Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський
Завдяки Сполученим Штатам Україна отримала таку зброю, яку ще до початку російського вторгнення в країну не могла навіть закупити.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні я можу тільки бути вдячним США за те, що ми маємо. Але треба чітко розуміти, що у нас завжди була зброя радянських часів. У нас ніколи не було зброї НАТО. Мінімум, який ми мали з 2014 року, на мій погляд, недостатній. Серйозні сили, які нам потрібні, як HIMARS, який ми всі зараз бачимо, чи 155-міліметрова артилерія - я вже не кажу про танки й авіацію - у нас цього не було, і не було можливості купити. Єдине, про що ми (раніше. - Ред.) домовилися, це військові безпілотники, "Байрактари" тощо. Проте, при всій повазі, з безпілотниками не можна вести війну", - сказав він.
Глава держави додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він просив лише закрити небо над Україною, тому що якби небо було закрите, в країні би не було всіх цих смертей.
"І ми пропонували альтернативу закритому небу: передачу кількох літаків. І, я думаю, з цим не було жодних проблем, тому що ми надали адреси, де були всі ці літаки. Але ми ніколи не мали такої можливості закрити небо. Навіть зараз ми говоримо про те, що було до війни, що було в 2014 році, але який сенс, якщо навіть сьогодні, коли йде ця війна, ми не маємо можливості закрити і захистити небо", - зазначив Зеленський.
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Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! Робить нам нема чого - любителів «русскава мира» вішать! То вас чекали та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Не дочекалися та з горя повісилися … Тепер вас зустрічають!
А теперь оно вдячне, если бы не американцы и бриты нам бы хана было
Тому купляли бітум, але від асфальту рашисти не дохнуть чомусь.
Слили третий в мире ядерный арсенал, слили стратегические бомбардировщики с ракетами дальностью 2500 км.
А теперь оказывается, что нечем воевать и для ударов на расстояние вшивых 300 км нужно биться головой о стену, безнадёжно выпрашивая ATACMS.
Это 13,5 миллионов повторяли за пуйлом "кто угодно,кроме Порошенко!"
Получили кого угодно вместо президента!
Названий у этого "кого угодно" хавтит на 4 листа А4 стандартным шрифтом,и все не хвалебные.
І що ж ця нікчема робила з 2019 по 2022 рік, щоб було достатньо?
Забирала гроші в ЗСУ на "велике крадівництво" та два роки провалювала оборонзаказ.
Спас Николаев,хотел зачистить Херсон,но его зезидент забрал оттуда,ибо нефик без приказа писюниста! Это вредно для рейтинга
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Если же этого не произойдет, то стоимость остатков поступившей по ленд-лизу в Украину военной техники будет оформлена как межгосударственный кредит на закупку вооружений.
Подробнее читайте: https://ispace.news/economics/lend-liz-2022-cto-polucit-ukraina/
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Так получили или купили, зеленый недоклован?
купити зброю
перед початком , так званої спецопераціі , так як все бабло пішло в оффшори , через велике крадівництво %%!
Вперше Зе не збрехав
Гаубиці М777 Байден пропонував купити під час йхнього рандеву в Овальному кабінеті.
Думаю, що дідьо Джо якось знайде спосіб та слова
И к тому же это не твоя заслуга.