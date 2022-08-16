Кримчани, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби, - представниця президента Ташева

Постійна представниця президента України в окупованому Криму Таміла Ташева закликала мешканців півострова ховатися в підвалах або сховищах і запевнила, що Крим буде звільнено.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ташевої, окупанти вже тікають із Криму.

"Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами - здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги", - написала вона.

Ташева нагадала, що останні пів року окупанти заявляли, що Криму нічого не загрожує.

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язкво звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала представниця президента.

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"Наступного року у Бахчисараї!" - підсумувала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.