Рада ухвалила рішення щодо корегувальників вогню: до суду під заставу не випускатимуть

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню тепер їх не випускатимуть під заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоми у телеграмі народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Тепер неможливо вийти під заставу до суду", - зазначив нардеп.

Він повідомив, що правка до законопроєкту № 7431 була ухвалена народними обранцями в цілому.

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