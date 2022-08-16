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Обов’язковому відселенню у разі аварії на ЗАЕС підлягають майже 400 тис. осіб, - ОВА

заес,аес,запорізька

Ситуація в тимчасово захопленому Енергодарі небезпечна. Зараз відбувається коригування плану евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більш як 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч у Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші", - сказав він.

Старух зазначив, що проблема в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена.

Очільник області сказав, що створені відповідні управлінські структури, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.

Щодо радіаційного стану на АЕС, то воно стабільне. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність агресора.

Також читайте: Росіяни заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ через Київ є небезпечною

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Автор: 

окупація (6754) Запорізька АЕС (1430) Старух Олександр (199)


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Якщо станеться аварія на ЗАЕС, то евакуація і з Києва, Москви та Берліна почнеться на інший материк.
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16.08.2022 12:52 Відповісти
В першу чергу втече ОПа.
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16.08.2022 12:55 Відповісти
Зате зелений зрадник отримав бабло за здачу ЗАЕС і продовжує клепати відосики.
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16.08.2022 12:53 Відповісти
Те, що Росія випустила по Україні понад дві з половиною тисячі ракет!), ще не означає СИЛИ.

Силу країни, в тому числі й військову, складають ЛЮДИ. Але, щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути «м'ясом».

І не тільки на полі бою.

Ми не маємо цього страху й зараз, після всіх безмірних страждань, горя й руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022 р. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру: то ми (наші предки) його свого часу, на зло Польщі й Туреччині, зліпили й поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою - спершу добровільно, а потім вимушено, бо в будь-які союзи з Московією (про що ніхто не попереджає й досі!) легше ввійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань… І провербіальна мілітарна «велич» цього монстра - то, куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити, теж наша заслуга: це українське козацтво творило російській армії славу «непереможної» в турецьких походах (в яких було прямо зацікавлене, «за своє» воювали!), і звідтоді кістяк тої армії - нижчий і середній офіцерський склад, - що за царів, що за більшовиків тримався - на українцях-таки, бо воювати наші вміли завжди… І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить: ми знаємо Росію - знаємо на живому досвіді, з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде, тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так: з найвищою ймовірністю, російський запас ЯЗ давно розкрадено й розпродано, якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, «не такий чорт страшний, як його малюють», - тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному Апокаліпсисові голівудських хоррорів, можна пережити, пережили ж ми, нівроку, й Чорнобиль, а він був куди небезпечніший, - і, поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натис міфічну «червону кнопку», українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові (відразу кажу: нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го)… https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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16.08.2022 12:53 Відповісти
бідні бідні Нікополь та Марганець... кожну ніч їх асвабаждает рускиймир... від майна, домівок, життя...
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16.08.2022 13:24 Відповісти
__международное Право не работает .его нет !
ГО МЧС оказалось не готовым к Ч ситуациям.его тоже нет !
Остаётся действ.овать по сценарию боевиков ,либо задействовать Б.Уиллиса, Т.Круза или Д.Крейга__
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16.08.2022 13:35 Відповісти
Про воду в Крым руzzкие уже и не вспоминают.

Или Крым они сами уже и так отселяют?
(после Новофедоровки и Джанкоя)
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16.08.2022 18:00 Відповісти
А комусь це цікаво, окрім УКРАЇНИ?
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17.08.2022 00:44 Відповісти
 
 