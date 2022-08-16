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Новини
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Посол США Брінк про призначення Маселка та Мороза до ВРП: Чудова новина

брінк

Посол США Бріджит Брінк позитивно оцінює призначення двох членів до Вищої ради правосуддя.

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чудова новина", - зазначила Брінк.

Вона заявила, що ці два призначення - "важливий крок уперед у судовій реформі, ключовий елемент просування України до успішного європейського майбутнього".

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали адвокат Роман Маселко і доцент Микола Мороз. Сам Маселко, коментуючи своє призначення, зазначив, що зробить все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх.

Призначення також привітав глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Також читайте: Маселко про призначення членом Вищої ради правосуддя: Зроблю все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх

Автор: 

Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
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Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграмм-каналов, являются: Разумков, Залужный, Порошенко, Шмыгаль и дальше согласно долгого списка.

Со своей стороны, мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего.

Бриджит Бринк - это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славнопамятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо Украины.

Госпожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т. .е уже после российского вторжения. Однако процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г.
Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, и в ответ на возражения Офиса президента Украины (мол для волнения нет оснований) отправляли командованию ВСУ (т е генералу Залужному) "Джавелины" и "Стингеры". И не только.

Весьма показательно, что приехав в Киев, госпожа Бринк кроме протокольных встреч с руководством страны, провела встречу с лидером "Европейской солидарности" и Пятым президентом Украины - Петром Порошенко, в его офисе.
В ОП это восприняли как прямой сигнал поддержки Порошенко администрацией Байдена. Министр Кулеба даже пытался послу США что то, выговаривать.
Госпожа Бринк бурчание украинского министра просто проигнорировала.

‍А с кем госпожа Бринк вообще не встречается? Естественно, с Ермаком. Все попытки Ермака организовать официальную встречу з представителем Вашингтона натыкаются на искреннее удивление американцев: о чем, мол госпоже послу говорить с офис-менеджером украинского президента?

Все это настроения Ермаку не добавляет - Андрей Борисович самолюбив, как дитя. Однако. Намного более опасно то, что идеи Бриджит Бринк с готовностью повторяет Владимир Зеленский после каждой с ней встречи. А президент крайне не любит, когда его пытаются переубеждать.

Госпожа Бринк практически сразу дала понять руководству Украины, постороения лайт-диктатуры вовремя войны (а такие планы не то что обсуждались, даже начинали воплощаться) официальный Вашингтон не потерпит. Именно этим объясняются ситуации, когда ОП начинал наступление на украинскую оппозицию и останавливался на полдороги. Так было с отключением оппозиционных телеканалов, которые по-факту вещают до сих пор. Каждый такой шаг вызывал интерес в посольстве США, после чего оправдываться приходилось Зеленскому, а президент опять таки этого крайне не любит. Но и это не все.

Украина сейчас от помощи США зависит так же критично, как в 1943 году от нее зависел сталинский Советский Союз. С одной стороны, из США идет поток оружия. С другой стороны, идет поток денег, который живит украинскую экономику. Объемы этой помощи напрямую зависят от госпожи посла. А Бриджит Бринк тут заняла позицию из перефразированного незабвенного: "Утром стулья - вечером деньги". Посольство США выдвинуло перед Офисом президента ряд требований. Увеличивать помощь Украине США готовы только по факту выполнения оных.

И да. Если Офис президента попытается отмалчиваться, издание "Wall Street Journal" уже продемонстрировало - насколько оно осведомлено о тайнах украинской политики.

Посол Бринк Ермаку откровенно выкручивает руки. Война затягивается, дефецит бюджета растет, а посол США с милой улыбкой напоминает, какие еще условия из списка не выполнила Украина. Просто послать госпожу Бринк, Ермак не может - это вызовет бурю возмущения внутри Украины. Пойти ей навстречу он не может также.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3880058.html «Печерский холм»
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16.08.2022 12:28 Відповісти
+5
Да, чудова.
Тільки кажуть членів вищої ради правосуддя має бути 22. Весь фокус у термінах призначення повного складу і у прізвищах цих діячів.
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16.08.2022 12:32 Відповісти
+2
А хто такий Мороз? теж корупционер.
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16.08.2022 12:22 Відповісти
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А хто такий Мороз? теж корупционер.
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16.08.2022 12:22 Відповісти
Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграмм-каналов, являются: Разумков, Залужный, Порошенко, Шмыгаль и дальше согласно долгого списка.

