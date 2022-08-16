На Херсонщині окупанти захопили в полон керівника комунального підприємства та волонтерку, - ОВА

На Херсонщині окупанти беруть в полон цивільних.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, у Херсоні російські військові захопили в полон місцеву волонтерку. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Нині місцезнаходження херсонки невідоме.

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Крім того, у Каховському районі озброєні російські військові захопили в полон керівника комунального підприємства. Наразі Місцезнаходження чоловіка невідоме.

Також у Херсоні окупанти чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній. Людям погрожували зброєю та позбавленням волі, вимагали виконувати вимоги "нової влади" та "зареєструвати" все майно і бізнес за російськими вимогами.

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