Німеччина та Швеція не проти використання їхньої зброї для звільнення Криму
Україна має право використовувати зброю, отриману від Німеччини та Швеції, для повернення Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня заявили глави урядів двох країн Олаф Шольц та Магдалена Андерссон.
"Ми підтримуємо Україну озброєнням, яке постачаємо. Ця зброя – для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність та суверенітет", - сказав канцлер ФРН, відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ використовувати західну зброю для повернення окупованого РФ півострова.
Андерссон, своєю чергою, назвала історичним рішення щодо надання зброї Києву.
"Ідеться про те, щоб Україна могла захистити та оберігати свою територіальну цілісність", - наголосила шведська прем'єрка.
Вона також додала, що "Росія не має виграти цю війну".
Обидва політики визнали, що для України та Європи "настали темні часи". При цьому набуття енергонезалежності, а також вступ Швеції та Фінляндії до НАТО зміцнить безпеку ЄС.
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3.000 Patronen "Panzerfaust 3" zuzüglich 900 Griffstücke14.900 Panzerabwehrminen500 Fliegerabwehrraketen STINGER2.700 Fliegerfäuste STRELA 10 *************** 2.000 inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)21,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition50 Bunkerfäuste100 Maschinengewehre MG 3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen100.000 Handgranaten5.300 Sprengladungen100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln 350.000 Zünder10.500 Schuss Artilleriemunition 155mm10 Antidrohnenkanonen14 Drohnenabwehrsensoren und -jammer100 Auto-Injektoren28.000 Gefechtshelme15 Paletten Bekleidung280 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514 Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine | Bundesregierung
А 113БТ - це для показухи. Тільки старі каски - це дійсна допомока,
тільки куди дівати підшлемник.