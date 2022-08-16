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Новини Війна
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Російська ДРГ намагалася зайти в тил українським силам біля Осокорівки, - ОК "Південь"

південь

Російські війська намагалися заслати ДРГ, щоб атакували українські позиції з тилу.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони без змін складу та положення. Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил українських військ поблизу Осокорівки. Після стрілецького бою ворожа ДРГ відійшла назад. Втрати ворога уточнюються.

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Крім того, у тактиці дій ворог продовжує застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Вночі російський гелікоптер атакував українські позиції вздовж лінії зіткнення. Втрат немає.

знищення (7613) атака (370) ЗСУ (7681) Херсонська область (5901)


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То в них жрачка скінчилася, бо мости розбили та не везуть нічого.
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16.08.2022 16:05 Відповісти
Кучка у...ов получила п..лей от украинских козаков
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16.08.2022 16:07 Відповісти
Просто получили пи@ды. Так и пишите.
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16.08.2022 16:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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16.08.2022 16:14 Відповісти
намагалася зайти в тил, а отримала бій у власну жопу.
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16.08.2022 16:15 Відповісти
"ДРГ намагалася зайти в тил ...."
Ортодоксальные кацапские 3,14дарасы только так и ходят !
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16.08.2022 16:16 Відповісти
Можливо то придорожній Кавун винуватець - тендітна орківська дупа відчула свербіж.
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16.08.2022 18:04 Відповісти
 
 