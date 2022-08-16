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Новини Війна
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Після вибухів в окупованому Криму Росія може почати "лупити" ракетами по цивільних об’єктах в Україні, - мер Житомира Сухомлин

ракета,ракети,калібр

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це у відеозверненні заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Криму, після аеродрому "Саки", після вибуху складів у Джанкої ... Зрозуміло, що вони не дотримуються техніки безпеки, але все ж у них є спроби залякати нас, показати, що вони сильні. Тому вони можуть абсолютно спокійно лупити по цивільних об'єктах", - наголосив він.

За словами Сухомлина, українцям варто не нехтувати повітряними тривогами.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.

Також читайте: Вибухнула чергова російська авіабаза в Криму - у Гвардійському під Сімферополем, - росЗМІ

Автор: 

Крим (14192) обстріл (29302) Сухомлин Сергій (49)


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Топ коментарі
+131
До того ж не лупила. Годі робити винною нашу армію
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16.08.2022 16:34 Відповісти
+96
А що до цього квітами закидувала?
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16.08.2022 16:35 Відповісти
+48
Хм...а зараз вони що роблять?
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16.08.2022 16:36 Відповісти
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Господи, какой огромный Твой зверинец зебилов.
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16.08.2022 21:56 Відповісти
Не то, что могут а будут. 100%. Но обратная сторона то, что они не смогут наступать на фронте. Ну или чисто живым весом.
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16.08.2022 22:19 Відповісти
Так они вроде до сих пор только по гражданским объектам и лупили.
А теперь начнут ?
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16.08.2022 22:48 Відповісти
Що це за мразота рашистська? А до цього орки по чому "лупили"? Чи не по цивільних об'єктах, ні?
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16.08.2022 22:51 Відповісти
Т.е. жилые дома это не гражданские объекты?
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16.08.2022 23:50 Відповісти
Житомир, ну вы поняли, что у вас мэр - дебил?
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17.08.2022 09:00 Відповісти
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