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Рада ухвалила рішення щодо корегувальників вогню: до суду під заставу не випускатимуть

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Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню тепер їх не випускатимуть під заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоми у телеграмі народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - зазначив нардеп.

Він повідомив, що правка до законопроєкту № 7431 була ухвалена народними обранцями в цілому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну

Автор: 

ВР (15051) законопроєкт (3625) застава (682) обстріл (29302)


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Топ коментарі
+26
в смысле.. .а до этого отпускали??? афигеть!
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16.08.2022 14:21 Відповісти
+19
Це згідно портново-татаровського КПК не заборонялось, але чому лише відносно корегувальників, а щодо решту зрадників у воєнний час, хіба не потрібні жорсткі рішення , А .... єрмак з татаровим??
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16.08.2022 14:27 Відповісти
+15
без слів...шановні так війну не виграти і ворога не перемогти. В кацапії також відпускають противників війни??? всього лиш громадян що висловлюються проти війни, не диверсантів і не коригувальників садять на 20 (двадцять!!!) років
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16.08.2022 14:31 Відповісти
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в смысле.. .а до этого отпускали??? афигеть!
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16.08.2022 14:21 Відповісти
Це згідно портново-татаровського КПК не заборонялось, але чому лише відносно корегувальників, а щодо решту зрадників у воєнний час, хіба не потрібні жорсткі рішення , А .... єрмак з татаровим??
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16.08.2022 14:27 Відповісти
сразу видно что ты не под обстрелами живешь))) На самом деле проблема не в факте залога, а в том этим ********* *************** судьи назначали залоги по 200к
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16.08.2022 23:07 Відповісти
Похоже все, которых раньше задержали, разбежались как полевые мыши!
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16.08.2022 14:21 Відповісти
ось як нє ну не дєбіли 5 місяців війни
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16.08.2022 14:23 Відповісти
Так то ж аваківці.знімати себе водіям забороняють,мовляв військовий час,а відпускати зрадників користуючись законами мирного часу то немає проблем
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16.08.2022 14:43 Відповісти
як то кажуть: не минуло й півроку
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16.08.2022 14:52 Відповісти
та ну нах
на шостому місяці
раніше було не на часі???
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16.08.2022 14:23 Відповісти
Не прошло и полгода((((
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16.08.2022 14:24 Відповісти
Диверсантами всіх мастей має займатися Військова Прокуратура і Військові Трибунали та швидко і безапеляійно засуджувати всіляке падло за законами воєнного часу. А тут якісь корумповані громадянські "суди", "застави", адвокати для зрадників і диверсантів... Єрмак живий і це потрібно виправити...
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16.08.2022 14:24 Відповісти
Який нах"й суд, гуманісти ви й"бані!!! Зразу розстріл, де зловили!!!
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16.08.2022 14:25 Відповісти
Ну охрєнєть, який рішучий крок! А може краще - пожиттєве з конфіскацією? Щоб мізки цей біомусор вмикав?
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16.08.2022 14:26 Відповісти
Цікаво хто отримався, "не голосував", та проти. Пріз в студію! (с)
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16.08.2022 14:30 Відповісти
Оперативно
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16.08.2022 14:31 Відповісти
їх підарів кончать на місті треба
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16.08.2022 14:31 Відповісти
без слів...шановні так війну не виграти і ворога не перемогти. В кацапії також відпускають противників війни??? всього лиш громадян що висловлюються проти війни, не диверсантів і не коригувальників садять на 20 (двадцять!!!) років
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16.08.2022 14:31 Відповісти
Тих хто відпускав затримати й розвісити на Хрещатику, в першу чергу!
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16.08.2022 14:34 Відповісти
А після суду значить можно. У Харкові двом корегувальникам суд дав "условно".
І вот ***** нам такі судді? Та влада , яка нічого з цим не робить.
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16.08.2022 14:36 Відповісти
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16.08.2022 15:19 Відповісти
Раді вже давно потрібно переглянути кримінальний кодекс, врахувавши факт війни та те що "оновлений" був прийнятий під Савченко, для Савченок та на благо Савченок.
Де це бачено, щоб за вбивство, зраду, роботу на окупанта 5 років лавали, а за вкрадену у депутата Теслу 12!?
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16.08.2022 14:38 Відповісти
Це Портновський кодекс, який враховує інтереси особисто Портнова - там за злочини, які тоно не збирався звиняти Понтнов - нормальні покарання, а от за корупцію, контрабандизм, колабораціонізм - смішні мінімальні недопокарання з багатьма шпоринками.
Найкращим варіантом було в взагалі цілком скасувати ВЕСЬ кодекс імені Портнова і повернутися до старого кодексу і його вже доробляти.
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16.08.2022 14:52 Відповісти
Нам необходимо срочно принимать закон об ответственности судей за подобные решения - вплоть до обвинения в государственной измене со всеми вытекающими.
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16.08.2022 14:55 Відповісти
давно бы так
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16.08.2022 14:43 Відповісти
А суддів, які відпускали корегувальників під заставу цього, за грати!
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16.08.2022 14:43 Відповісти
Так, не вистачає у нас покарання для суддів хоча б на час військового стану - щоб суддя міг бути звинуваченим у державній зраді на підставі винесених їм рішеннь на користь інших державних зрадників.
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16.08.2022 14:54 Відповісти
А что раньше нельзя было ? Или голосуем в "турборежиме" только за конверты и нужные вашему кормильцу законы?
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16.08.2022 14:57 Відповісти
Дякую, Верховна Рада! Оперативно!
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16.08.2022 14:58 Відповісти
***, які ви тупі, ви б хоча б поцікавились, що це за закон, коли його голосували і т.д.
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16.08.2022 15:00 Відповісти
с учетом военного времени запоздалое решение и не все категории населения учтены. Недоторканих тоже нужно сюда относить.
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16.08.2022 15:00 Відповісти
Пздц, их на месте расстреливать надо а они их выпускают под залог, играют в демократию
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16.08.2022 15:02 Відповісти
Коли гинуть діти,коли зруйноване майно,коли покалічені долі ця нечисть буде сидіти та відрубати їм руки,ось тоді ці українці можуть сидіти в тюрмі і гнити ,хто поверне матері дитину,загиблого сина,ця сволота продажна,а її так багато,що зробили коли Балицький із року в рік паплюжити Україну,ой демократія,а тепер сотні загиблих за таких Балицьких.
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16.08.2022 15:05 Відповісти
Какая застава в военное время, и сроки какие-то мягкие.Измена Родине,пятнашка без разговоров и поражение в правах.
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16.08.2022 15:10 Відповісти
У керівництві країни нікого не бентежить той факт, що кінцевим результатом роботи цих виродків, є одиниці, десятки, сотні вбитих?
Може, і за пожиттєве з конфіскацією вартувало проголосувати, до купи?
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16.08.2022 15:35 Відповісти
хто розробляв такий закон що терористів причетних до масових вбивств можна відпускати
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16.08.2022 17:11 Відповісти
Я б усіх отих корегувальників помістив би гуртом у якесь імпровізоване "сізо"(якийсь закинутий склад чи промислове приміщення) на Харківській салтівці(перед тим "випадково" скинувши оркам координати шо типу там стоять "Хаймерси"), чи у Миколаєві у корабельному районі на найвиднішому місці, чи ще десь у Нікополі з тим самим типу "зливом"! Хай би тварюки всією своєю нікчемною шкірою відчули - що таке потрапити під приліт ворожих "ураганів" чи "С-300"!
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16.08.2022 17:14 Відповісти
Це жах які діри в безпеці та законодавстві країни приходиться закривати.

