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Новини Окуповані території Війна
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Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева

ташева

Постійна представниця президента України в окупованому Криму Таміла Ташева закликала мешканців півострова ховатися в підвалах або сховищах і запевнила, що Крим буде звільнено.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ташевої, окупанти вже тікають із Криму.

"Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами - здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", - написала вона.

Ташева нагадала, що останні пів року окупанти заявляли, що Криму нічого не загрожує.

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язкво звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала представниця президента.

Дивіться: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

"Наступного року у Бахчисараї!" - підсумувала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.

Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева 01

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66) Крим (14192) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+26
Поступово привчаємо населення росії до думки, що Крим це більше не "священная навсегда исконно русская земля", а вже "сіра зона", спірна територія, на якій, замість імперської стабільності, тепер невизначеність.
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16.08.2022 13:05 Відповісти
+24
До вас ідуть бандери.
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16.08.2022 13:00 Відповісти
+20
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16.08.2022 13:03 Відповісти
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Если Рефат из убежища вылез то дело пойдет.
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16.08.2022 13:00 Відповісти
А коли він був у сховищі? Ви щось плутаєте, дядьку!...
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16.08.2022 13:24 Відповісти
До вас ідуть бандери.
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16.08.2022 13:00 Відповісти
Як чужаки за сіллю в Крим ходили
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16.08.2022 13:12 Відповісти
Соррі - ЧУМАКИ !!! Редактор все попутав
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16.08.2022 13:14 Відповісти
Про чумаків чудово ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=Eoz0WE_2ZHI&t=32s
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16.08.2022 13:25 Відповісти
"По сіль", якщо вже українською.
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16.08.2022 13:42 Відповісти
таки йдуть, вони ж призивали потяги з бандерівцями перед окупацією, на колінах просили, дочекалися! вони ж записали до бандерівців майже усе населення України, гамайте не вдавіться!

Старий Бандерівець)
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16.08.2022 16:26 Відповісти
Кримчани українці ховайтесь рідненькі, вата не ховайтеся ідіть ближче до вмф і військових баз
кожному своє
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16.08.2022 13:01 Відповісти
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16.08.2022 13:03 Відповісти
такэ кіно як "бег" тоже заборонять до показу ))
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16.08.2022 13:15 Відповісти
так но не совсем...там же тогда от большевиков бежали, а тут наоборот большевиков погоним с крыма
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16.08.2022 14:27 Відповісти
Поехали!
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16.08.2022 13:04 Відповісти
Поступово привчаємо населення росії до думки, що Крим це більше не "священная навсегда исконно русская земля", а вже "сіра зона", спірна територія, на якій, замість імперської стабільності, тепер невизначеність.
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16.08.2022 13:05 Відповісти
А татари могли би і партизанить. Бо після втзволиння Криму вони захотять автономію
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16.08.2022 13:09 Відповісти
Дипломаты, выждут кто победит и тогда подымут ор за коренное население.
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16.08.2022 13:15 Відповісти
Не буде ніякої автономії і ніяких парламентів з менджлісами. Кримська область і Закони України які швидко будуть приведені в повну відповідність з законами ЄС. Крим буде Європою а не *********** з пяними чурками!
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16.08.2022 13:18 Відповісти
С этим увы опоздали. Были помыслы это сделать 30 лет назад, но ******** момент. Теперь верно люди пишут - татары после победы начнут требовать от цивилизации того, чего не могли требовать от оккупанта. Хотя. если заключить с ними сделку, и дать им полный картбланш по полной физической зачистке полуострова от всех- русско-челюстных, сочувствующих и прочих ватников, и если они после этого обязуются чтить законы Украины, то можно рассмотреть автономию.
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16.08.2022 14:31 Відповісти
Татари мають статус "корінного народу". Все буде за Законами України. Місця, свобод, прав і гарантій всім вистачить. В Європі ж вистачає! А там сотні національностей почувають себе добре і не переймаються дебільними питаннями "руzкояzичія". Татари, як і українці з кацапами, вірменами, караїмами і жидами будуть мати гарантоване представництво у всіх органах влади пропорційно до складу населення. Все як і всюди в цивілізованому світі. Ніяких автономій і повзучої "федераліації" з "сепаратизмом". Правильно організоване мультикультурне середовище це дійсно добре для всіх. От тільки щось мені підказує що кокошніки вийдуть з моди надовго...
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16.08.2022 15:08 Відповісти
Татари завжди були гарними городниками. З них такі собі партизани. Джамільов завжди просував думку про мірне вирішення конфліктів. Й це добре. В Криму не було радикальних ісламістів, як у інших країнах. Авжеж, усім хотілося, щоб кримськи татари влаштували москалям кривавий джихад. Але маємо, те що маємо. Головне, щоб татари хотіли в Україну, а не засмічували голови рюЗьким миром.
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16.08.2022 14:15 Відповісти
Це не головне. Татар 220 000. Населення Криму 2,6 млн. до окупації. Десь 8%. Зрозуміло що фантазії деяких татарських радикалів про "татарську диктатуру" і "люту помсту" кацапам нездійсненні. Все буде за Законами України.
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16.08.2022 16:33 Відповісти
І це - найголовніше! Якщо отак пару тижнів щодня - то і до найтупішого дійде!
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16.08.2022 13:26 Відповісти
. .
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16.08.2022 13:07 Відповісти
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16.08.2022 13:07 Відповісти
Тут біло так душєвно, по домашньому...(с)
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16.08.2022 13:08 Відповісти
.
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16.08.2022 13:08 Відповісти
Гимарсы по населенным пунтктам не стреляют ..только по военным объектам...все точки уже пристреляны...Азимут и дальность извества через спутники - шпионы США... Илан Маск мужик умный...точность плюс минус1 метр...
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16.08.2022 13:12 Відповісти
"Понаєхі", "вата" і всі колаборанти втратять в Криму все - майно, здоровя і життя. А що? могло бути інакше? Ніколи вкрадене твоїм не стане!!! Такий закон суспільного життя і якщо якесь тупе і ледаче бидло його порушує, мріючи про халяву, то розплата неминуча. Є правда шанс віддтянутись в агонії разом з усім "кримнашнутим" ***********. Тому тікайте поки це ще можливо.
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16.08.2022 13:13 Відповісти
Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма

