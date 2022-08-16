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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти захопили в полон керівника комунального підприємства та волонтерку, - ОВА

полон,викрадення

На Херсонщині окупанти беруть в полон цивільних.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, у Херсоні російські військові захопили в полон місцеву волонтерку. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Нині місцезнаходження херсонки невідоме.

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Крім того, у Каховському районі озброєні російські військові захопили в полон керівника комунального підприємства. Наразі Місцезнаходження чоловіка невідоме.

Також у Херсоні окупанти чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній. Людям погрожували зброєю та позбавленням волі, вимагали виконувати вимоги "нової влади" та "зареєструвати" все майно і бізнес за російськими вимогами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

армія рф (17897) окупація (6755) викрадення (823) Херсонська область (5901)


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У орків там що, нікому сміття прибирати????
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16.08.2022 15:59 Відповісти
Боже, поможи
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16.08.2022 16:12 Відповісти
Гражданских в плен не берут. А этих заложников можно обменять на кремлевскую консерву Верещук+ ее зеленый зонтик!
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16.08.2022 16:14 Відповісти
 
 