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Новини
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Німеччина та Швеція не проти використання їхньої зброї для звільнення Криму

крым,порошенко

Україна має право використовувати зброю, отриману від Німеччини та Швеції, для повернення Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня заявили глави урядів двох країн Олаф Шольц та Магдалена Андерссон.

"Ми підтримуємо Україну озброєнням, яке постачаємо. Ця зброя – для того, щоб Україна могла з її допомогою захистити свою територіальну цілісність та суверенітет", - сказав канцлер ФРН, відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ використовувати західну зброю для повернення окупованого РФ півострова.

Андерссон, своєю чергою, назвала історичним рішення щодо надання зброї Києву.

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"Ідеться про те, щоб Україна могла захистити та оберігати свою територіальну цілісність", - наголосила шведська прем'єрка.

Вона також додала, що "Росія не має виграти цю війну".

Обидва політики визнали, що для України та Європи "настали темні часи". При цьому набуття енергонезалежності, а також вступ Швеції та Фінляндії до НАТО зміцнить безпеку ЄС.

Автор: 

Німеччина (7496) Крим (14192) зброя (7545) Швеція (971)


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Топ коментарі
+10
ну 10ма САУ Крим не звільниш, одна надія на США та далекобійні ракети
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16.08.2022 15:53 Відповісти
+7
Ну вот опять хорошие новости из Литвы. Жители Литвы снова собирают 5 миллионов евро на 100 Дронов камикадзе. Чем больше Дронов, тем красивее бавовна! Слава Украине!
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16.08.2022 16:45 Відповісти
+5
Ого німці не проти використання зброї ... А ви дали таку зброю щоб нею можна було Крим звільнити "дужестурбованці"?!!!
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16.08.2022 15:58 Відповісти
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ну 10ма САУ Крим не звільниш, одна надія на США та далекобійні ракети
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16.08.2022 15:53 Відповісти
да и штаты не против, Крым - украинская территория
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16.08.2022 17:26 Відповісти
Ого німці не проти використання зброї ... А ви дали таку зброю щоб нею можна було Крим звільнити "дужестурбованці"?!!!
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16.08.2022 15:58 Відповісти
MRLS "Mars"
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16.08.2022 18:00 Відповісти
Марс-2 бьет на 90 км. Это на 10 км дальше чем Химарс от США.
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16.08.2022 18:14 Відповісти
вони нам там стільки далекобійної зброї, що можна і москвабад звільняти
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16.08.2022 15:58 Відповісти
Какая интересная формулировка. А помните, как 6 месяцев назад переживали за каски? Лично у меня есть стойкие ашчушчэния, что и запрет на удары по территории свинарника западным оружием снимут. Сколько бы зрадоньки не появлялось, а Украина движется только вперед. Если бы ещё палки политоты меньше в шестерни украинского катка сунули, то вообще было бы хорошо.
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16.08.2022 15:59 Відповісти
Зрадонька основная полезла с "нужно просто перестать стрелять!"
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16.08.2022 16:11 Відповісти
И чем таким немецким можна Крым освобождать? Обосраными стрингами шольца?
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16.08.2022 16:01 Відповісти
Gelieferte letale und nicht-letale militärische Unterstützungsleistungen:

(Änderungen im Vergleich zur Vorwoche in fett)
3.000 Patronen "Panzerfaust 3" zuzüglich 900 Griffstücke14.900 Panzerabwehrminen500 Fliegerabwehrraketen STINGER2.700 Fliegerfäuste STRELA 10 *************** 2.000 inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)21,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition50 Bunkerfäuste100 Maschinengewehre MG 3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen100.000 Handgranaten5.300 Sprengladungen100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln 350.000 Zünder10.500 Schuss Artilleriemunition 155mm10 Antidrohnenkanonen14 Drohnenabwehrsensoren und -jammer100 Auto-Injektoren28.000 Gefechtshelme15 Paletten Bekleidung280 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514 Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine | Bundesregierung
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16.08.2022 17:14 Відповісти
Шольц передал 3 шт, Марс-2. Это прототип Химарс, только бьет на 90 км.
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16.08.2022 18:15 Відповісти
Прям не знаю - куда столько щастья девать. Ладно, пусть завозят ко мне в гараж. Как раз поместится
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16.08.2022 18:23 Відповісти
різкий перелом у війні настане зі смертю дєрьмака та його шобли
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16.08.2022 16:12 Відповісти
Шольцу не вірю. Допомогу буде обіцяти, але чекатиме розвідку подій.
А 113БТ - це для показухи. Тільки старі каски - це дійсна допомока,
тільки куди дівати підшлемник.
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16.08.2022 16:34 Відповісти
Генштаб Украины не допускает утечку информации...если бы это было не так...то обстрелы Крыма и т.д.,не состоялись бы...
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16.08.2022 16:38 Відповісти
Ну вот опять хорошие новости из Литвы. Жители Литвы снова собирают 5 миллионов евро на 100 Дронов камикадзе. Чем больше Дронов, тем красивее бавовна! Слава Украине!
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16.08.2022 16:45 Відповісти
Ватастопольці приготуватись!
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16.08.2022 16:46 Відповісти
Уже пора не сопли на Западе жевать а давать современные танки и самолёты, а то прикрылись Украиной и жируют.
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16.08.2022 18:36 Відповісти
 
 