УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8653 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 972 26

Повітряні сили ЗСУ про вибухи поблизу Джанкоя: "Не дотримуються заходів пожежної безпеки, але всю Україну це тішить"

джанкой

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу 16 серпня.

"Є офіційна позиція українського уряду, вищого військового керівництва… Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це тішить. Джанкой — це ще один аеродром, де противник зосередив ударні вертольоти та іншу техніку. Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту… Сподіваємося, що таким чином противник позбавиться техніки та особового льотного складу (як відбулось у Саках)…".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про вибухи у Джанкої: "Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"

За словами Ігната, про втрати росіян ще рано говорити, але він висловив припущення, що українська розвідка вже має деякі дані, які поза тим не будуть оприлюднені. Водночас зазвичай за деякий час з'являються і супутникові знімки з місця події, додав речник ПС.

Джанкой (66) Повітряні сили (2778) Ігнат Юрій (812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2022 13:48 Відповісти
+13
Прямо как в старом анекдоте : Зустричаються на волинi два вуйки один одного питає : Що пан палить ? Пан палить сiлраду
показати весь коментар
16.08.2022 13:52 Відповісти
+8
Просто сльози ,зараз заважають мені говорити
показати весь коментар
16.08.2022 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2022 13:48 Відповісти
👌
показати весь коментар
16.08.2022 13:49 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 13:52 Відповісти
Прямо как в старом анекдоте : Зустричаються на волинi два вуйки один одного питає : Що пан палить ? Пан палить сiлраду
показати весь коментар
16.08.2022 13:52 Відповісти
-- Діду, що палите?
-- "Ватру"...
-- А як не стане "Ватри", що палитимете?
-- "Верховину"...
-- А як "Верхвини не стане, що палитимете?
-- Сільраду...
-- А так, маєте діду рацію.
-- Не маю рації, рацію має кум Петро, а я маю кулемета...
показати весь коментар
16.08.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 14:01 Відповісти
А почему мы стесняемся признаться? С гордостью сказать: да, это мы! Еще можно как-то понять, почему мы не признаемся, что это мы устраиваем взрывы где-нибудь в Зябровке или под Ростовом, но Крым - это же Украина!
показати весь коментар
16.08.2022 14:10 Відповісти
Для того, чтобы не палить как, чем и кем.
показати весь коментар
16.08.2022 14:18 Відповісти
А подраконить кацапов - святое же дело!
показати весь коментар
16.08.2022 14:18 Відповісти
На мій погляд тролінг значно образливіше для москалів за визнання вдалой діверсії...
показати весь коментар
16.08.2022 14:21 Відповісти
"Признаться" можно после победы.

А сейчас зачем? Или только паРаша умеет в "гибридную войну", а мы обязаны честно признаваться во всём?
Американцы нам ничего не передавали, мы всё купили в военторге. А мы по Крыму не ударяли, это кацапы сами обстреливают свои объекты. Такая вот современная информационная и гибридная война.

Я убеждён, что все бавовны - не случайны, а кто, чем и как - до фонаря. Пусть хоть ракеты, хоть беспилотники, хоть диверсия - главное, чтобы это привело к нашей победе и возврату к границам 31.12.2013.
показати весь коментар
16.08.2022 14:36 Відповісти
ттому що ихтамнет в любом военторге
показати весь коментар
16.08.2022 15:08 Відповісти
В чём признаться..?
Гибридная агрессия - гибридный ответ.
показати весь коментар
16.08.2022 16:27 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 16:36 Відповісти
а это гандоны признавались 8 лет в Донбасе?
всё *********** на тему "настамнет, это вас таксисты с нянечками ******"
показати весь коментар
16.08.2022 21:31 Відповісти
Просто сльози ,зараз заважають мені говорити
показати весь коментар
16.08.2022 14:16 Відповісти
радості чи сміху ?
показати весь коментар
16.08.2022 21:32 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 14:18 Відповісти
Уроды весь Крым испоганили своим оружием, ничего не умеют делать только разрушать, отжимать и убивать.
показати весь коментар
16.08.2022 14:26 Відповісти
это севернаяКорея за то шо шойгу не назвал скнр дружественной страной и вообще не назвал страной
показати весь коментар
16.08.2022 14:32 Відповісти
Раша назвала вибух-диверсія. Постраждали дві людини. Один-осколкові поранення, другого придавило стіною в районі вибуху. Обоє живі
показати весь коментар
16.08.2022 15:30 Відповісти
тобто вони визнаються, що в мілітаризованому Криму, фактично військовій базі, бігають диверсанти, а на іншій базі так взагалі само вибухає..? Зайвохромосомні можуть почати про щось здогадуватись про "другу армію у світі"
показати весь коментар
16.08.2022 16:29 Відповісти
Диверсія, це потайливі, ретельно підготовлені спеціальні заходи. Диверсії можуть проводиться проти першої, другої, десятої армії світу. В Іраку, після вбивства Сулеймані, було більше 10 диверсій на військових об'єктах США, на одному загинуло близько 80 осіб, а диверсія проти суперсекретного літака в Афгані, де з 79 осіб 20 загинули, а інші потрапили в полон до талібів. А пам'ятаєш скільки складів зі снарядами в Україні підірвали, років п'ять тому?
показати весь коментар
16.08.2022 16:56 Відповісти
В них що начальник по пожарной бєзопасності нє проводє заняття с лічним составом,скільки йолопам казати - нє можна курити в нєвстанолєнному міці.
показати весь коментар
16.08.2022 21:05 Відповісти
 
 