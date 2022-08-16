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Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що країни ЄС мають видавати лише "гуманітарні" візи росіянам

єс

Литовський уряд виступає за заборону шенгенських віз для туристів з РФ у інших країнах ЄС.

Про це повідомив в інтерв'ю DW міністр закордонних справ країни Габріеліус Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, країни ЄС можуть наслідувати приклад Литви і запровадити заборону на видачу віз для російських туристів. Литва "в основному припинила видачу всіх віз людям, які їдуть на відпочинок", і видає візи лише з "гуманітарних причин". До таких дій кряд країни вдався через те, що 2020 року Литва "відчула величезний потік людей, які втікають з Білорусі та Росії".

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"Люди були змушені тікати з України, деякі з них залишаються там, борються за своє життя, борються там за свої домівки... тоді як [люди з Росії] все ще можуть вільно подорожувати та користуватися всіма зручностями вільного світу, про яких їхній уряд бореться. Ми знайшли спосіб, працюючи з неурядовими організаціями та іншими партнерами, коли ми можемо реально оцінити, хто має гуманітарну потребу і тікає від переслідувань", – сказав міністр.

Читайте також: "Зміни відбуваються всередині": глава МЗС Литви Ландсбергіс пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам

Литва (2459) росія (66193) візовий режим (362) Євросоюз (13707)


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видавати візи на валдай або море лаптевих
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16.08.2022 15:19 Відповісти
ніяких...знаємо ті хохмочки..полізуть колоради..чи то спецуни по граблям ходити?? чи наш приклад не вчіть?? довбойоби, що вчаться на власному досвіді??

як у дитинстві - жахне струмом чи ні, якщо виделку встромити до розетки?
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16.08.2022 15:21 Відповісти
Шо? Какие ещё гуманитарные визы? Они в Украине концлагеря устраивают а вы им визы, пусть в лесах у себя сидят гандоны
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16.08.2022 15:26 Відповісти
Російські собаки більш гуманніші за коцапів. То невже їм будуть візи видавати?
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16.08.2022 15:28 Відповісти
Якщо кацап їде на власні похорони, можна видавати візу!
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16.08.2022 15:29 Відповісти
da nenado im nijakih viz - pustj sidjat u sebja na podvalah....nahren eti ubljudki sdes nuzhni ? ! i tak uzhe ponaehali vsjakie , hren vydvorish....
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16.08.2022 15:34 Відповісти
А вони що гуманітарії що їм видавати "гуманітарні візи"?
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16.08.2022 15:52 Відповісти
Лише кожному двохсотому росіянину
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16.08.2022 17:26 Відповісти
 
 