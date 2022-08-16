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Новини Війна
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Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський

himars

Завдяки Сполученим Штатам Україна отримала таку зброю, яку ще до початку російського вторгнення в країну не могла навіть закупити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я можу тільки бути вдячним США за те, що ми маємо. Але треба чітко розуміти, що у нас завжди була зброя радянських часів. У нас ніколи не було зброї НАТО. Мінімум, який ми мали з 2014 року, на мій погляд, недостатній. Серйозні сили, які нам потрібні, як HIMARS, який ми всі зараз бачимо, чи 155-міліметрова артилерія - я вже не кажу про танки й авіацію - у нас цього не було, і не було можливості купити. Єдине, про що ми (раніше. - Ред.) домовилися, це військові безпілотники, "Байрактари" тощо. Проте, при всій повазі, з безпілотниками не можна вести війну", - сказав він.

Глава держави додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він просив лише закрити небо над Україною, тому що якби небо було закрите, в країні би не було всіх цих смертей.

Дивіться: У США вантажать боєприпасами літак для України, - Пентагон. ВIДЕО

"І ми пропонували альтернативу закритому небу: передачу кількох літаків. І, я думаю, з цим не було жодних проблем, тому що ми надали адреси, де були всі ці літаки. Але ми ніколи не мали такої можливості закрити небо. Навіть зараз ми говоримо про те, що було до війни, що було в 2014 році, але який сенс, якщо навіть сьогодні, коли йде ця війна, ми не маємо можливості закрити і захистити небо", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) зброя (7545) допомога (8460) США (23483)


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Топ коментарі
+63
Зате накупили асфальту. Внукам хватіт.
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16.08.2022 14:31 Відповісти
+49
а навіщо тоді заморозили програми по Вільха, Гром-2, Богдана, Дніпро ?
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16.08.2022 14:34 Відповісти
+39
Тобто ні копійки на армію було правильним рішенням, це як відсутність евакуації могла вбити економіку, Буча і на твої руках, катували кацапські покидьки тих кого ти залишив їм на поталу.
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16.08.2022 14:34 Відповісти
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Зате накупили асфальту. Внукам хватіт.
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16.08.2022 14:31 Відповісти
... асфальто-ракетні установки, сконструйовані випускниками презеденського університету потрібно було сховати у лісах із висадженого мільярда дерев.
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16.08.2022 14:55 Відповісти
Да кто вам не даёт, живите в грязюке. Уже нудет от вашего асфальта...
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16.08.2022 14:57 Відповісти
щас в чистоте живём ?
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Зважаючи на твою мову, навряд.
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16.08.2022 16:55 Відповісти
Але ж і гівнюк. А що з асфальтом?
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16.08.2022 14:32 Відповісти
Ну и как, много до войны покупали или на вечном приколе были?
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16.08.2022 14:32 Відповісти
Ничего не закупали. От слова совсем. Свои заводы стояли без заказов.

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16.08.2022 14:53 Відповісти
https://youtu.be/w_g7CKhRTWQ https://youtu.be/w_g7CKhRTWQ

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16.08.2022 15:41 Відповісти
А ви навіть збирались її купляти, пане президент?
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16.08.2022 14:34 Відповісти
Цей ****** думає що йому забудуть бикування в сторону наших військових, мнє 44 і я не лох, скільки життів загублено із за шашликів, ви всьо врьотє і хуже скабєєвой, хто буде відповідати? Які такі закупи зелений??
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16.08.2022 14:48 Відповісти
Фу, какое же оно @******* и брехливое.
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16.08.2022 14:56 Відповісти
И цена этому оружию:

