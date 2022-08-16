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Новини Війна
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З лютого Росія стягнула понад 300 вертольотів та 400 літаків до кордонів України, - Ігнат

ка-52

Росія посилює свою авіацію, хоча й зменшила активність в небі останні 3-4 доби

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом доби зафіксовано близько 150 вильотів ворожої авіації. Водночас зросла кількість вильотів з аеродрому Бельбек поблизу Севастополя після вибухів на аеродромі біля Сак.

Втім, Повітряні сили фіксують зменшення активності російської авіації протягом останніх 3-4 діб. Найбільш інтенсивно ворог використовує штурмову та бомбардувальну авіацію на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій.

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Біля  прифронтових міст російська авіація може на гранично малих висотах завдавати ударів по позиціях ЗСУ. За можливості її збивають українські військові. Ворог використовує штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52. Протягом останньої доби українські сили знищили 3 ворожі вертольоти.

За весь період з лютого Повітряні сили України завдали майже 2200 авіаударів по позиціях окупантів. Протягом доби - 10 ударів по ворогу з повітря на Сході та Півдні.

Також читайте: Окупанти зосередили навколо України близько 20 літаків для патрулювання, - Ігнат

За словами Ігната, ворог почав частіше використовувати штурмову, стратегічну авіацію та бойові вертольоти. Якщо станом на 24 лютого Росія концентрувала довкола України 450 військових літаків та 250 вертольотів. То навіть незважаючи на втрати в УКраїні такої техніки Росія має можливість поповнювати кількісний склад авіації. Наразі у розпорядженні військ РФ є близько 430 літаків та 360 вертольотів на аеродромах Білорусі, Росії та у Криму.

авіація (4175) ВПС (177) ППО (3294) росія (66144) ЗСУ (7679) Повітряні сили (2774) Ігнат Юрій (812)


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Топ коментарі
+8
покажите аэродромы химарсу
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16.08.2022 12:43 Відповісти
+8
Скоро День незалежності. Гебня завжди любила прив'язувати якусь пакость до дат.
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16.08.2022 12:44 Відповісти
+8
Майже все що мають приперли.
З літаків, так точно: скоріше за все, кацапи знімають зі зберігання Міг-29 та Су-27 перших випусків!
Бо аналоговнєти, потихеньку закінчуються…
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16.08.2022 12:45 Відповісти
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Нам би стільки пташок -- помагаите
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16.08.2022 12:42 Відповісти
покажите аэродромы химарсу
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16.08.2022 12:43 Відповісти
Скоро День незалежності. Гебня завжди любила прив'язувати якусь пакость до дат.
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16.08.2022 12:44 Відповісти
Майже все що мають приперли.
З літаків, так точно: скоріше за все, кацапи знімають зі зберігання Міг-29 та Су-27 перших випусків!
Бо аналоговнєти, потихеньку закінчуються…
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16.08.2022 12:45 Відповісти
Ублюдки...
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16.08.2022 12:48 Відповісти
І після уього деякі говорящі голови несуть , "що ******** думав що його зустрічатимуть з квітами" ?

вони одразу збиралися воювати на повну - ОДРАЗУ !
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16.08.2022 12:49 Відповісти
в них сотні вертольотів літаків а в нас асфальт

П - Пріоритети
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16.08.2022 12:53 Відповісти
Асфальту вже немає 😠
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16.08.2022 12:58 Відповісти
Приходим до тями --Ізраіль теж не зразу був мілітарі . Потім вкурив шо кругом вороги і почав озброюватись до зубів
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16.08.2022 13:01 Відповісти
згідно сводок Генштабу ми вже знищили: 233 літаки; 196 гелікоптерів, скільки там ще залишилось того лайна в кацапії?
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16.08.2022 12:54 Відповісти
якщо вірити вікіпедії то в них літаків різного типу близько 1600

і вертольотів десь 800-1000
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16.08.2022 13:10 Відповісти
Бойова тактична авіація кацапії, десь 800 літаків.
Штук 600 з них у боєздатному стані
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16.08.2022 13:13 Відповісти
А де вони пілотів стільки наберуть?
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Ще п'ять разів по стільки ж
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16.08.2022 13:48 Відповісти
Благодаря ВСУ весь мир узнал, что их "знаменитый" КА-52 прошивается пулей 7,62 мм !!!
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16.08.2022 12:58 Відповісти
Залейте их асфальтом.
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16.08.2022 12:59 Відповісти
так туда как раз и ... хлопОк
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16.08.2022 13:04 Відповісти
Юрий Игнат это даже круче, чем Зорян Шкиряк
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16.08.2022 13:04 Відповісти
В последний путь!
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16.08.2022 13:50 Відповісти
То чому україна їх ще не знищила ракетами?
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16.08.2022 14:02 Відповісти
ТРО вже давно все переполовинила та утилізувала
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16.08.2022 14:47 Відповісти
Ріднесенькі, гасіть бельбек!
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16.08.2022 14:48 Відповісти
в начале войны , не имея практически системы ПВО , сбивали по 15 целей в день , сейчас будем сбивать по 30.
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16.08.2022 18:36 Відповісти
 
 