Залужного

На жаль, мушу обмежитись транскриптом лише коротких уривків з розмови пана Володимира з ведучим каналу Dmytro News - переважно тих, що стосуються правдоподібних намірів Банкової виставити, не приведи Господи, усунення Головнокомандувача Залужного на торг із рашкою.

Раджу передивитися весь запис цієї вельми інформативної розмови.

.

...- Пане Володимире, ви зачепили дуже цікаву і болючу тему, за якою дуже слідкують наші партнери і не тільки у США, а й у Польщі. Ми бачимо, що атаки на генерала Марченка, якого також чіпанула Безугла, відтак заява дуже провладної Ганни Маляр, котра працює за тими самими методичками, писаними на Банковій, і котра сказала, що "є в нас військовий", який щось там здав. І потім цей пазл закрив Резніков, сказавши "не цивільні розмінували Чонгар", натякаючи, що, мовляв, якийсь не такий в нас Главком Залужний. Як тільки почалася атака на Марченка, якого взяв з иншої команди Залужний, так само як він узяв у свій Генштаб Муженка і багатьох генералів, - отже, щойно почалася ця атака, як наввипередки із Залужним поспілкувалися і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, і Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО генерал Каволі, і ця новина розійшлася по всіх каналах по всьому світу. Польська "Виборча" написала, що Залужний - це перший отаман...

- В. Цибулько: - Поляки дуже ******* оцю козацьку стихію. Це частина польської свідомости, бо ми колись жили в одній державі, яка звалася Річ Посполита. Цей український код є й частиною польського коду, адже романтична польська література починалася з поеми Северина Гощинського "Zamek kaniowski". Канівський замок належив Конєцпольським, потім Понятовським, і король Станіслав у Каневі - адже це було королівське обійстя, Замок Канівський, - зустрічався з Катериною ІІ, але вона на берег не зійшла.

- (Сміється) Міг би й придушити!

В. Цибулько: - То й не було би потім Коліївщини і Третього поділу Польщі.

- Але все-таки - атаки на Залужного. Шмигаля хочуть прибрати, поставити Кубракова. Я ж думаю, що у генштабі хочуть також змінити головного нашого гравця - залізного нашого генерала.

В. Цибулько: - Є кілька комбінацій. Залужний так дістав їх зі своєю самостійністю... Що бісить Банкову: західні партнери ведуть абсолютно пряму комунікацію військовий з військовим без політичного керівництва. Чим менше там політичного рила, так би мовити, в цій системі комунікацій, тим ефективніше діють українські війська.

Гадаю, це також сиґнал [путіна] п'ятій колоні зносити Залужного. Інакше, мовляв, за переговори не сідає. Адже путін - великий маніпулятор. Але для того, щоби знести Залужного, треба зробити ще якусь комбінацію: наприклад, знести весь Кабмін разом із міністром оборони, а потім перезавантажити весь Кабмін, а потім новий міністр подасть кандидатури начальника Генштабу і головнокомандувача. Це така дивна гра, і вона вже триває не перший місяць. У квітні чи на початку травня певні амбіції пролунали з боку Шурми - це заступник голови адміністрації і перевірений союзництвом із Єрмаком кадр. Ідея знесення уряду і делеґування Шурми в уряд мусується досить давно. Наскільки я розумію, в оточенні Шмигаля на це реаґують досить нервово.

...Путін може поставити за умову, що він відступить кудись, аби продовжити переговори, а ви знесіть уряд, знесіть головнокомандувача; ми трішки поступимося, а потім перейдемо то формули торгів.

