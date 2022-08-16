Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський

Завдяки Сполученим Штатам Україна отримала таку зброю, яку ще до початку російського вторгнення в країну не могла навіть закупити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я можу тільки бути вдячним США за те, що ми маємо. Але треба чітко розуміти, що у нас завжди була зброя радянських часів. У нас ніколи не було зброї НАТО. Мінімум, який ми мали з 2014 року, на мій погляд, недостатній. Серйозні сили, які нам потрібні, як HIMARS, який ми всі зараз бачимо, чи 155-міліметрова артилерія - я вже не кажу про танки й авіацію - у нас цього не було, і не було можливості купити. Єдине, про що ми (раніше. - Ред.) домовилися, це військові безпілотники, "Байрактари" тощо. Проте, при всій повазі, з безпілотниками не можна вести війну", - сказав він.

Глава держави додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він просив лише закрити небо над Україною, тому що якби небо було закрите, в країні би не було всіх цих смертей.

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"І ми пропонували альтернативу закритому небу: передачу кількох літаків. І, я думаю, з цим не було жодних проблем, тому що ми надали адреси, де були всі ці літаки. Але ми ніколи не мали такої можливості закрити небо. Навіть зараз ми говоримо про те, що було до війни, що було в 2014 році, але який сенс, якщо навіть сьогодні, коли йде ця війна, ми не маємо можливості закрити і захистити небо", - зазначив Зеленський.