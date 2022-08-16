Дорогою на Кінбурнську косу на вибухівці підірвався цивільний легковик, двоє людей загинуло, одна особа - поранена, - ОВА

На Херсонщині в результаті вибуху загинули двоє людей.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, 15 серпня дорогою на Кінбурнську косу автівка підірвалася на міні. У результаті вибуху на місці від отриманих травм загинули водій автомобіля та пасажирка - вчителька початкових класів Геройського ліцею. Ще один пасажир отримав травми та опіки тіла.

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Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.