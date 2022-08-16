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В Україні внесли зміни до шкільної програми: без російських та білоруських письменників та з новими термінами "рашизм", "русскій мір"

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Затверджена нова шкільна програма для школярів в Україні.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства освіти, передає Цензор.НЕТ.

До навчальної програми дітей в школах внесено зміни у відповідь на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України.

Що вивчатимуть діти на уроках історії

У навчальні програми предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6 – 11 класів та інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ" (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. Запропоновані доповнення мають на меті увиразнити наскрізні лінії з минулого, які дають змогу пояснити сучасні події.

Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому. Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій і порівнянь.

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Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації проти України. Передбачено повний (окремим навчальним блоком) розгляд російсько-української війни, що розпочалася в 2014 році. Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України.

Оновлено перелік термінів/понять, як-от: "присвоєння суверенітету" (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), "русскій мір", "рашизм"; замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення", який точніше відбиває сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм".

Змінено програму предмета "Захист України"

У змісті навчальної програми предмета "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програму доповнено інформацією про сучасну російсько-українську війну та Героїв цієї війни, про досвід ведення бойових дій. Також переглянуто та доповнено теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

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На уроках "Основи здоров'я" дітей вчитимуть домедичної допомоги

У програмі предмета "Основи здоров’я" розширено зміст першого розділу "Безпека і здоров’я людини", який вивчається на початку навчального року в кожному класі.

Додано питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо.

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Які зміни внесено в програми інших предметів

Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти розширено вивченням питань, пов’язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо Міжнародного гуманітарного права.

У програмі з географії переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Також у зміст теми "Країни Азії" додано інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Яких письменників вивчатимуть в школі

Програми предметів "Зарубіжна література", "Література (молдовська та зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)" змінено в частині вивчення творів російських та білоруських письменників. Із змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

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Відповідно до оновленої програми предмета "Зарубіжна література" замість російських, вивчатиметься творчість таких письменників, як Жан де Лафонтен, О. Генрі, Анна Ґавальда, У. Старк, Джон Бойн, Е. Шмітт, Йозеф Рот, А. Гранах тощо. У програму замість творів російських поетів включені шедеври світової лірики (П’єр Ронсар "До того, як любов у світ прийшла…", Р. Бернс "Моя любов…", Й.В. Ґете "До моїх пісень…", Г. Гейне "Коли настав чудовий май…", Адам Міцкевич "Непевність").

У шкільному курсі "Зарубіжна література" вивчатимуться твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість яких були тісно пов’язані з Україною – М. Гоголя, В. Короленка (за вибором вчителя), твір М. Булгакова "Собаче серце" (твір вивчається за вибором учнів і вчителя). У списку творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків резервного часу) залишено для вибору вчителем твори Ільфа і Петрова ("12 стільців") та А. Кузнецова ("Бабин Яр"). Також визнано доцільним залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.

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Із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі вилучено програми "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5 – 9 класів, програми з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою/з навчанням російською мовою для 10 – 11 класів, "Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 10 – 11 класів.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року затверджено і надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" оновленим навчальним програмам для 6 – 9 та 10 – 11 класів.

Також Міністерством було затверджено типові освітні та навчальні програми для 1 – 2 та 3 – 4 класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст у частині питань цивільного захисту, поводження з вибухонебезпечними предметами, у зв'язку з масовим вторгненням збройних сил російської федерації в Україну (наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22).

освіта (1314) школа (2227) навчання (592)


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Топ коментарі
+15
Нарешті.
Чуму 21 століття треба називати правильно.
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16.08.2022 16:25 Відповісти
+6
От і добре. Запізнилися на 30 років, тепер маємо за це запізнення.
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16.08.2022 16:38 Відповісти
+6
"Твір Кузнецова" "бабин Яр" писався групою кегебешних авторів для дискредитації українського буржуазного націоналізму. Це фейкові мемуари. Вигадка. Має бути категорично видалений і знищений на території України. Це люта і підла брехня.
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16.08.2022 16:45 Відповісти
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Нарешті.
Чуму 21 століття треба називати правильно.
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16.08.2022 16:25 Відповісти
Русских писателей не существует в природе. А вот поляка Достоевского иногда почитываю
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16.08.2022 16:27 Відповісти
Польською мовою?
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16.08.2022 16:29 Відповісти
Нет, на инфолингве, которую создали масоны.
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16.08.2022 16:35 Відповісти
Книга, написана російською "мовою", не варта того паперу, на якому вона написана.
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16.08.2022 16:41 Відповісти
Воно не поляк. Воно звичайна імперська русня, яке люто ненавиділа інші народи, про що і писало.