По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

Бавовне нет конца.
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16.08.2022 13:16 Відповісти
вже чують не хлопки а взриви. добре значить почало доходити.
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16.08.2022 14:06 Відповісти
Можно спокойно ху#рить по всем военным объектам в Крыму. Лаптестан все равно скажет, что то хлопки. Мы скажем вообще не при чем, у нас нет ничего дальнобойного. Амеры также открестятся, что ничего такого не давали. Короче крысчанам и понаехавшим скоро прийдется на матрасах пиз#овать на росию😉
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16.08.2022 13:16 Відповісти
іншими словами - будьте бздітельни!...
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16.08.2022 13:21 Відповісти
Почитав кримського бандерівця. Теж пише про бавовну.
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16.08.2022 13:22 Відповісти
А може, то вже й "селітра"...
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16.08.2022 13:27 Відповісти
кримчани - ховайтеся, понаехавшие - вішайтесь або сваливайте
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16.08.2022 13:24 Відповісти
Ну крисчане такі праві були - камні з неба пішли)))))
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16.08.2022 13:26 Відповісти
Крисчанє, ховайтесь у жито !
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16.08.2022 13:28 Відповісти
Добро пожаловать на родную Говень... казав Труплер у 2014 році....
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16.08.2022 13:36 Відповісти
Жителі Криму ховайтеся! А краще, тікайте в підорашку.
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16.08.2022 13:37 Відповісти
Разведка США выяснила что с 24 февраля рабZeя потеряла в Украине только убитыми более тысячи офицеров...
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16.08.2022 13:38 Відповісти
Підготуйте потрібні засоби - Ukrainsky pasport
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16.08.2022 13:45 Відповісти
А нема обладнаних місць! Тому чемодан-вокзал-расєя дуже актуально!
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16.08.2022 14:46 Відповісти
Таки краще б ті бандерівці з 2014 року дійшли, ті були не такі жорстокі як зараз! Так прикацаплені крисчани? Збирайте шманатки на ИСТЕРИЧЕСКУЮ
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16.08.2022 14:48 Відповісти
Де крим,а де Ташева?Така думка,що в цьому випадку хтось втратив здоровий глузд.
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16.08.2022 14:53 Відповісти


вОнюшки, палити цигарки потрiбно в вiдведених мicцях.

Обережно там ))

збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !


https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
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16.08.2022 15:13 Відповісти
Видите рабсеяне, как надо воевать, стреляют по честному только по военным базам, а не так как ваши террористы.
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Ты кого дура предупреждаешь? Военных и ФСБ ов рашки и их семьи?
Уже давно надо иметь контакты с проукраинскими крымчанами и предупреждать их индивидуально!
Хотя не факт что наше СБУ и ОП эти списки не сольют "партнерам и кормильцам" за хорошую премию.
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16.08.2022 19:39 Відповісти
Так, так… ховайтеся. Бажано, один одного прикопуйте, щоб не смерділо. Це вам за усіх наших цивільни
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16.08.2022 20:47 Відповісти
До речі, ще одна гра слів: ховатися - «самому себя хоронить
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16.08.2022 20:48 Відповісти
Якась нова хвамілія...
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17.08.2022 00:41 Відповісти
 
 