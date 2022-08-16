Російська ДРГ намагалася зайти в тил українським силам біля Осокорівки, - ОК "Південь"

Російські війська намагалися заслати ДРГ, щоб атакували українські позиції з тилу.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони без змін складу та положення. Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил українських військ поблизу Осокорівки. Після стрілецького бою ворожа ДРГ відійшла назад. Втрати ворога уточнюються.

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Крім того, у тактиці дій ворог продовжує застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Вночі російський гелікоптер атакував українські позиції вздовж лінії зіткнення. Втрат немає.