Враження таке, що п'ята колона зараз кинулася у свій останній бій в Україні. Вони були шоковані цією аґресією, вони думали, що українці перевішають їх за ногу на ліхтарних стовпах, але виявилося, що українці пішли воювати і на цю падлючу поведінку "еліти" не дуже реаґують, що є до чести українців. В українців є хороший механізм для початкового формування стабільности - це місцеве самоврядування, де вони вміють повністю розпорядитися всіма можливостями. Влада одночасно атакує опозтцію у парламенті і місцеве самоврядування. Атака на Корбана - це атака на Дніпропетровську групу, дуже скептичну до Зеленського. Філатов і Корбан - дуже критичні до Зеленського, але вони все зробили, щоб знести Порошенка, от що дивно!

... - Чого боїться Мар'яна Безугла? Справа в тім, що один раз можна взяти конвертик від Єрмака чи хто там їх носив - Коля Тищенко, так? - а потім ти вже на гачку. На жаль, "свої" голосують за бабло в конвертах, ми це знаємо. За це, до речі, як припускають, вони вбили Антона Полякова.

В. Цибулько: - НАБУ дуже швидко наближається до розслідування справи 20-30-50 про роздачу конвертів у "Слугах".

- Після кримських подій варто очікувати гоніння на військових, тобто за якісь ниточки кремль смикає і пробуватиме прибрати тих, хто ефективно воює. Впроваджується те, про що заявляв Залужний, - маневрова оборона, тактика високотехнологічної війни і тактика збереження солдат і офіцерів: він сказав - і це впроваджується, і росіянам дуже хочеться це зруйнувати.

В. Цибулько: - Атака на Залужного може бути частиною торгу. Суспільство потрясло ритуальне вбивство азовців. До того владі вдалося заялозити тему здачі "Азову" і Маріуполя і взагалі того "мішка", в якому опинилися азовці: чому вони там опинилися, чому їх переконували стояти до останнього. Це вбивство відновило в суспільстві питання відповідальности за долю азовців з боку влади. І, можливо, вони сподіваються зам'яти цю тему, усунувши Залужного. Можливо, це навіть на тіньові торги виставляється: мовляв, заберіть Залужного, а ми віддамо вам невбитих азовців. Не виключаю й такого сценарію, як це не сумно. Ми ж бачимо, як у нас висвітлювалися стамбульська зустріч і зернова угода. Чому влада мовчить про те, що реально там отримав путін?

По-перше, він отримав дозвіл на постачання комплектуючих, запасних деталей для цивільної авіації;

по-друге, він отримав можливість продавати своє зерно;

по-третє, він отримав можливість закуповувати біотехнічні матеріяли, йдеться про те, що росія не має власної зоотехнічної фармацевтики для лікування і щеплення тварин, і все російське тваринництво залежить від імпорту сім'яного матеріялу і фармацевтики;

по-четверте, путін отримав можливість торгувати мінеральними добривами, тобто росія тепер продаватиме, в тому числі, білоруський калій, якому заблоковано вихід; тобто путін дістав кілька компенсаторів для утримування режиму лукашенка, бо той йому насправді дорого обходиться.

Про це ж ніхто не говорить! А якщо там були обіцянки, не дай Боже, поступок територіяльних... Усе так затаїлося, заретушувалося, що треба дуже пильно слідкувати за руками. От чому, скажімо, Шрьодер заговорив про розширення зернової угоди на припинення бойових дій і переведення у переговорний процес, тобто закликав зупинити бойові дії на фактичній лінії розмежування і почати переговори. Увійти у переговорний процес і отримати замість Мінська Стамбул-2 чи Стамбул-3? Така здача національних інтересів - просто на поверхні. У 2015 році, коли Порошенко підписував Мінськ, Україна не мала союзників, ледве-ледве поляки, чехи, словаки і країни Балтії нам щось підкидали - це була копійчана допомога, і Україна не мала тоді ні ресурсу, ні армії. Після Мінська ми отримали час на переозброєння, переформатування армії і розробку всіх цих зразків - Грім-2, Стугни, не кажучи вже про Нептун... Це ж усе відбувалося за час, що його виторгував Порошенко для відновлення боєздатности війська, яке виявилося феноменом 21 століття! Український військовий феномен буде у провідних військових вишах вивчатися років 100.

