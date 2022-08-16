Після вибухів в окупованому Криму Росія може почати "лупити" ракетами по цивільних об’єктах в Україні, - мер Житомира Сухомлин
Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Про це у відеозверненні заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.
"Після Криму, після аеродрому "Саки", після вибуху складів у Джанкої ... Зрозуміло, що вони не дотримуються техніки безпеки, але все ж у них є спроби залякати нас, показати, що вони сильні. Тому вони можуть абсолютно спокійно лупити по цивільних об'єктах", - наголосив він.
За словами Сухомлина, українцям варто не нехтувати повітряними тривогами.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.
Топ коментарі
+131 Oleksandr Onys
показати весь коментар16.08.2022 16:34 Відповісти Посилання
+96 Белка со свистком
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+48 barrakud2 #521214
показати весь коментар16.08.2022 16:36 Відповісти Посилання
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