Со своей стороны, мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего.

Бриджит Бринк - это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славнопамятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо Украины.

Госпожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т. .е уже после российского вторжения. Однако процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г.
Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, и в ответ на возражения Офиса президента Украины (мол для волнения нет оснований) отправляли командованию ВСУ (т е генералу Залужному) "Джавелины" и "Стингеры". И не только.

Весьма показательно, что приехав в Киев, госпожа Бринк кроме протокольных встреч с руководством страны, провела встречу с лидером "Европейской солидарности" и Пятым президентом Украины - Петром Порошенко, в его офисе.
В ОП это восприняли как прямой сигнал поддержки Порошенко администрацией Байдена. Министр Кулеба даже пытался послу США что то, выговаривать.
Госпожа Бринк бурчание украинского министра просто проигнорировала.

‍А с кем госпожа Бринк вообще не встречается? Естественно, с Ермаком. Все попытки Ермака организовать официальную встречу з представителем Вашингтона натыкаются на искреннее удивление американцев: о чем, мол госпоже послу говорить с офис-менеджером украинского президента?

Все это настроения Ермаку не добавляет - Андрей Борисович самолюбив, как дитя. Однако. Намного более опасно то, что идеи Бриджит Бринк с готовностью повторяет Владимир Зеленский после каждой с ней встречи. А президент крайне не любит, когда его пытаются переубеждать.

Госпожа Бринк практически сразу дала понять руководству Украины, постороения лайт-диктатуры вовремя войны (а такие планы не то что обсуждались, даже начинали воплощаться) официальный Вашингтон не потерпит. Именно этим объясняются ситуации, когда ОП начинал наступление на украинскую оппозицию и останавливался на полдороги. Так было с отключением оппозиционных телеканалов, которые по-факту вещают до сих пор. Каждый такой шаг вызывал интерес в посольстве США, после чего оправдываться приходилось Зеленскому, а президент опять таки этого крайне не любит. Но и это не все.

Украина сейчас от помощи США зависит так же критично, как в 1943 году от нее зависел сталинский Советский Союз. С одной стороны, из США идет поток оружия. С другой стороны, идет поток денег, который живит украинскую экономику. Объемы этой помощи напрямую зависят от госпожи посла. А Бриджит Бринк тут заняла позицию из перефразированного незабвенного: "Утром стулья - вечером деньги". Посольство США выдвинуло перед Офисом президента ряд требований. Увеличивать помощь Украине США готовы только по факту выполнения оных.

И да. Если Офис президента попытается отмалчиваться, издание "Wall Street Journal" уже продемонстрировало - насколько оно осведомлено о тайнах украинской политики.

Посол Бринк Ермаку откровенно выкручивает руки. Война затягивается, дефецит бюджета растет, а посол США с милой улыбкой напоминает, какие еще условия из списка не выполнила Украина. Просто послать госпожу Бринк, Ермак не может - это вызовет бурю возмущения внутри Украины. Пойти ей навстречу он не может также.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3880058.html «Печерский холм»
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16.08.2022 12:28 Відповісти
Да, чудова.
Тільки кажуть членів вищої ради правосуддя має бути 22. Весь фокус у термінах призначення повного складу і у прізвищах цих діячів.
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16.08.2022 12:32 Відповісти
Та хто їм надасть змогу працювати. Арсенал у слуг олігархів великий - від конвертів за півквартири в Київі, до компромату який будуть наривати всією командою, а може і фізичні погрози з рейдерства або вбивства.
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16.08.2022 12:46 Відповісти
Пані посол, давить Єлдака та його банду! Ми Вас підтримаємо!
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16.08.2022 12:46 Відповісти
Ну тоді ******** буде посилювати війну
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16.08.2022 12:50 Відповісти
chem ? multikami ?
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16.08.2022 12:57 Відповісти
Если Бриджит Бринк довольна, то и мы спокойны.
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16.08.2022 13:15 Відповісти
Просування України до успішного європейського майбутнього можливе за умови введення на час війни зовнішнього управління країною і очищення влади від зрадників.
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16.08.2022 15:58 Відповісти
 
 