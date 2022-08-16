УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8554 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 844 10

Дорогою на Кінбурнську косу на вибухівці підірвався цивільний легковик, двоє людей загинуло, одна особа - поранена, - ОВА

кінбурська

На Херсонщині в результаті вибуху загинули двоє людей.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, 15 серпня дорогою на Кінбурнську косу автівка підірвалася на міні. У результаті вибуху на місці від отриманих травм загинули водій автомобіля та пасажирка - вчителька початкових класів Геройського ліцею. Ще один пасажир отримав травми та опіки тіла.

Читайте також: На Херсонщині у катівні утримуються 60-70 херсонців, серед них мер Херсону Колихаєв, - Трошин

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.

армія рф (17897) вибух (4527) мінування (1218) окупація (6755) Херсонська область (5901)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
проблема Его. для частини людей. осінню ж перед колегами треба обов'язково розповісти усний твір на тему "как я незабываемо провел(а) лето"
показати весь коментар
16.08.2022 15:44 Відповісти
+5
Невже не можна цьогоріч відмовитися від моря ?
показати весь коментар
16.08.2022 15:39 Відповісти
+4
Тим більш, що вона окупована...
показати весь коментар
16.08.2022 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что взять с Кулебы? Это одна из зеленожопых обезьян, типа Агрохимии Чи Чи или Коли Каклеты!
показати весь коментар
16.08.2022 15:48 Відповісти
Невже не можна цьогоріч відмовитися від моря ?
показати весь коментар
16.08.2022 15:39 Відповісти
проблема Его. для частини людей. осінню ж перед колегами треба обов'язково розповісти усний твір на тему "как я незабываемо провел(а) лето"
показати весь коментар
16.08.2022 15:44 Відповісти
Тим більш, що вона окупована...
показати весь коментар
16.08.2022 15:54 Відповісти
Хоча б у окупації.
показати весь коментар
16.08.2022 16:13 Відповісти
З тексту зрозуміло,що загинули місцеві люди .
показати весь коментар
16.08.2022 16:33 Відповісти
Кнбурн -українські мальдіви- від херсонщини до очаківщини практично під контролеи орків раші. Можна вважати також, що все ж є якийсь контроль артою ЗСУ з берегів дніпробугського лиману. Люди які залишились на кінбурні, а евакуватися звідти практично було не можливо, живуть у пеклі. Немає доступу ні до чого (продукти,медикаменти, паливо для двигунів, єлектрика). Постійно горять унікальні ліси кінбурна, і навряд чи вони востановляться, гинуть тварини, дикі коні та інші. Рашисти захоплюють місцевих, катують, забираюьб авто, тримають в зінданах. З кінбурна велись обстріли рсзо по Очакову та прилеглих селах .
показати весь коментар
16.08.2022 18:52 Відповісти
Ось тут є відео з того пекла https://nnovosti.info/articles/okupanti_znischujut_zapovidnu_kinburnsku_kosu_more_vzdovzh_uzberezhzhja_vkrito_popelom_i_zgoriloju_koroju_derev_video-1126.html?fbclid=*********************************-hyxUvNF7oJ_2Kdf4eNokuwPi2ng
показати весь коментар
16.08.2022 18:55 Відповісти
Щоб розуміли звідки ті "мальдіви"
-"Я виросла у бабулі на Кінбурській косі в Покровських Хуторах. Я пам'ятаю усіх місцевих які насаджували ці ліси...Я кожен рік приходжу на цвинтар до бабулі і обов'язково роблю обхід і з усіма хто там похований і кого знала з дитинства, здороваюсь... у мене там спадок який надала мені бабуля... я люблю цю місцину для мене коса це моя друга батьківщина... серце болить за Кінбурн перлину Чорного моря..." https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/ https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/

показати весь коментар
16.08.2022 19:04 Відповісти
 
 