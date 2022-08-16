Німеччина та Швеція не проти використання їхньої зброї для звільнення Криму

Україна має право використовувати зброю, отриману від Німеччини та Швеції, для повернення Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня заявили глави урядів двох країн Олаф Шольц та Магдалена Андерссон.

"Ми підтримуємо Україну озброєнням, яке постачаємо. Ця зброя – для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність та суверенітет", - сказав канцлер ФРН, відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ використовувати західну зброю для повернення окупованого РФ півострова.

Андерссон, своєю чергою, назвала історичним рішення щодо надання зброї Києву.

Читайте також: Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ

"Ідеться про те, щоб Україна могла захистити та оберігати свою територіальну цілісність", - наголосила шведська прем'єрка.

Вона також додала, що "Росія не має виграти цю війну".

Обидва політики визнали, що для України та Європи "настали темні часи". При цьому набуття енергонезалежності, а також вступ Швеції та Фінляндії до НАТО зміцнить безпеку ЄС.