-Буча, Харьков, Марик....
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16.08.2022 14:34 Відповісти
Цена этому оружию - жизни наших граждан. И военных и гражданских.
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16.08.2022 14:36 Відповісти
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16.08.2022 14:55 Відповісти
Тобто ні копійки на армію було правильним рішенням, це як відсутність евакуації могла вбити економіку, Буча і на твої руках, катували кацапські покидьки тих кого ти залишив їм на поталу.
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16.08.2022 14:34 Відповісти
а навіщо тоді заморозили програми по Вільха, Гром-2, Богдана, Дніпро ?
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16.08.2022 14:34 Відповісти
Сокіл-300
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16.08.2022 14:45 Відповісти
РК10, Тайфун, Буревей, Фурия ...
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16.08.2022 15:02 Відповісти
Забудьте наконец-то про "Гром-2": https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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16.08.2022 15:05 Відповісти
я бы про зелю забыл бы, но упоротые 73 не дают
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16.08.2022 15:14 Відповісти
есть другие мнения https://www.youtube.com/watch?v=OEG9Wj0BbnU
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16.08.2022 16:06 Відповісти
не могли покупать...или не хотели???? тратили деньги на херпоймишо...(сколько "слуг" пришли голи-боси а теперь маетками и машинами обзавелись????)
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16.08.2022 14:35 Відповісти
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16.08.2022 14:59 Відповісти
Іце гівно керує комітетом вр
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16.08.2022 15:32 Відповісти
Чому Зеленський не копав шанці, не розвивав ракетну програму, скоротив ВСУ?А, тепер побирається по світу, як ніщеброд.
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16.08.2022 14:35 Відповісти
на це питання має відповісти слідство...
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16.08.2022 14:40 Відповісти
Бо хотів "сойтісь по сєрєдінє".
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16.08.2022 14:49 Відповісти
Ага. Слідство очолить Безумна.
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16.08.2022 15:00 Відповісти
Спочатку лiдство...А потiм - трибунал!
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16.08.2022 18:20 Відповісти
Бо жить хоче! Коли зрозумів що задумка кремлівська про блискавичний розгром ЗСУ не вдалася і народ України став на оборону держави не питаючи ні в кого дозволу "перевзувся у стрибку" і став "суперпатріотом" - щоб на Хрещатику не повісили!

Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! Робить нам нема чого - любителів «русскава мира» вішать! То вас чекали та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Не дочекалися та з горя повісилися Тепер вас зустрічають!

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16.08.2022 17:30 Відповісти
Прізєдєнт мабуть нє вкурсє, що за ту зброю багато життів загублено. А іпані "ґолубі міра" які шукали в діжці лайна ложку меду, зараз пишаються тим, що буцімто їхня заслуга в тому...
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16.08.2022 14:36 Відповісти
Заткніть пельку кловану. Зебіли вам не соромно за це чмо? Що не скаже, то зашквар. Зеля! Здохи падаль!
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16.08.2022 14:36 Відповісти
не могли купити? зате її можна було виробляти,чмо гундосе
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16.08.2022 14:36 Відповісти
А про мрії періоду до вторгнення не розкажеш? Що там для Армії закуповувалось, які фортифікації, крім танкових доріг від кордону з варварами в центр України, ще хоч гривнею фінансувались? Цікаво просто. Чому ВРУ була відправлена на півтора місяці у відпуск? Які підготовчі наради проводились нашим керівництвом в Буковелі?
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16.08.2022 14:36 Відповісти
Так ты же со своей сворой утверждал,что войны не будет,а будет встреча с холодцом и бутылкой! Но что-то пошло не так.
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16.08.2022 14:36 Відповісти
так він згоден з мокшандією, що це спецоперація
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16.08.2022 15:11 Відповісти
Падло таке, а как же ты говорил что американцы панику нагоняют?
А теперь оно вдячне, если бы не американцы и бриты нам бы хана было
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16.08.2022 14:37 Відповісти
До віини нам не давали -- боялись шо рашка за 3 дні забере
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16.08.2022 14:37 Відповісти
На мозирському НПЗ намагилися купити?
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16.08.2022 14:38 Відповісти
тому, що асфальт краще...найасвальтованіший не бреше
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16.08.2022 14:38 Відповісти
Кто-то наконец надоумил дурака что кусать дающую руку нехорошо.
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16.08.2022 14:39 Відповісти
с...ка,а ти намагався її "купити"?Ти ж дороги будував!
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16.08.2022 14:39 Відповісти
Прочитал статью. Он опять ноет.
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16.08.2022 14:41 Відповісти
клянче щось нове й ліхтаря з мотузкою боїться
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16.08.2022 14:56 Відповісти
Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський Джерело:

Тому купляли бітум, але від асфальту рашисти не дохнуть чомусь.
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16.08.2022 14:41 Відповісти
" і не було можливості купити" - ну так уже несколько месяцев как такая возможность есть, покупай, хотя бы патроны и снаряды.
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16.08.2022 14:44 Відповісти
Хватит уже истерить, еще в 19-м году всем имеющим мозги было ясно, условно на выборах есть партия военная с Порошенко и партия мирная с Зеленским. Народ, кхм... от большого ума уставший от войны выбрал партия мирную. И Зеленский ровно как и обещал начал всеми силами добивать мира, строить мирную страну и забил болт на армию. Какие к нему претензии, когда он делал то, что его просили делать 13.5 миллионов избирателей? К ним претензии предъявлять надо. Чем они думали, когда голосовали? Да и то, актуально ли оно теперь, вопрос. Обосрались знатно. Бывает. Платим тысячами жизней.
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16.08.2022 14:46 Відповісти
Ну да. Нарот устал от войньі, хотел мира. Дохотелся.
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16.08.2022 15:08 Відповісти
Начали обсыраться, когда не выбрали Черновола президентом Украины. Смысл было выходить из СССР и потом выбирать классического советского политика президентом страны?

Слили третий в мире ядерный арсенал, слили стратегические бомбардировщики с ракетами дальностью 2500 км.

А теперь оказывается, что нечем воевать и для ударов на расстояние вшивых 300 км нужно биться головой о стену, безнадёжно выпрашивая ATACMS.
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16.08.2022 15:11 Відповісти
Только не мира! Поршенко - партия мира,а Зеленский - партия капитуляции!
Это 13,5 миллионов повторяли за пуйлом "кто угодно,кроме Порошенко!"
Получили кого угодно вместо президента!
Названий у этого "кого угодно" хавтит на 4 листа А4 стандартным шрифтом,и все не хвалебные.
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16.08.2022 15:28 Відповісти
У тебе невелика помилка: у Зеленського не було ніякої "партії миру" а була "капітулянтська" бо тільки зрадник буде руйнувать ВПК і позбавлять армію грошей під час війни!
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16.08.2022 17:21 Відповісти
"Мінімум, який ми мали з 2014 року, на мій погляд, недостатній". Верховна ЗЄлупа.

І що ж ця нікчема робила з 2019 по 2022 рік, щоб було достатньо?
Забирала гроші в ЗСУ на "велике крадівництво" та два роки провалювала оборонзаказ.
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16.08.2022 14:46 Відповісти
даже моб запаса не было- броников и касок в некоторых батах повторились истории 2014го когда броников не было от слова совсем
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16.08.2022 14:55 Відповісти
А как их покупать,если купленные с 2019-2022 сгнили под арестом в ГПУ,а тот, кто их покупал сидел в тюрьме и вышел под залог перед эскалацией!
Спас Николаев,хотел зачистить Херсон,но его зезидент забрал оттуда,ибо нефик без приказа писюниста! Это вредно для рейтинга
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16.08.2022 15:21 Відповісти
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16.08.2022 14:57 Відповісти
Даже интересно, нам кредиты и под армию давали?
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16.08.2022 15:22 Відповісти
бо до війни зелєбобам було ***** на армію, вони робили велике крадівнитство, а не вкладались в ракетний щит України (те ж саме і про пороха)
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16.08.2022 14:47 Відповісти
ой як ти гарно присрав сюди Пороха,а те що ракети за день не придумуються промовчав гандон,а нічого що Порох залишив твому зе,Вільху,Нептун та Богдану уже на стадії держ випробувань,і Грім на стадії виробництва дослідного зразка,плюс виробництво снарядів яке треба було тільки продовжити фінансувати
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16.08.2022 14:50 Відповісти
Жданов врёт про "Гром"?
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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16.08.2022 15:13 Відповісти
Ху із жданов ?(( черговий ютубний ****@бол ?(( Сидіти відосики записувати - великого розуму і хоробрості потреби немає ((
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16.08.2022 16:18 Відповісти
крім Жданова ніхто навіть не заїкався про Сапсан ДЛЯ ЗСУ,а Грім для саудитів,то не САПСАН,то раз,а по друге саудитам передавали ДОКУМЕНТАЦІЮ,а не готовий виріб
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16.08.2022 22:42 Відповісти
Дядя! Ти - дебіл від народження чи "за гроші"? Купа оборонних програм була розвернута при Порошенку і діло було за малим - почать серійний випуск Гроші для цього при Порошенку були зібрані Куди потім вони поділися?
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16.08.2022 17:16 Відповісти
Вот козёл, можно подумать, что ты с Беней хотели купит оружие перед войной и в начале войны. Ты битум у бульбофюрера покупал и электроэнергию, а не оружие, сморчок брехливый.
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16.08.2022 14:49 Відповісти
С украинской версией ленд-лиза складывается иная ситуация. 27 апреля Конгресс США 27 принял закон, запускающий разработку механизма конфискации имущества РФ, арестованного в рамках санкций без судебного разбирательства. Этот процесс требует принятия целого ряда законов и подзаконных актов. Но велика вероятность того, что правительство США конфискует арестованные активы РФ, а затем профинансирует ленд-лиз за счет этих средств. Такие идеи озвучивают как американские, так и украинские эксперты.

