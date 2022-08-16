З лютого Росія стягнула понад 300 вертольотів та 400 літаків до кордонів України, - Ігнат

Росія посилює свою авіацію, хоча й зменшила активність в небі останні 3-4 доби

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом доби зафіксовано близько 150 вильотів ворожої авіації. Водночас зросла кількість вильотів з аеродрому Бельбек поблизу Севастополя після вибухів на аеродромі біля Сак.

Втім, Повітряні сили фіксують зменшення активності російської авіації протягом останніх 3-4 діб. Найбільш інтенсивно ворог використовує штурмову та бомбардувальну авіацію на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій.

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Біля прифронтових міст російська авіація може на гранично малих висотах завдавати ударів по позиціях ЗСУ. За можливості її збивають українські військові. Ворог використовує штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52. Протягом останньої доби українські сили знищили 3 ворожі вертольоти.

За весь період з лютого Повітряні сили України завдали майже 2200 авіаударів по позиціях окупантів. Протягом доби - 10 ударів по ворогу з повітря на Сході та Півдні.

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За словами Ігната, ворог почав частіше використовувати штурмову, стратегічну авіацію та бойові вертольоти. Якщо станом на 24 лютого Росія концентрувала довкола України 450 військових літаків та 250 вертольотів. То навіть незважаючи на втрати в УКраїні такої техніки Росія має можливість поповнювати кількісний склад авіації. Наразі у розпорядженні військ РФ є близько 430 літаків та 360 вертольотів на аеродромах Білорусі, Росії та у Криму.