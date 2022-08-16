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Перш ніж запроваджувати податок на імпорт, треба оцінити всі ризики, - очільник Мінфіну Марченко

експорт,імпорт

Запровадження податку для імпортерів на купівлю валюти є доволі непростим та спірним рішенням, тому в Мінфіні не готові сказати, що ця ідея готова до реалізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Є модель, яку ми зараз обговорюємо, але поки що я хочу, власне, оцінити ризики, зокрема, для економіки країни. І потім думати, чи варто його (податок, - ред.) запроваджувати взагалі", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що треба повернути на довоєнний рівень деякі з раніше скасованих податків та запроваджених податкових преференцій – зокрема, Марченко виступає за повернення оподаткування пального.

"Як показала практика, дуже легко зменшувати податки і взагалі їх прибирати. Але дуже важко повертати їх назад", - наголосив чиновник.

Як відомо, Кабмін розробив законопроєкт щодо введення податку в 10% на купівлю валюти для імпортних закупівель. Проти цього рішення виступають як народні депутати із Податкового комітету, так і бізнес-асоціації. Так, у Європейській Бізнес Асоціації заявили, що від запровадження цього податку постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари та послуги.

Своєю чергою член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський заявив, що "імпортний" податок обвалить економіку, призведе до знищення вітчизняної промисловості, а також зростання цін та обсягів контрабанди.

Автор: 

імпорт (2644) податки (3891) Марченко Сергій (585)


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16.08.2022 16:26 Відповісти
То есть, акциз на топливо (для ремонта дорого или воровства, вед на дорогаль легче всего воровать) ввести, что бы поставить украинского производителя на колени перед импортом это можно уже и сейчас, а налог на импорт будем думать. Это какой то бред или я ошибаюсь.
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16.08.2022 16:38 Відповісти
це тільки збільшить інфляцію і ціни,
і все
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16.08.2022 17:01 Відповісти
Хитрожо...ий , такй собі Марченко , " товаришує " з хитрожо...им , таким собі Голіком , консультаном глови ОДА Дніпропетровщини , який разом зі своїм шефом , таким собі Резніченком ( обох вигнали , з цієїж роботи , при Порошенку , а повернув нинішній " гарант " ) , " віджимають " мільярди гривень з держбюджету , на свої" фірмочки , не зрозуміло на що , і за скільки. " "Віджимають" сміливо , т. я. " криша " , в особі такого собі Марченка , на місці! Питання до " ділків " - звідки , при нормальному фінансуванні , проблеми з виплатами військовослужбовцям ЗСУ , в серпні місяці ?! Питання до " органів " , чому ці потвори не " сидять " ?!
Вся інформація із відкритих джерел.
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16.08.2022 17:05 Відповісти
Ризик один. Що якщо у народу урветься терпець, то шлях Януковоща "хтось" пробігти таки не встигне.
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16.08.2022 17:07 Відповісти
ДЕБИЛЫ, А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПРО АССОЦИАЦИЮ С ЕС? НАЛОГ НА ИМПОРТ КАК В НЕЕ ВПИСЫВАЕТСЯ? ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЕЗВИЗ С ЕС КАК БУДЕТ ЖИТЬ? ЭТО НЕПРЯМОЙ НАЛОГ НА ВСЕ ТОВАРЫ, СЧИТАЙ ПОШЛИНА. ЛАДНО, ЕСЛИ НАСЕЛЕНИЕ ВАМ ПОХ И РОСТ ЦЕН ДО СРАКИ, ТО С ЕС ПРИДЕТСЯ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ. МЕНЬШЕ ИЗ БЮДЖЕТА НАДО *******, ТВАРИ.
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16.08.2022 17:18 Відповісти
Перш ніж піднімати податки, треба скоротити/оптимізувати видатки. Якщо піднімати якийсь податок то треба рік думати, а ще за два - попередити. Це повинна бути системна і планомірна робота, а не спонтанно-емоційна реакція.
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16.08.2022 17:18 Відповісти
 
 