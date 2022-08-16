Росіяни зберігали на аеродромі у Джанкої близько 50 одиниць техніки, - Стратком ЗСУ
Незадовго до вибухів у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
"У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери). До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім цього, у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град" та боєприпасів.
"Це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком. Джанкой це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу", - підкреслили у Страткомі.
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Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
О пять и снова - это злобное существо решил, что чем больше оружия, тем сильнее защищена территория, забыв что воюет все же не оружие, а воюют люди, которые это оружие держат. А с людьми у ***** напряженка - от туповатого министра нападения до последнего бурятского контрактника, которому все равног кого резать - украинцев в Буче или москалей в Москве.
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