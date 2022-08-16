Посол США Брінк про призначення Маселка та Мороза до ВРП: Чудова новина

Посол США Бріджит Брінк позитивно оцінює призначення двох членів до Вищої ради правосуддя.

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чудова новина", - зазначила Брінк.

Вона заявила, що ці два призначення - "важливий крок уперед у судовій реформі, ключовий елемент просування України до успішного європейського майбутнього".

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали адвокат Роман Маселко і доцент Микола Мороз. Сам Маселко, коментуючи своє призначення, зазначив, що зробить все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх.

Призначення також привітав глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

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