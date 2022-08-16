Дорогою на Кінбурнську косу на вибухівці підірвався цивільний легковик, двоє людей загинуло, одна особа - поранена, - ОВА
На Херсонщині в результаті вибуху загинули двоє людей.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, 15 серпня дорогою на Кінбурнську косу автівка підірвалася на міні. У результаті вибуху на місці від отриманих травм загинули водій автомобіля та пасажирка - вчителька початкових класів Геройського ліцею. Ще один пасажир отримав травми та опіки тіла.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.
Топ коментарі
+7 Fjall_Raven
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+4 Дмитро Піталов
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-"Я виросла у бабулі на Кінбурській косі в Покровських Хуторах. Я пам'ятаю усіх місцевих які насаджували ці ліси...Я кожен рік приходжу на цвинтар до бабулі і обов'язково роблю обхід і з усіма хто там похований і кого знала з дитинства, здороваюсь... у мене там спадок який надала мені бабуля... я люблю цю місцину для мене коса це моя друга батьківщина... серце болить за Кінбурн перлину Чорного моря..." https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/ https://www.facebook.com/groups/ochakovofficial/permalink/1340773749782146/