Міноборони РФ про вибухи у Джанкої: "Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"

У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм у Криму була диверсія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міноборони РФ у російських ЗМІ.

"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків", - йдеться у повідомленні відомства.

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За інформацією представників Росії, важкопоранених немає. На даний момент "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".