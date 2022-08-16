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Новини Війна
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Міноборони РФ про вибухи у Джанкої: "Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"

джанкой

У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм у Криму була диверсія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міноборони РФ у російських ЗМІ.

"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків", - йдеться у повідомленні відомства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У районі Джанкоя лунають вибухи, повідомляється про влучання у сховище боєприпасів. ВIДЕО (оновлено)

За інформацією представників Росії, важкопоранених немає. На даний момент "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".

вибух (4527) Джанкой (66) Міноборони рф (717) диверсія (358)


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Топ коментарі
+24
Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

Александр Дремлюгин, Симферополь
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16.08.2022 13:35 Відповісти
+24
сразу видно, что короче ..уйло начал воевать "по настоящему". )))
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16.08.2022 13:35 Відповісти
+18
Сегодня утром курили и другими способами нарушали пожарную безопасность не только в Джанкое, но и в Лисичанске

Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.

В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.

Пусть земля им будет стекловатой!
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16.08.2022 13:44 Відповісти
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Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

Александр Дремлюгин, Симферополь
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16.08.2022 13:35 Відповісти
Оце було б дуже непогано!
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16.08.2022 14:10 Відповісти
сразу видно, что короче ..уйло начал воевать "по настоящему". )))
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16.08.2022 13:35 Відповісти
отгребать оно начало
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16.08.2022 13:36 Відповісти
Тимурка Давидов.
А где ты закопал тело твоего брата-близнеца Маратки Давидова?
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16.08.2022 13:37 Відповісти
Ти можеш відрізнити єврея від жида, чи потрібне розяснення?
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16.08.2022 13:42 Відповісти
Іди геть слідом за Тимуром Давидовим Ванею з Рязані (а коли прийдеш на місце передай привіт товаришу прапорщику і попроси додаткову миску помиїв за нелегку працю).
І ніякої ти не 5 копійок.
Твоя ціна в день базарний - найбільше 3 копійки
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16.08.2022 13:49 Відповісти
Шановні, може вже досить розвивати цю тему про євреїв/жидів. Я знаю багатьох євреїв/жидів, які не лише збирають гроші на армію, але й зараз захищають Україну, і багатьох "вишиваночників", які ані копійки не дали на армію. А частина взагалі з'їбалась в Європу і звідти ******* Неньку.
Ці всі жарти - це спадок совка...
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16.08.2022 14:17 Відповісти
Я бы согласился, если бы не однородный национальный состав ОП и "щедрые" донаты Вити и Бени))
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16.08.2022 14:25 Відповісти
А это какое-то отношение к тексту новости(взрывы в Крыму) имеет?
Или вы по отношению к евреям, как тот знаменитый "рядовой Иванов" из старого классического анекдота.
- Рядовой Иванов, о чем вы думаете глядя на кирпич?
- О 3,14зде.
- Вот тебе раз, а какая связь между кирпичом и 3,14здой.
- А никакой связи нет. Просто я о ней всегда думаю.
Вы тут уже третий подряд "рядовой Иванов". Не знаю, как часто вы думаете о 3,14зде, но о евреях вы думаете всегда
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16.08.2022 14:41 Відповісти
На сигареты уже не спишешь?
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16.08.2022 13:36 Відповісти
Там сигареты отборные марки ЗСУ
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16.08.2022 13:59 Відповісти
"жертв и разрушений нет! (С) )
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16.08.2022 13:38 Відповісти
"Мафия бессмертна", - заявил Розарио и закурил сигару.
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16.08.2022 13:39 Відповісти
По Криму шастає бандерівська ДРГ з мінометом у сміттєвозці. Шукайте.
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16.08.2022 13:39 Відповісти
Ой прийшла біда - відкривай воротА , так кацапчики
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16.08.2022 13:40 Відповісти
Постраждав, постраджав і здох.
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Така доля всіх кацапів - страждати
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Там ще "диверсія" в Сімферополі.
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16.08.2022 13:42 Відповісти
Сегодня утром курили и другими способами нарушали пожарную безопасность не только в Джанкое, но и в Лисичанске

Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.

В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.

Пусть земля им будет стекловатой!
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16.08.2022 13:44 Відповісти
курят много, на электронные сигареты пора переходить
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16.08.2022 13:45 Відповісти
А чипы где взять для электронных сигарет?
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16.08.2022 13:47 Відповісти
Війська ППО РФ до Контррозвідки та ФСБ:
"Нам вже пиз..юдей насипали - тепер ваша черга!"

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16.08.2022 13:45 Відповісти
16 августа, я люблю тебя! ❤️
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16.08.2022 13:46 Відповісти
будем подождать 19 го ))
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16.08.2022 13:59 Відповісти
Навєрна апять Чьорний прапарщік...
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16.08.2022 13:47 Відповісти
керченский мост окрыт...кто неуспел тот опоздал...
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16.08.2022 13:48 Відповісти
Говорят, рашисты обклеили крымский мост табличками НЕ КУРИТЬ
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16.08.2022 13:57 Відповісти
"Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"...
Судячи з відео - ніх*я він не "постраждав"...
Йому, як на мене, навіть дуже весело!...
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16.08.2022 14:04 Відповісти
ну а теперь машину купим все жизнь мечтали...
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16.08.2022 14:09 Відповісти
GOOD Life
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16.08.2022 15:46 Відповісти
Мабуть книжкову шафу пiд рядном ховаЭ ..
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16.08.2022 17:56 Відповісти
як правильно - постраждав, чи зліквідований??
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16.08.2022 14:16 Відповісти
А чьо зразу "диверсія"? Інші ж версії можуть бути: "курілі", "с3,14зділі".
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16.08.2022 14:23 Відповісти
Может, действительно диверсия - тогда, надеюсь, диверсантов не вычислят и они продолжат своё дело.
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16.08.2022 14:38 Відповісти
Кацапня, майки трусики берите и в парашеньку бегите!
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16.08.2022 14:44 Відповісти
Упорно не хотят признавать удар с воздуха, это же покажет несостоятельность их ПВО.
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16.08.2022 14:44 Відповісти
Да и так все были в курсе, что взорвался не склад печенья.
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16.08.2022 16:30 Відповісти
"Хімарс" в терапевтичних дозах дає прогрес у лікуванні: пацієнт вже визнає "диверсію"
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16.08.2022 20:13 Відповісти
 
 