Тобто весь цей час самі жахливі для держави злочинці мали можливість безкарно діяти?

Ці старі закони або вороги писали, або ідіоти які не розуміють, що існує тільки два смертельні злочини це несплата податків і війна проти держави в тому числі пособництво тим хто її веде. Все решта це не злочини з точки зору держави взагалі.
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16.08.2022 17:20 Відповісти
А можна побачити цей закон? Тому що номер не відповідає тому що про нього кажуть. Там тільки про військових та їх покарання і ні слова про згадане цим слугою.
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16.08.2022 17:34 Відповісти
Рекомендую виродка що збрехав про зміст закону покарати в самий жорстокий спосіб. Тварина бреше!!! Там немає ні слова про коригувальників. Закон про військових та можливість закрити їм рота. Рекомендую ознайомитись:

Згідно із пояснювальною запискою, закон встановлює, що під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-408, 410, 420-425, 427, 431-433 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід - тримання під вартою.

Зокрема, йдеться про:

непокору (стаття 402);

невиконання наказу (стаття 403);

опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (стаття 404);

погроза або насильство щодо начальника (стаття 405);

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (стаття 406);

самовільне залишення військової частини або місця служби (стаття 407);дезертирство (стаття 408);

викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 410);

порушення правил несення бойового чергування (стаття 420);

порушення статутних правил внутрішньої служби (стаття 421);

розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (стаття 422);

недбале ставлення до військової служби (стаття 425);

здача або залишення ворогові засобів ведення війни (стаття 427);

злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (стаття 431);

мародерство (стаття 432);насильство над населенням у районі воєнних дій (стаття 433).
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16.08.2022 17:38 Відповісти
С такими статтями тепер почнуть стріляли командування.Більше того ці статті тільки вносять негатив в війська.
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16.08.2022 17:46 Відповісти
Ви реально знущаєтесь з народу ?! Таких тварюк гасять на місті після допиту.
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16.08.2022 17:44 Відповісти
Корректировщики - это "свои люди", и с ними будут панькаться
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16.08.2022 23:00 Відповісти
это *****...надо по законам военного времени к стенке ставить
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16.08.2022 23:10 Відповісти
 
 