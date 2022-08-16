Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева
Постійна представниця президента України в окупованому Криму Таміла Ташева закликала мешканців півострова ховатися в підвалах або сховищах і запевнила, що Крим буде звільнено.
Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Ташевої, окупанти вже тікають із Криму.
"Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами - здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", - написала вона.
Ташева нагадала, що останні пів року окупанти заявляли, що Криму нічого не загрожує.
"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язкво звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала представниця президента.
"Наступного року у Бахчисараї!" - підсумувала вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.
Будь ласка, зачекайте...
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Старий Бандерівець)
кожному своє
По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.
Бавовне нет конца.
вОнюшки, палити цигарки потрiбно в вiдведених мicцях.
Обережно там ))
збирайте манатки та кiздуйте дамой, на радниє сранi-рязанi, кацапсiни !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/8/16/filestoragetemp-25.jpg?size=630x300
Уже давно надо иметь контакты с проукраинскими крымчанами и предупреждать их индивидуально!
Хотя не факт что наше СБУ и ОП эти списки не сольют "партнерам и кормильцам" за хорошую премию.