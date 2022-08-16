Тимчасові посвідки на проживання для росіян продовжуватимуть лише в окремих випадках, - прем’єр Латвії Каріньш

Правляча коаліція Латвії домовилася змінити принципи продовження громадянам Росії тимчасових посвідок на проживання - надалі їх продовжуватимуть в окремих випадках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

За його словами, постійні посвідки на проживання, які, наприклад, пропонують чоловіку/дружині, надалі вирішено видавати лише після успішного складання іспиту з державної мови.

Латвійський прем'єр наголосив, що найближчими тижнями в уряді буде ухвалено відповідні рішення.

Каріньш зазначив, що громадянам Росії вже не видають візи, крім виняткових випадків, а також практично не видають посвідок на проживання.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс запропонував здійснювати перевірку на знання держмови для одержувачів постійних посвідок на проживання.

З початку вторгнення РФ в Україну анульовано майже 1 тис. посвідок на проживання, виданих громадянам Росії та Білорусі, зокрема 114 на основі висновків органів безпеки, інформує агентство BNS. Державна прикордонна охорона заборонила в'їзд до країни 263 громадянам Росії та 43 громадянам Білорусі.

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