УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8554 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 976 16

Викрито мешканця Слов’янська, який здавав ворогу розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ

генпрокурор

 За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального пркурора.

"За даними слідства, у червні 2022 року громадянин України, який також має громадянство РФ, з власного мобільного телефону надсилав співмешканці та знайомій, що перебуває на території ворожої держави, на номери російських мобільних операторів дані про місця розташування на території м. Слов'янська особового складу та військової техніки українських захисників", - зазначається в повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Автор: 

інформація (299) державна зрада (1719) ЗСУ (7681) Офіс Генпрокурора (3286)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Технику перевезите на другое место. А наводчика посадить привязанного к стулу на то месту которое он навел. Пускай ждет *гостинца* от своих мышебратьев
показати весь коментар
16.08.2022 16:13 Відповісти
+2
Пристрелите єту суку на месте.
показати весь коментар
16.08.2022 16:49 Відповісти
+1
Коли їх вже почнуть просто відпускати, бажано десь біля розбомблених багатоповерхівок...
показати весь коментар
16.08.2022 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли їх вже почнуть просто відпускати, бажано десь біля розбомблених багатоповерхівок...
показати весь коментар
16.08.2022 16:00 Відповісти
Пожиттєве з повною конфіскацією.
показати весь коментар
16.08.2022 16:08 Відповісти
Вже не можна випускати під заставу.
показати весь коментар
16.08.2022 16:09 Відповісти
Оно не комбатант. Канцелярский нож в помощь
показати весь коментар
16.08.2022 16:12 Відповісти
Технику перевезите на другое место. А наводчика посадить привязанного к стулу на то месту которое он навел. Пускай ждет *гостинца* от своих мышебратьев
показати весь коментар
16.08.2022 16:13 Відповісти
Но перед посадкой на стул допросить с пристрастием,хорошо отх....ть,а потом и на стул.
показати весь коментар
16.08.2022 16:41 Відповісти
Цих мразєй саджати на 15 років, без права дострокового звільнення.Сільки життів забрали через цих виродків.
показати весь коментар
16.08.2022 16:14 Відповісти
таких еще эвакуируют по всей Украине
показати весь коментар
16.08.2022 16:29 Відповісти
Навіть цікаво, що за МУДАК надав команду всім без виключення правоохоронним структурам відкривати карні справи стосовно осіб, які передають інформацію ворогу, ВИКЛЮЧНО за статею 114/2? Чому питаю? Тому як дії таких всіх без виключення СВОЛОТ підпадають ВИКЛЮЧНО під статтю 114 Шпигунство! До того ж зараз ККУ є таким собі "острівцем безпеки" для будь - якої СВОЛОТИ, яка займає посади у вищих щаблях влади країни, судах та силових структурах, користується всіма благами, які їм надає НАРОД УКРАЇНИ, а в підсумку, якщо буде звинувачена та засуджена за зраду, шпигунство та інші дії, які призвели до ЗНАЧНОЇ ШКОДИ країні, отримає покарання на кшталт такого, яке отримає рецидивіст, який "обніс" у селянина погріб! ППЦ!!! П.С. Справа в тому, що на протязі десятиліть всі ці "околокоритні" зробили наше законодавство "під себе", тому зараз маємо те, що маємо... Питання в іншому, - коли влада ПОКІНЧИТЬ з всім цим ***@ТВОМ?! Якщо ви, владоможці, кажете, що "ідете на Захід", то і ПОВИННІ ЗРОБИТИ відповідальність за злочини у нас в Україні СПРАВЖНЬОЮ! А не "для галочки"... У США, наприклад, людина отримає "за сукупністю злочинів" років так 150 і "не париться", тому як в окремих штатах за такі само дії можуть і "вишку" присудити. А у нас зараз злочинців та зрадників карають так, наче "понарошку", - як "у дитячому садку"! На превеликий жаль...
показати весь коментар
16.08.2022 16:36 Відповісти
Пристрелите єту суку на месте.
показати весь коментар
16.08.2022 16:49 Відповісти
А якби орки піймали б когось на окупованій території - хто допомагав би ЗСУ, вони б просто розрізали його живцем, випатрали усі нутрощі і жорстоко б вбили! А цьому виродку ще й адвоката нададуть.. І не повіситься ж воно на драному простирадлі у сізо(а таки повинно було б!)від мук сумління! А натомість відсидівши рік чи два гнидота вийде на волю(за відмінну поведінку чи по амністії). І це ще у випадку якщо його взагалі посадять!!! Бо ""судді""🤑🤓🐷 ж в нас хто???!!!
показати весь коментар
16.08.2022 17:02 Відповісти
Та розсрілюйте їх вже !Ви задовбали вже !
показати весь коментар
16.08.2022 17:34 Відповісти
"Ви**бать, висушити, щоб доживав як "ГЕРБАРІЙ"!!!;
Тільки так, буде повноцінна ПЕРЕМОГА!!!
показати весь коментар
16.08.2022 22:25 Відповісти
На палю падлу
показати весь коментар
17.08.2022 01:19 Відповісти
До речі, а де стара шкапа неля штепа? Де ця бандарша, та на кого вона зараз працює? Цю курву ж відпустили на волю та не покарали.
показати весь коментар
17.08.2022 01:24 Відповісти
 
 