- З Мінськом дуже цікаво вийшло: у 2015 році путін був впевнений, що Мінськ - це українська капітуляція. Тільки у 2019 році [ЗЕлені] почали тлумачити Мінськ не як зашморг для путіна, яким вона на справді була, не як угоду, якої можна не виконувати, а почали розглядати її за російськими наративами, прийнявши її російське тлумачення. І саме за це Вікторія Спартц прицільно атакувала Єрмака: "Невдалий менеджмент перемовин", написала вона. А вони всі (передражнює): "Невдалий меееенежмент! Що вона кааааже! Що це означаааає! Що, це Єрмак у чомусь винний, а не росія?" А вона каже: "Ні, він просто почав читати мінську угоду так, як її читала росія."

В. Цибулько: - Росіяни купилися на перелік заходів як на почерговість їх втілення. Але в угоді, в її кінці, завдяки дипломатичному хистові Порошенка є чітка приписка, яка нівелювала розгляд послідовности дій як почерговість: дії приймаються тільки у комплексі. Українська сторона зробила зустрічні кроки, але не отримала жодного російського зустрічного кроку, бо росіяни вирішили, що Україна підписала капітуляцію. Але там нема капітуляції! Там є значно хитріша, гнучкіша комбінація, розрахована на те, що путін розуміє будь-яку нейтральну угоду, як можливість когось нагнути через коліно, він розраховував на те, що він надавить на Порошенка. А Порошенко в носі мав цей тиск! Давили, та не видавили!

Але врешті видавили Зеленським...

...

Відеозапис розмови:

Володимир Цибулько
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16.08.2022 11:23 Відповісти
читати всім!
Розгорніть!
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16.08.2022 13:03 Відповісти
Схоже воно вже повністю з'їхало з глузду і щиро вірить у власну маячню. Допоможе тільки ампутація хворого органу - голови.
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16.08.2022 11:23 Відповісти
Таки правий був Нємцов, воно не при своєму розумі!
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16.08.2022 12:31 Відповісти
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16.08.2022 11:25 Відповісти
А зверу на ***** ніби верещучки? Чи привиділось?
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16.08.2022 13:33 Відповісти
пуйло і демократія? пуйло - терор, смерть, насилля, війна!!!
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16.08.2022 11:25 Відповісти
Вообще ***** старый *****
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16.08.2022 11:27 Відповісти
Ну хоть тут не соврал. Дали бы США нормальное количество оружия, мы бы закончили за 2 недели, а так … Слава ЗСУ!!!
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16.08.2022 11:29 Відповісти
ты сначала власть нормальную выбери а не кремлевское шобло - потом что-то требуй от американцев
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16.08.2022 12:11 Відповісти
Давайте ещё ознакомимся с тем, как ИГИЛ объяснял свои действия. Также можно поискать выступления Гитлера.
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16.08.2022 11:29 Відповісти
Пересмотрел вчера ,, историю СС ,, , роисся все под копирку делает , вся идеология , вся политика, абсолютно все скопировано с гитлеровской германии .
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16.08.2022 12:14 Відповісти
не ной как баба а сражайся до последнего орка все только начинаеться до полной денацификации россоссии
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16.08.2022 11:30 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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16.08.2022 11:30 Відповісти
Патологічне брехло....
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16.08.2022 11:30 Відповісти
Больное *************** ****** гори в аду..........................................
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16.08.2022 11:32 Відповісти
Їбануте створіння.
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16.08.2022 11:32 Відповісти
Что может создать произведение питерских подворотней и трущёб ?
Активный участник нескольких опг и других бандформирований.
Росия -- это паханстан , и не более, а до демократии, как до Луны.
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16.08.2022 11:33 Відповісти
Путлер наверно уже под Ямантау в туалете прячеться.
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16.08.2022 11:35 Відповісти
США намагаються затягнути петлю на твоїй смердючій шиї, старий уйобок)
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16.08.2022 11:35 Відповісти
А, значить довга війна йому не вигідна!