От і нафіга вам оте сміття читати?
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16.08.2022 16:32 Відповісти
В частности "Игрок" мне нравится
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16.08.2022 16:38 Відповісти
почитайте краще "На Константінополь". Щоб хоч трішки зрозуміти яке сміття отой ваш Достоєвський.
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16.08.2022 20:26 Відповісти
Идиот.
(Достоевкий)
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16.08.2022 16:40 Відповісти
Цитата из книги «Generation «П»» Виктора Пелевина - «Скоро, скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный на юбилей Ф.М. Достоеского.
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16.08.2022 16:46 Відповісти
Пелевина почитываете? На той самой сракомови? Ай-яй-яй
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16.08.2022 16:55 Відповісти
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16.08.2022 16:58 Відповісти
Так, на тій самій сракомові, яку так ******** Олег Кущ.
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16.08.2022 17:20 Відповісти
А кто Вам сказал, что я ее *******? Вы сами сделали такой вывод? Может сначала нужно было хотя бы у меня спросить - з якого дива я пишу на инфолингве? Так вот я Вам отвечу, хотя, на мой взгляд, Вы этого не заслуживаете. Я сам харьковский, у меня сгорело все, а в частности вся техника. Пишу с подаренного телефона. Мови на нем нет. А насчет Достоевского, так он есть и в хорошем английском переводе. И кто Вам, опять же, сказал, что я его не читал и так? Вы придумали сами свой мир, вот в нем и живите.
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16.08.2022 17:41 Відповісти
Цікавий вам подарували телефон без української мови...йотафон?...
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16.08.2022 18:53 Відповісти
Я в них плохо разбираюсь, но под@**** не в тему.
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16.08.2022 20:07 Відповісти
Поляки пишут на польском языке и считают себя поляками.
Достоевский писал на русском и считал себя явно не поляком.
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16.08.2022 17:07 Відповісти
Когда писал Достоевский поляки тоже писали на руском так как Польша была оккупирована РИ.
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16.08.2022 17:15 Відповісти
Сенкевич писал на польском.
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16.08.2022 17:27 Відповісти
Те поляки, которые хотели быть поляками, и тогда тоже писали на польском.
А Достоевский - русский писатель с польской фамилией - не более того.
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16.08.2022 17:51 Відповісти
Достоевский не имеет никакого отношения к Польше и считается (поляками) российским писателем.
Окончание "-ский" не делает автоматически поляком (Зеленский), как и вся фамилия (Новак).

