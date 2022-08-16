Повітряні сили ЗСУ про вибухи поблизу Джанкоя: "Не дотримуються заходів пожежної безпеки, але всю Україну це тішить"

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу 16 серпня.

"Є офіційна позиція українського уряду, вищого військового керівництва… Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це тішить. Джанкой — це ще один аеродром, де противник зосередив ударні вертольоти та іншу техніку. Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту… Сподіваємося, що таким чином противник позбавиться техніки та особового льотного складу (як відбулось у Саках)…".

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За словами Ігната, про втрати росіян ще рано говорити, але він висловив припущення, що українська розвідка вже має деякі дані, які поза тим не будуть оприлюднені. Водночас зазвичай за деякий час з'являються і супутникові знімки з місця події, додав речник ПС.