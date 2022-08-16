Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну
Зокрема, в законі йдеться про журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в телеграмі нардеп від "Європейцської солідарності" Олексій Гончаренко.
Прийнято за основу - 267.
Йдеться про осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які зазнали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.
- встановлення I групи інвалідності - в розмірі 800 000 гривень;
- встановлення II групи інвалідності - в розмірі 500 000 гривень;
- встановлення III групи інвалідності - в розмірі 200 000 гривень;
- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - в розмірі 100 000 гривень;
- загибель (смерті) - в розмірі 1 000 000 гривень;
Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
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а Петро репортер