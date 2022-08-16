На Херсонщині у катівні утримуються 60-70 херсонців, серед них мер Херсону Колихаєв, - Трошин

Окупанти створили аналог "ізоляції" в Донецьку - катівню в Херсоні у підвалах приймача-розподільника для дітей.

Про це в ефірі Еспресо повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин, передає Цензор.НЕТ.

За словами чиновника від місцевих є різна інформація про те, що відбувається в цій будівлі. Відомо, що там утримуються 60-70 херсонців.

"Всього з 24 лютого зникли більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили", - наголосив Трошин.

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Крім того, він додав, що там утримуються полонені окупантами українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС. Люди з травмами та пораненнями утримуються у дуже поганих умовах.

"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "ізоляції" в Донецьку. В 21 столітті це важко уявити собі", - зазначив він.

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