Хайно в кінці року почнуть діяти санкції на нафту!

Мало того, що це обвалить рубль! А ще й бюджет в них дуже сильно наповнюється з нафто-доларів. А в них в країні дуже багато працівників бюджетної сфери. Чим він їм зарплати буде платити?
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16.08.2022 11:36 Відповісти
Ахаха..так за два дня ж Киев хотел, а Украину за неделю... конечно идет что то не так)))
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16.08.2022 11:42 Відповісти
Дебіл, тебе не хочуть бачити ні в Україні, нігде
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16.08.2022 11:43 Відповісти
потомственный вертухай, доносчик и палач - Путлер, мечтает построить "демократический мир" а-ля концлагерь ГУЛАГ
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16.08.2022 11:44 Відповісти
Этого ******** скоро и в Ад не возьмут
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16.08.2022 11:45 Відповісти
.. .
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16.08.2022 11:45 Відповісти
Когда ты уже сдохнешь,мразь на ходулях?
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16.08.2022 11:46 Відповісти
а зачем же ты затянул конфликт открыв военторг на бамбасе, сейчас было бы уже все спокойно
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16.08.2022 11:46 Відповісти
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16.08.2022 11:47 Відповісти
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16.08.2022 11:47 Відповісти
к минусам добавь две оплаты за газ в мае и вот уже они и наши)
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16.08.2022 14:07 Відповісти
К большому сожалению, но у нас в Украине:
- Коррупция и воровство - присутствуют более чем;
- Чиновничий беспредел - в исполнении Минфина/налоговой этого самого беспредела просто немеряно, причем уже лет и лет;
- Кумовство и круговая порука - только по двум последним: "генпрокурор" у одного и "председатель СБУ" у другого;
- Рост цен - родная тема;
- Разваленное здравоохранение - "а это точно писали не про нас?";
- Цензура - присутствует;
- Наркомания и алкоголизм - "а это точно писали не про нас? - 2";
- Экология - приезжаем в Днепродым, пробуем дышать, думаем...
- Качество продуктов питания - даже нет желания комментировать. Практически 100% фальсификация сливочного масла, полнейшая .опа с молоком, непонятно из чего сделанная колбаса...
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16.08.2022 14:25 Відповісти
Это типа оставить людей без дома,бомбить театр в Мариуполе,обстреливать спальные районы и наделать кучу переехавших заграницу и внутри страны,оставить без любимой работы и жизни демократический мир строить,чего тогда у самого в стране задерживали людей за акции за мир и посадили на семь лет депутата за то что сказал что детей убивают? Он подменяет понятия логика вышла из чата ,не все в порядке с головой
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16.08.2022 11:51 Відповісти
Задерживать за акции за мир и посадить на семь лет депутата у себя в стране за то что тот сказал что детей убивают в Украине это демократический мир?
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16.08.2022 11:52 Відповісти
Диктатор варнякає про демократію?! Нонсенс! Будуй свою демократію в тундрі, не лізь в цивілізований світ, шізік!
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16.08.2022 11:53 Відповісти
Всі дебіли-малороси які кричать ,що мову на хліб не намажеш,кАкаяразніца, бурятській скотоязик нє путіна а маєй матєрі, кацапи на нас би напали навіть якщо б 100% розмовляли українською - в мене до вас питання, так чому це куйло постійно виправдовує вбивства і тортури українців захистом вас узкаязичних недобурятів які в своїй країні розмовляють на мові окупанта-ман'яка і кричать що їм забороняють іх радной улускій скотоязик?
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16.08.2022 11:53 Відповісти
він свою агресію виправдовуватиме чим завгодно. ти вінават лішь тєм, что хочетца мнє кушать...
коли ти зустрічаєш гопників на темній вуличці, то як до тебе придратися - не питання для гопника. будь-який твій крок буде поставлений тобі у вину. навіть втеча - а чого ти втікав?
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16.08.2022 12:44 Відповісти
справа не в мові в самій. справа в голосуванні за проросійські партії
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16.08.2022 12:45 Відповісти
