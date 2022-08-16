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Новини Війна
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Росіяни зберігали на аеродромі у Джанкої близько 50 одиниць техніки, - Стратком ЗСУ

джанкой

Незадовго до вибухів у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери).  До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: У районі Джанкоя лунають вибухи, повідомляється про влучання у сховище боєприпасів. ВIДЕО (оновлено)

Зазначається, що окрім цього, у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град" та боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підтвердили, що під Джанкоєм детонують боєприпаси

 "Це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком. Джанкой це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу", - підкреслили у Страткомі.

армія рф (17876) Джанкой (66) техніка (1858) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+52
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16.08.2022 12:33 Відповісти
+43
Минобороны кацапов для этого и сочиняют сказки про детонацию и окурки, потому что признание того факта что С-400 говно, которое не защищает от ракетных ударов, значит нанести удар по свинособачему величию и всемогущесту, что приведет к деморализации и упадку настроений среди оболваненного россиянского быдла.
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16.08.2022 12:32 Відповісти
+36


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16.08.2022 12:28 Відповісти
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Псилили бавовну.
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16.08.2022 12:28 Відповісти


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16.08.2022 12:28 Відповісти
debyl blja (c)
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16.08.2022 12:32 Відповісти
Є така штука - мова обличчя.
Ось, дивлячись на шойгіне обличчя і розумієш, що саме так і має виглядати переможець - веселий, бадьорий, впевнений у собі...
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16.08.2022 12:34 Відповісти
Оленеводу уже доложили про очередной "успех" ?
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16.08.2022 12:36 Відповісти
Кожугет удалой, бедна ссакля твоя.....
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16.08.2022 13:34 Відповісти
https://twitter.com/gold_lot/status/1503057257055068166?fbclid=IwAR1Hz3QUJH_PZYgtpeKCi9Rqc0EMJJ8BCtnQo9bjMpPR7vnZxy6v2VcPOxM
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16.08.2022 13:38 Відповісти
А ще там були гелікоптери
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16.08.2022 12:29 Відповісти
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16.08.2022 12:30 Відповісти
Головотяпы.
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16.08.2022 12:48 Відповісти
Наследие царского разгильдяйства, когда один мужик двух генералов на.
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16.08.2022 12:56 Відповісти
Минобороны кацапов для этого и сочиняют сказки про детонацию и окурки, потому что признание того факта что С-400 говно, которое не защищает от ракетных ударов, значит нанести удар по свинособачему величию и всемогущесту, что приведет к деморализации и упадку настроений среди оболваненного россиянского быдла.
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16.08.2022 12:32 Відповісти
Невже Ердоган лопухнувся, закупляючи таке аналоговнєт?)
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16.08.2022 12:39 Відповісти
Чому лопухнувся , купили, розібрали і зрозуміли як зробити так шоб ці ракети стали земля-земля
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16.08.2022 12:46 Відповісти
Эрдоган $2,5 млрд. вбухал коту под хвост. ******* торгаша.

Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".
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16.08.2022 13:19 Відповісти
это вы о них слишком хорошо думаете..., еще один петух из говна, и вот новый повод, чтобы накормить величие и поднять настроение
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16.08.2022 12:56 Відповісти
А ще це болюче вдарить по ВПК рашистів, бо їхнє лайно ніхто не захоче купувати і розірвуть, навіть, і ті контракти, що були укладені до цього
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16.08.2022 13:32 Відповісти
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16.08.2022 12:33 Відповісти
Силу країни, в тому числі й військову, складають ЛЮДИ. Але, щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути «м'ясом».

І не тільки на полі бою.

Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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16.08.2022 12:35 Відповісти
Але бувають й виключення- сакральнi мiсця: Чорнобаiвка...
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16.08.2022 15:49 Відповісти
В Криму дедалі стає ,,душевно"
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16.08.2022 12:33 Відповісти
Угу... прям падамашнєму 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 13:32 Відповісти
я бы даже сказал по домашнему
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Так "бархатнАй сизон" же ж....
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16.08.2022 15:51 Відповісти
яке гарне слово: зберігали))
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16.08.2022 12:35 Відповісти
Не зберегли ))
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16.08.2022 13:03 Відповісти
у джонкої базується більше 40 гелікоптерів... але відстань до низ з майського більше 20 км. гарно розліталось, але не достане...
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16.08.2022 12:35 Відповісти
Вибухи не в районі аеродрому, а в Джанкойському районі, селище Азовське. Там горить склад ***********.
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16.08.2022 12:36 Відповісти
А я так розумію, що і в Джанкої, і в Азовському, і в Гвардійському - всюди!!!
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16.08.2022 13:43 Відповісти
Головне слово «зберігала».
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16.08.2022 12:36 Відповісти
Жгите их больше, слава ЗСУ!
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16.08.2022 12:38 Відповісти
Как "погостили"в украинском Крыму лапти? Весело,с огоньком?
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16.08.2022 12:40 Відповісти
krymu eto dronov kamikadze rabota ,eto ne Himars.
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16.08.2022 12:40 Відповісти
таких экзотических мест в Крыму ***** облюбовало много - роботы непочатый край
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16.08.2022 12:40 Відповісти
Крым практически целиком превращен в военный арсенал, до отказа набитый оружием(насчет ЯО непонятно, кто говорит, что есть, кто говорит, что нет).
О пять и снова - это злобное существо решил, что чем больше оружия, тем сильнее защищена территория, забыв что воюет все же не оружие, а воюют люди, которые это оружие держат. А с людьми у ***** напряженка - от туповатого министра нападения до последнего бурятского контрактника, которому все равног кого резать - украинцев в Буче или москалей в Москве.
Российская армия, как срез российского общества - дураки, подлецы и дегенераты
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16.08.2022 12:50 Відповісти
Так вибухи на складі чи в аеропорті? А то так можна приписати і базу в Севастополі.
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16.08.2022 12:43 Відповісти
Хорошо так, по домашнєму.
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16.08.2022 12:44 Відповісти
В 90-х роках служив у Джанкої. Більша половина офіцерів були росіянами. Вони вже тоді чекали на "руський мир"...
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16.08.2022 12:47 Відповісти
"руССкій", або "російский", якщо бажаєте перекласти цю назву українською.
"РУСЬкий" - це той, що має відношення до нашої (Київської) Русі, а не до РФ. Нагадаю, що мова у кацапів теж не руська, а російська!
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16.08.2022 13:13 Відповісти
диверсанти відпрацювались, як і у Саках
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16.08.2022 12:50 Відповісти
Авідакажітє
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16.08.2022 13:36 Відповісти
Нас там нет..то бавовна горить...
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16.08.2022 12:52 Відповісти
Крим не тямит себе від щастя -- салютує ВСУ феєрверками наперед
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16.08.2022 12:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0 https://www.youtube.com/watch?v=ZyL0umN1IZ0


