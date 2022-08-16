Перш ніж запроваджувати податок на імпорт, треба оцінити всі ризики, - очільник Мінфіну Марченко

Запровадження податку для імпортерів на купівлю валюти є доволі непростим та спірним рішенням, тому в Мінфіні не готові сказати, що ця ідея готова до реалізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Є модель, яку ми зараз обговорюємо, але поки що я хочу, власне, оцінити ризики, зокрема, для економіки країни. І потім думати, чи варто його (податок, - ред.) запроваджувати взагалі", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що треба повернути на довоєнний рівень деякі з раніше скасованих податків та запроваджених податкових преференцій – зокрема, Марченко виступає за повернення оподаткування пального.

"Як показала практика, дуже легко зменшувати податки і взагалі їх прибирати. Але дуже важко повертати їх назад", - наголосив чиновник.

Як відомо, Кабмін розробив законопроєкт щодо введення податку в 10% на купівлю валюти для імпортних закупівель. Проти цього рішення виступають як народні депутати із Податкового комітету, так і бізнес-асоціації. Так, у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що від запровадження цього податку постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари та послуги.

Своєю чергою член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський заявив, що "імпортний" податок обвалить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості, а також зростання цін та обсягів контрабанди.