Говорить про різноманіття! Потрібно починати говорити про статус бурятської мови в оновленому кацапстані
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16.08.2022 11:55 Відповісти
Коли вже Гаага цьому присудить гиляку ?
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16.08.2022 11:56 Відповісти
Створює в Украіні площадки для будівництва демократичного світу
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16.08.2022 12:07 Відповісти
Іноді відчуття ,що наша правляча система і ******** за одно і вони разом проти Штатів
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16.08.2022 12:09 Відповісти
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16.08.2022 12:14 Відповісти
Ага, так загарбницькі війни починають за Статутом ООН?!!
Посилання на статтю, будь-ласка.
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16.08.2022 12:18 Відповісти
Ти кончена мерзота воєний злочинець ,здохни паскуда і разом з дибільним "русским миром".
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16.08.2022 12:18 Відповісти
США затягують петлю на шиї рашіпараші,зосталось милом намазать,коли вона счезне:то на кошмарному фоні підірації в Африці вже є демократія.
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16.08.2022 12:21 Відповісти
Всем известно, что ***** говорит прямо противоположное тому, что думает и делает. Отсюда ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:
США стараются быстрее завершить войну, а ***** хочет построить во всем мире диктаторский тоталитарный режим.
У кого-нибудь есть сомнения в правильности перевода?
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16.08.2022 12:27 Відповісти
снова вспоминаются кадры из марсианских вторжений и крики "мы пришли к вам с миром!"
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16.08.2022 12:38 Відповісти
Про демократию от обнуленного смешно было
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16.08.2022 12:43 Відповісти
На гілляку скотиняку! Смерть кацапії!
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16.08.2022 12:46 Відповісти
короче *****....
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16.08.2022 12:59 Відповісти
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16.08.2022 13:01 Відповісти
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16.08.2022 13:02 Відповісти
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16.08.2022 13:03 Відповісти
У чувака явно шизофрения, куда врачи вообще там смотрят.
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16.08.2022 13:22 Відповісти
По Мариуполю, Буче, Гостомелю, Бородянке видно какой «демократический мир» этот чувак хотел построить…
Х_йло и демократия - несовместимые понятия
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16.08.2022 13:23 Відповісти
Бл*дь, є в когось лишній х*й?
Вставте цій курві в пащу, шоб не 3,14зділо...
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16.08.2022 13:46 Відповісти
Та вбийте цього окурка з безпілотника нарешті!
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16.08.2022 14:05 Відповісти
Сцарь на троні сидить 27 років безвилазно і патякає про демократію.
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16.08.2022 14:06 Відповісти
Я все розумію "*****" .банутий и тд... Одне не розумію як воювати з США и НАТО ... а вбивати Українців? Вони протистоять Англосаксам ... "много полярность" ... а вбивають Українців. Якім боком тут МИ? Пропагандони воюють з НАТО в Україні ... при тому що ми жодного відношення до НАТО не маємо... Це якісь дурдом. весь світ обговорює війну між Україною і рашизмом, а 140 млн. долбой.ов кажуть що з НАТО з США.
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16.08.2022 14:09 Відповісти
Тварюка їбанута.
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16.08.2022 14:31 Відповісти
jak chce bandyta pokoju, to niech zabiera brudną dupę z Ukrainy!
Bo w końcu się doczeka, że mu ktoś wsadzi w nią granat. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie!!!
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16.08.2022 14:50 Відповісти
Демократ хєров!!! Щоб воно здохло!
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16.08.2022 15:02 Відповісти
А почему не - после китайского ботокса явился посланник Бога и повелел идти на Украину?
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16.08.2022 19:59 Відповісти
 
 