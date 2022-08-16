На Херсонщині окупанти захопили в полон керівника комунального підприємства та волонтерку, - ОВА
На Херсонщині окупанти беруть в полон цивільних.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як йдеться в повідомленні, у Херсоні російські військові захопили в полон місцеву волонтерку. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Нині місцезнаходження херсонки невідоме.
Крім того, у Каховському районі озброєні російські військові захопили в полон керівника комунального підприємства. Наразі Місцезнаходження чоловіка невідоме.
Також у Херсоні окупанти чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній. Людям погрожували зброєю та позбавленням волі, вимагали виконувати вимоги "нової влади" та "зареєструвати" все майно і бізнес за російськими вимогами.
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Yevgeny Mironov
показати весь коментар16.08.2022 15:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
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Член Сухов Кабаев
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