А вообще - могли бы дать больше польской литературы, причём необязательно "Огнём и мечом" Сенкевича.
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16.08.2022 18:12 Відповісти
От і добре. Запізнилися на 30 років, тепер маємо за це запізнення.
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16.08.2022 16:38 Відповісти
...і замість недолугого та провокативного терміну "давньоруський" вживати термін "давньоукраїнський". 1921 - 1991 називати періодом російської окупації України.
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16.08.2022 16:39 Відповісти
"Давньоруський" якраз таки вживають правильно, українці здавна називалися русинами(такий термін в Галичині протримався аж до XX століття), аж до поки московити не підстелили історію Русі-України собі і уявили себе спадкоємцями Київської Держави, а отже і придумали собі право володіти землями Київської Русі, і її духовним центром, Київом. Термін "українець" був до певного моменту альтернативною самоназвою русинів у Речі Посполитій, ну а після загарбання України Московією та активною пропагандою московитів у Західному світі про "єдіний руссскій народ" українцям довелося знаходити альтернативу вкраденій назві
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16.08.2022 16:48 Відповісти
...і сепаратизм там має назву русинський. А ще ми називали себе савєцкімі...як тільки з'являється слово "русь" в українській історії починається хаос самі знаєте, кому вигідний. Скоро вже будемо співати - "сплатіла навєкі вєлікая русь!..."в Україні все має називатися українським.
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16.08.2022 17:11 Відповісти
До чого тут проросійські сепари? Звичайно, згодом термін "українець" витіснив попередню самоназву Українського народу, але це не означає що ми тепер маємо віддати величезний період саме нашої історії кацапам і сепаратистам. Те що Росія загарбала ім'я стародавньої української держави, не робить його їхнім, бо саме на це вони і сподіваються. Не бачу взагалі ніяких посилань для заміни термінів. Русь була і залишиться українською, це така сама самоназва нашого народу як і Україна
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16.08.2022 18:12 Відповісти
Русь - це самоназва? тоді в українській мові має бути маса однокорінних слів. Можете назвати ці слова та їх значення? Україна - край, окраєць, країна, краяти...а Русь? Іще мала би бути маса фольклорного матеріалу з цим словом.
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16.08.2022 19:22 Відповісти
Ну і яке тоді відношення до Московії має це ж слово? Там теж багато однокоріневих слів з Руссю? До приходу варягів слово "Україна" взагалі ще не використовувалася як самоназва населення тогочасної України. Предки українців називали себе полянами, сіверянами, древлянами уличами ітд. "Україна" як позначення території з'явилося уже за часів Русі. Так я вже і мовчу, що українці так себе називали століттями після падіння Русі, чому тоді це не можна називати самоназвою? Є версія, що Русь- від назви річки Рось, на Київщині. Цілком слов'янська назва як на мене. Та і взагалі нащо переписувати історію? Ніхто ж не намагається перейменувати Україну, а просто називати речі своїми іменами. Називати певний період України Руським не робить його власністю росії, ніякої плутанини тут і бути не може, бо Русь - це Україна
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16.08.2022 20:33 Відповісти
Давньоруський це по відношенню до руський і значить, що має бути руський період? поясни, що це таке.
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16.08.2022 17:17 Відповісти
"Давньоруський" по відношенню до українського державного утворення - Київської Русі. І період називається давньоруський, так а до чого тут Московити? Чи ви хочете і надалі дозволяти кацапні красти нашу історію? Русь-Україна - так називали нашу державу в часи Української Революції Першої світової війни. Як я вже сказав, русинами називали себе українці Австро-Угорщини, зокрема через те, що там зі словом "Русь" не асоціювалася Москва
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16.08.2022 18:02 Відповісти
Творець терміну Україна-Русь свої дні благополучно доживав у росії. Нічого, крім термінологічного хаосу та прив'язки до москви цей термін Україні не дає. І ніякої давнини нам воно не надає, а лише відсікає і Скитію, і Сарматію, і Антію...а про Магдебурзьке в Україні а ні слова.
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16.08.2022 18:41 Відповісти
Не давньоруський, а просто руський - від "Русь".
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16.08.2022 17:52 Відповісти
Ну, 30 років потрібно було думати?
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16.08.2022 16:39 Відповісти
А руцких полкаводцев? а як же "мацва спальонная пажаром?"
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16.08.2022 16:42 Відповісти
А основи православной культури?
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16.08.2022 16:44 Відповісти
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16.08.2022 16:45 Відповісти
"Твір Кузнецова" "бабин Яр" писався групою кегебешних авторів для дискредитації українського буржуазного націоналізму. Це фейкові мемуари. Вигадка. Має бути категорично видалений і знищений на території України. Це люта і підла брехня.
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16.08.2022 16:45 Відповісти
Тут вся історія Московії суцільна брехня. Яким чином фіноугри московіти одним царським указом стають словянами і рускими?
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16.08.2022 17:01 Відповісти
Тім самим чином, якім більша частина інших слов'ян стала слов'янами, а також германців - германцями, тюрків - тюрками, китайців - китайцями, тощо. Завдяки асиміляції.
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16.08.2022 17:31 Відповісти
Я би не став зв"язувати словосполучення руский та Русь з країною, яка ніколи не була частиною Русі, окупантом-так але не Русью. Московія завжди входила до складу Золотої Орди як відвічного ворога Русі України. І мовою Русі була українська, тому щоб не мати в подальшому такої плутанини, коли споконвічні вороги Русі називають себе рускими і словосполучення руский розповсюджене на все що таким, історично не є, треба тричі подумати перед тим як починати пояснювати дітям хто є хто. Треба раз і назавжди припинити намагання країни. що не має власної історяї привласнювати собі нашу, для початку через шкільні програми по історії України Русі.
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16.08.2022 16:56 Відповісти
Не подобається термін "давньоукраїнський"?
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16.08.2022 17:04 Відповісти
треба ще додати роз'яснення про пропаганду
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16.08.2022 17:00 Відповісти
ну шо ти скажеш ? Ідіоти. Тобто вірші Нестеренка в школі не вивчатимуть. І дівчину ту - поетесу Анастасію Дмитрук не читатимуть:
Никогда мы не будем братьями!
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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16.08.2022 17:04 Відповісти
...а ще розкажи про русскагаварящій пєрєдок на фронтє....занєрвнічялі русскамірци...
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16.08.2022 17:14 Відповісти
товаріщ малорос - це буде для вас шоком, але вірш Анастасії Дмитрук був адресований росіянам, а не українцям. Радий, що ви сьогодні щось нове дізналися.
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16.08.2022 20:32 Відповісти
"Вєpанда з самоваpом і віногpадом біля самого синього моpя. Hа моpі штіль. Hа вєpанді сидять кацапи і гpають у каpти."

Внести Подеревянського в шкільну програму! Учні будуть все на 12 здавати
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16.08.2022 17:18 Відповісти
По моему мнению у украинских школьников отсутствует такой важный раздел как политэкономия. Пробелы образования в этом направлении сказываются на экономических отношениях между гражданами, обществом и государством. Незнание начальных законов экономики косвенно влияют на коррупцию, нарушение законов, мошенничество, воровство.
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16.08.2022 17:40 Відповісти
Обов'язковим до вивчення має бути "Холодний Яр" Юрія Горліс - Горського.
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16.08.2022 17:56 Відповісти
Всё-таки протащили в программу имперскую гниль-Булгакова и советских приспособленцев и украинофобов Ильфа и Петрова.Неисправимые дебилы.
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16.08.2022 22:06 Відповісти
 
 