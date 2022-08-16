Повітряні сили ЗСУ про вибухи поблизу Джанкоя: "Не дотримуються заходів пожежної безпеки, але всю Україну це тішить"
У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу 16 серпня.
"Є офіційна позиція українського уряду, вищого військового керівництва… Противник не вміє користуватися заходами пожежної безпеки. Але всю Україну це тішить. Джанкой — це ще один аеродром, де противник зосередив ударні вертольоти та іншу техніку. Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту… Сподіваємося, що таким чином противник позбавиться техніки та особового льотного складу (як відбулось у Саках)…".
За словами Ігната, про втрати росіян ще рано говорити, але він висловив припущення, що українська розвідка вже має деякі дані, які поза тим не будуть оприлюднені. Водночас зазвичай за деякий час з'являються і супутникові знімки з місця події, додав речник ПС.
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-- "Ватру"...
-- А як не стане "Ватри", що палитимете?
-- "Верховину"...
-- А як "Верхвини не стане, що палитимете?
-- Сільраду...
-- А так, маєте діду рацію.
-- Не маю рації, рацію має кум Петро, а я маю кулемета...
А сейчас зачем? Или только паРаша умеет в "гибридную войну", а мы обязаны честно признаваться во всём?
Американцы нам ничего не передавали, мы всё купили в военторге. А мы по Крыму не ударяли, это кацапы сами обстреливают свои объекты. Такая вот современная информационная и гибридная война.
Я убеждён, что все бавовны - не случайны, а кто, чем и как - до фонаря. Пусть хоть ракеты, хоть беспилотники, хоть диверсия - главное, чтобы это привело к нашей победе и возврату к границам 31.12.2013.
Гибридная агрессия - гибридный ответ.
всё *********** на тему "настамнет, это вас таксисты с нянечками ******"