КРЫМ и HIRMAS | Перспективные объекты для атаки
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16.08.2022 12:53 Відповісти
Крымский мост пока цел...крысы путлера...драпайте...ещё есть время...🦍гориллы долбанные...
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16.08.2022 12:54 Відповісти
Доводка системи терком на отрк далі на полігоні "Крим" наземний підземний повітряний доводка до максимального імплозивного заряду на отрк
Все тільки починається
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16.08.2022 12:56 Відповісти
Новинки Укроборонпрому:
ОТРК "Головотяпство"
БПЛА "Замьікание"
РСЗО "Окурки"
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16.08.2022 12:56 Відповісти
Наркозависимый есаул.
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16.08.2022 13:08 Відповісти
стратком ЗСУ..., я була впевнена, що це комітет по стратам, бгггг
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16.08.2022 13:04 Відповісти
О!
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16.08.2022 13:26 Відповісти
... Привыкли,так душевно все было, по домашнему...
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16.08.2022 13:06 Відповісти
В Крыму 5 айродромов...куда ударит бавовна в следующий раз...?делаем ставки Панове...Джанкой или Симферополь...
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16.08.2022 13:07 Відповісти
поблизу сімферополя вже тоже палає... гвардєйське відзначилось....
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16.08.2022 13:38 Відповісти
а там на відкритих стоянках біля 30 літачків... су 25 і су 24....
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16.08.2022 13:44 Відповісти
Під Сімферополем уже "хлопкі" і "залимлєніє".
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Ещё б белорусскую волость оркостана проредить не мешало бы
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16.08.2022 13:11 Відповісти
Стратком -- це ж Комітет страти рашистів!
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16.08.2022 13:23 Відповісти
https://www.facebook.com/LevinYigal?__cft__[0]=AZXkxKAxRJz43EGNiZDpt4hafi0mHB2mk5OnRZH5mSNCX5lKEJFmRz5oyqKu32qfNtL4ruwbqN4Jn1oMnOtVJGHR0wP5_rf6ZOkmlszqGhwTRlyKodVXYTqnapMaAQKWjSz4vDzp4FlZqbeh05CvOnlWHWdYNqv8cmJ24ZzcrBneNg&__tn__=-UC%2CP-R Игаль Левин

https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02c7f4q27LLonNnfq9MjFuNGhz8M9tKh1VPhxsUVepgVoQcwCPzku3MTWyD723D9Qjl?__cft__[0]=AZXkxKAxRJz43EGNiZDpt4hafi0mHB2mk5OnRZH5mSNCX5lKEJFmRz5oyqKu32qfNtL4ruwbqN4Jn1oMnOtVJGHR0wP5_rf6ZOkmlszqGhwTRlyKodVXYTqnapMaAQKWjSz4vDzp4FlZqbeh05CvOnlWHWdYNqv8cmJ24ZzcrBneNg&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

Местные жители сообщают о взрывах на военном аэродроме в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму.


Сегодня кучно. Демилитаризация Крыма набирает обороты.
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16.08.2022 13:29 Відповісти
Пожалійте Єнота, бідолага лапки зітре від таких новин 🤔🧐😁
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Джанкой горел и ему велел!
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16.08.2022 13:41 Відповісти
сьогодні Джанкой особливо красивий)
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Є прикмета: як тиждень почнеш,- так і закінчиш 🤔А початок таки гарний, є надія, що і кінець буде такий же гарний ... але не для кацабидла 😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 13:46 Відповісти
Приємно коли москалики горять
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16.08.2022 13:48 Відповісти
i krasivo tozhe
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16.08.2022 14:14 Відповісти
 
 