Если же этого не произойдет, то стоимость остатков поступившей по ленд-лизу в Украину военной техники будет оформлена как межгосударственный кредит на закупку вооружений.
Подробнее читайте: https://ispace.news/economics/lend-liz-2022-cto-polucit-ukraina/
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Так получили или купили, зеленый недоклован?
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16.08.2022 14:50 Відповісти
ото пора арештовувати і зелені офшори, і майно...про всяк випадок..а марафони перевести на квартальні канали...доречі, всі отриманні гроші за рекламу на кварталканалах відправляти до бюджету
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16.08.2022 15:01 Відповісти
Так наркоманам та довбодятлам, з прошарком кацапських кротів, нормальні люди зброю не дають. Хто ж знав, що у суспільстві інфантилів знайдуться пассіонарії?
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16.08.2022 14:52 Відповісти
До сих пор не понятно, как могли закрыть небо только над столицей и не подумали даже о втором по величине и значению городе страны - Харькове, не говоря уже обо всей стране! А пример со столицей показывает, что можем закрывать небо без израилей, европ и америк.
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16.08.2022 14:53 Відповісти
Особенно если ни кто и не пытался его покупать, главное асфальт в 3-5 раз дороже через бенины фирмы прокладки а откаты в офшоры 95 квартала, которые подвязаны к киностудиям в маЦкве и которые "работают" и сечас под руководством шефиров, а для ЗЕБилов пару видосиков...
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16.08.2022 14:53 Відповісти
І хто це зробив?

