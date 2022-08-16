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Новини Війна
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На Херсонщині у катівні утримуються 60-70 херсонців, серед них мер Херсону Колихаєв, - Трошин

херсонщина,херсонська

Окупанти створили аналог "ізоляції" в Донецьку - катівню в Херсоні у підвалах приймача-розподільника для дітей.

Про це в ефірі Еспресо повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин, передає Цензор.НЕТ.

За словами чиновника від місцевих є різна інформація про те, що відбувається в цій будівлі. Відомо, що там утримуються 60-70 херсонців.

"Всього з 24 лютого зникли більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили", - наголосив Трошин.

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Крім того, він додав, що там утримуються полонені окупантами українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС. Люди з травмами та пораненнями утримуються у дуже поганих умовах.

"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "ізоляції" в Донецьку. В 21 столітті це важко уявити собі", - зазначив він.

Також читайте: Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

армія рф (17876) викрадення (822) катування (611) Херсонська область (5894)


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Топ коментарі
+3
дермаку-Зеленському - по.уй...
чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
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16.08.2022 12:03 Відповісти
+3
Допомогти в'язням рашистської катівні у Херсоні може лише швидке просування ЗСУ в сторону міста і Дніпра.
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
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16.08.2022 12:37 Відповісти
+2
Хай зелені гниди розкажуть що їх сбу зробило з тренувальною базою і групою спецури яка готувалась повторити операцію із Цемахом. І хай розкажуть що сталось із головним групи "Швед".
Про який "мосад" ви розмріялись?

Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
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16.08.2022 12:43 Відповісти
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Одному Богу відомо, скільки там ще таких "Буч" ця сволота там зробили
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16.08.2022 12:01 Відповісти
дермаку-Зеленському - по.уй...
чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
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16.08.2022 12:03 Відповісти
Невже колихан схуд? Судячи по його корешу Zе- нардепу (дiючему!) ковальову-шось не вiриться...
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16.08.2022 12:10 Відповісти
Что вы понимаете. Путен сказал что он несет демократию и свободу, а США ему мешают и затягивают етот процес. Путен рад бы и в Европу принести такую демократию да очень боится НАТО.
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16.08.2022 12:13 Відповісти
зато орденоносец МЭР Мелитополя с фейсбука не вылазит со своими высерами...
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16.08.2022 12:14 Відповісти
Допомогти в'язням рашистської катівні у Херсоні може лише швидке просування ЗСУ в сторону міста і Дніпра.
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
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16.08.2022 12:37 Відповісти
Коли почнеться визволення Херсону, в'язнів рашисти можуть ліквідувати заздалегідь. Вони так роблять завжди. Тому треба якось врахувати цей момент. Щоб не було, як в тюрмі на Лонцького у Львові в 1941 році. Хай ГУР напружиться - такі операції треба розробити для кожного населеного пункту, що будуть звільняти від окупації.
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16.08.2022 13:43 Відповісти
Хай зелені гниди розкажуть що їх сбу зробило з тренувальною базою і групою спецури яка готувалась повторити операцію із Цемахом. І хай розкажуть що сталось із головним групи "Швед".
Про який "мосад" ви розмріялись?

Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
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16.08.2022 12:43 Відповісти
Вчіться.

Як бачите в гоблінів такі методи норма і вони показують свою ефективність.
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16.08.2022 16:33 Відповісти
Колихаєв???
https://www.youtube.com/watch?v=1QKJ69GGpp8&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
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16.08.2022 16:50 Відповісти
Откуда у вас эта инфа?
Орки отчитались?
Или это тупое бла бла бла? Вы Колыхаева живым видели? Или есть свидетели?
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16.08.2022 19:55 Відповісти
 
 