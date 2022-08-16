На Херсонщині у катівні утримуються 60-70 херсонців, серед них мер Херсону Колихаєв, - Трошин
Окупанти створили аналог "ізоляції" в Донецьку - катівню в Херсоні у підвалах приймача-розподільника для дітей.
Про це в ефірі Еспресо повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин, передає Цензор.НЕТ.
За словами чиновника від місцевих є різна інформація про те, що відбувається в цій будівлі. Відомо, що там утримуються 60-70 херсонців.
"Всього з 24 лютого зникли більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили", - наголосив Трошин.
Крім того, він додав, що там утримуються полонені окупантами українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС. Люди з травмами та пораненнями утримуються у дуже поганих умовах.
"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "ізоляції" в Донецьку. В 21 столітті це важко уявити собі", - зазначив він.
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чим більше патріотів загине, тим простіше буде будь-яку зраду пояснити 73%вим лохам-наївнякам..
"азовці", он, взагалі зникли "на порядку денному" Найвеличнівшивого.. у безродних дебілів безумних-арахамій аргументують - "неначасі"
Початок розгрому ворожих військ біля Херсона намітиться після завершення оперативного оточення загонів ворога в районі Снігурівки.
Для цього залишається ударами артилерії і авіації:
1) зруйнувати залізничний міст через річку Інгулець, а також автомобільні мости біля селищ Нововасилівка та Василівка й Павлівка;
2) винести ворожі позиції у селищах Баратівка-Гречанівка-Єлизаветівка та зайняти їх, перерізавши трасу Р-81.
Про який "мосад" ви розмріялись?
Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум семь операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна - это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным "Швед". Именно его группа, по мнению российской стороны, была организатором самых громких убийств лидеров и командиров так называемых "ДНР" и "ЛНР". Год назад машина "Шведа" была обстреляна сотрудниками СБУ, в итоге имена его группы были рассекречены, но выяснилось, что он действовал по приказу ГУР. По мнению Бутусова, расследование этого дела указывает на то, что нападение было намеренной акцией с санкции руководства Украины. Все это он называет следствием действий "российской агентуры", а точнее, начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, работавшего замминистром иностранных дел при Викторе Януковиче.
Як бачите в гоблінів такі методи норма і вони показують свою ефективність.
https://www.youtube.com/watch?v=1QKJ69GGpp8&ab_channel=%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
Орки отчитались?
Или это тупое бла бла бла? Вы Колыхаева живым видели? Или есть свидетели?