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16.08.2022 14:56 Відповісти
Завдяки Сполученим Штатам Україна отримала таку зброю, яку ще до початку російського вторгнення в країну не могла навіть закупити. , як можна було закупити необхідну зброю в США, котрі у вересні,за пів року до війни , "рашистському агенту єлдаку і міністу бабломойского кулєбі ,за горнятком кави сказали "хлопці починайте копати окопи" відповіли,що США нагнітають паніку, котра негативно вплине на економіку України.Як"зелені" могли закупити необхідну зброю, коли вони навіть власне виробництво ракетної програми зупинили ,як вони збиралися щось купляти, коли заблокували збільшення фінансування армії на 50 млрд .?"зелені зрадники" починають оправдувати зраду України і її народу , власну зраду.
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16.08.2022 14:58 Відповісти
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16.08.2022 15:01 Відповісти
Щось у зечмонь сьогодні словесний понос почався. То кулєба говорить що союзники ще восени попереджали конккретно про напад. На Хартії 97 читав щ рєзніков сказав що міністр оборони бульбашії кацап хрєнін давав йому чесне слово офіцера , що з їх територіїтнападу не буде. То щеневтік оманський мутні пред"яви кидає, що до війни зброю не міг купити. А ви безтолочі хоч намагались щось придбати для оборони?
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16.08.2022 15:02 Відповісти
Ублюдок, натовское он купить не мог. А богдана? А Ольха? А нептун? А Гром? Что калибры не те? Хорошо проскочил, деньги спиз..ли, оружие получили бесплатно, оплатили, всего лишь, жизнями украинцев и территориями. Но их то в карман не засунешь, значит недорого.
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16.08.2022 15:06 Відповісти
До речі, кажуть що Петя ще 24.02.22 розбомбив би цапських пятухів саме тими громами.
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16.08.2022 15:38 Відповісти
а своїх *********** слабо було виробляти
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16.08.2022 15:07 Відповісти
.... а своё не могли делать бо на откаты по дорогам не хватало б. А это - сами понимате - святое...
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16.08.2022 15:12 Відповісти
Де це чудо вчилося розмовляти? Є великі сумніви в його розумових здібностях.
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16.08.2022 15:17 Відповісти
Вдячний США... И, наверное, именно поэтому дал шокирующее интервью китайскому журналисту, в котором предложил дружить домами с врагом США и друзякой ***** Китаем. (Ю.Швец)
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16.08.2022 15:20 Відповісти
Правильно каже ЗепреЗедент про те , що ми би не змогли б
купити зброю
перед початком , так званої спецопераціі , так як все бабло пішло в оффшори , через велике крадівництво %%!

Вперше Зе не збрехав
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Свою то ми робити могли. Але знову ж таки, своя зелена сорочка ближча до тіла
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16.08.2022 15:36 Відповісти
При Порошенко ми всі 5 років відбивались своєю зброєї! І змогли повернути маже всю територію окупованого Донбасу.... Поки дехто не захотів заглянути в очі ху#лу і не побачив там "мір".... А тепер маємо що маємо ....
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16.08.2022 15:33 Відповісти
Бо штати вражені завзятістю наших військових.
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16.08.2022 15:35 Відповісти
Бреше.
Гаубиці М777 Байден пропонував купити під час йхнього рандеву в Овальному кабінеті.
Думаю, що дідьо Джо якось знайде спосіб та слова
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16.08.2022 15:36 Відповісти
Слава США! Зелебобику приготовиться к полиграфу
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16.08.2022 15:50 Відповісти
Єврейська мудрість: не треба тринькать гроші, якщо шось почнеться - Америка і так даром дасть.
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16.08.2022 16:01 Відповісти
Не мели языком лишнего.
И к тому же это не твоя заслуга.
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16.08.2022 16:10 Відповісти
Нагадує риторику шанувальниць ВОНИ: Якби Жулька не підписала той клятий газовий контракт, то Україна б ніколи не перемогла в суді.
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16.08.2022 16:44 Відповісти
Ищите снаряды 152 мм. На Востоке почти безнаказанный расстрел нашей пехоты. Хватит пустопорожних видосиков...
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16.08.2022 17:20 Відповісти
5-7 хаймерсів на харківському напрямку на невеликій ділянці фронту зганяємо і лупимо 3-4 дні по арті і живій сили.Через 5 днів ССО заходе і добиває орків.Ні не підходить?А орки так двигаються і захоплюють територію. !!! Тільки ми чогось стоїмо і кліпаємо очінятами коли нам дали зброю !
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16.08.2022 17:40 Відповісти
Пан президент, вы же призывали думать о шашлыках. Вы шашлыки закупать собирались?
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16.08.2022 18:18 Відповісти
Зеломойскому и не могли продать оружие - он до 23 февраля отдавал бюджет папе , закапывал , отдавал в виде ЗП своим слугам в сортире Рады. Оружие не могли дать клоуну , не управляющему страной - оружие дали мужественному, бесстрашному украинскому народу.Заслуга Зе только в сдаче страны , к оружию он не имеет отношения, только к шашлыкам и баблу....
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16.08.2022 20:45 Відповісти
Вы могли хотя бы дороги бетонными блоками по заваливать что б кацапы за два дня до Киева парадным маршем не доехали.
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17.08.2022 07:28 Відповісти
 
 