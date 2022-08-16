Росіяни зберігали на аеродромі у Джанкої близько 50 одиниць техніки, - Стратком ЗСУ

Незадовго до вибухів у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери). До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окрім цього, у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град" та боєприпасів.

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"Це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком. Джанкой це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу", - підкреслили у Страткомі.