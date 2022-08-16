Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що країни ЄС мають видавати лише "гуманітарні" візи росіянам

Литовський уряд виступає за заборону шенгенських віз для туристів з РФ у інших країнах ЄС.

Про це повідомив в інтерв'ю DW міністр закордонних справ країни Габріеліус Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, країни ЄС можуть наслідувати приклад Литви і запровадити заборону на видачу віз для російських туристів. Литва "в основному припинила видачу всіх віз людям, які їдуть на відпочинок", і видає візи лише з "гуманітарних причин". До таких дій кряд країни вдався через те, що 2020 року Литва "відчула величезний потік людей, які втікають з Білорусі та Росії".

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"Люди були змушені тікати з України, деякі з них залишаються там, борються за своє життя, борються там за свої домівки... тоді як [люди з Росії] все ще можуть вільно подорожувати та користуватися всіма зручностями вільного світу, про яких їхній уряд бореться. Ми знайшли спосіб, працюючи з неурядовими організаціями та іншими партнерами, коли ми можемо реально оцінити, хто має гуманітарну потребу і тікає від переслідувань", – сказав міністр.

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