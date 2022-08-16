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Новини Війна
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Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну

гончаренко

Зокрема, в законі йдеться про журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в телеграмі нардеп від "Європейцської солідарності" Олексій Гончаренко.

Прийнято за основу - 267.

Йдеться про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.

- встановлення I групи інвалідності - в розмірі 800 000 гривень;
- встановлення II групи інвалідності - в розмірі 500 000 гривень;
- встановлення III групи інвалідності - в розмірі 200 000 гривень;
- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - в розмірі 100 000 гривень;
- загибель (смерті) - в розмірі 1 000 000 гривень;

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Також читайте: 10 тис. українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати, - Мінсоцполітики

Автор: 

ВР (15051) виплати (1070) допомога (8460) Гончаренко Олексій (488)


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Молодец гончяренко. про людей турбується. такого в президенти
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16.08.2022 14:12 Відповісти
А остальные граждане какието не такие?
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16.08.2022 14:29 Відповісти
Теперь все мэри и депутаты местного уровня станут сразу контуженными и инвалидами всех трёх групп.
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16.08.2022 14:32 Відповісти
Не смішіть, воїнам які захищають нас нічого не видають…1000 і 1 причина, без рук і ніг сидять в частинах після госпіталів. А їх обіцянками кормлять…тьфу. Ганьба **********
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16.08.2022 14:38 Відповісти
За загиблого Воїна рідним не виплачують належні суми,зато собі придумують всякі фокуси!
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16.08.2022 14:43 Відповісти
Значить і цим не будуть платити зразу. Отримати підтвердження інвалідності тим більше зараз під час війни це буде дуже дороге задоволення бо є причини... Тому різниці особо не буде.
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16.08.2022 15:55 Відповісти
сначала выдавать нужно воинам, а с гражданскими нужно выяснять где и когда.
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16.08.2022 14:56 Відповісти
Гоша журнализД,
а Петро репортер
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16.08.2022 18:35 Відповісти
 
 