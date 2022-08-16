Міноборони РФ про вибухи у Джанкої: "Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"
У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм у Криму була диверсія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міноборони РФ у російських ЗМІ.
"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків", - йдеться у повідомленні відомства.
За інформацією представників Росії, важкопоранених немає. На даний момент "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".
Топ коментарі
+24 arye z.
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+24 botoks
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+18 Roman Skripnik
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Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.
По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.
https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».
Александр Дремлюгин, Симферополь
А где ты закопал тело твоего брата-близнеца Маратки Давидова?
Тимуром ДавидовимВанею з Рязані (а коли прийдеш на місце передай привіт товаришу прапорщику і попроси додаткову миску помиїв за нелегку працю).
І ніякої ти не 5 копійок.
Твоя ціна в день базарний - найбільше 3 копійки
Ці всі жарти - це спадок совка...
Или вы по отношению к евреям, как тот знаменитый "рядовой Иванов" из старого классического анекдота.
- Рядовой Иванов, о чем вы думаете глядя на кирпич?
- О 3,14зде.
- Вот тебе раз, а какая связь между кирпичом и 3,14здой.
- А никакой связи нет. Просто я о ней всегда думаю.
Вы тут уже третий подряд "рядовой Иванов". Не знаю, как часто вы думаете о 3,14зде, но о евреях вы думаете всегда
Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.
В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.
Пусть земля им будет стекловатой!
"Нам вже пиз..юдей насипали - тепер ваша черга!"
Судячи з відео - ніх*я він не "постраждав"...
Йому, як на мене, навіть дуже весело!...