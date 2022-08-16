Українські морські піхотинці знищили 2 міномети, 5 одиниць броньованої техніки та 7 окупантів

На Півдні та Сході знищено ворожу техніку та живу силу.

Про це повідомляється на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.

15 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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На Херсонському напрямку, ворог здійснив спробу контрнаступу на позиції морських піхотинців. Українські військові вдало відбили штурмові дії й змусили російських окупантів відступити. Внаслідок відбиття атаки, українські морпіхи завдали втрат росіянам та знищили ПТКР разом з розрахунком.

На Донецькому напрямку морськими піхотинцями знищено ворожу БМП-3. Артилерійські підрозділи завдали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. Підтверджені втрати ворога: 7 загарбників вбито та поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки з боєкомплектом, 4 одиниці БМД та 2 міномети. Остаточні втрати ворога уточнюються.



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