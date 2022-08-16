Викрито мешканця Слов’янська, який здавав ворогу розташування техніки та військовослужбовців ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю м. Слов’янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального пркурора.

"За даними слідства, у червні 2022 року громадянин України, який також має громадянство РФ, з власного мобільного телефону надсилав співмешканці та знайомій, що перебуває на території ворожої держави, на номери російських мобільних операторів дані про місця розташування на території м. Слов'янська особового складу та військової техніки українських захисників", - зазначається в повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.