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Новини
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Тимчасові посвідки на проживання для росіян продовжуватимуть лише в окремих випадках, - прем’єр Латвії Каріньш

латвія

Правляча коаліція Латвії домовилася змінити принципи продовження громадянам Росії тимчасових посвідок на проживання - надалі їх продовжуватимуть в окремих випадках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

За його словами, постійні посвідки на проживання, які, наприклад, пропонують чоловіку/дружині, надалі вирішено видавати лише після успішного складання іспиту з державної мови.

Латвійський прем'єр наголосив, що найближчими тижнями в уряді буде ухвалено відповідні рішення.

Каріньш зазначив, що громадянам Росії вже не видають візи, крім виняткових випадків, а також практично не видають посвідок на проживання.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс запропонував здійснювати перевірку на знання держмови для одержувачів постійних посвідок на проживання.

З початку вторгнення РФ в Україну анульовано майже 1 тис. посвідок на проживання, виданих громадянам Росії та Білорусі, зокрема 114 на основі висновків органів безпеки, інформує агентство BNS. Державна прикордонна охорона заборонила в'їзд до країни 263 громадянам Росії та 43 громадянам Білорусі.

Також читайте: У Фінляндії хочуть видавати росіянам вдесятеро менше віз, ніж зараз

Автор: 

Латвія (1365) росія (66193) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+1
Чулпан Хаматова - путінська гніда, тут з вами згоден
щодо медузи... хм... це велике питання, можливо у росії неможна бути більш радікальним, бо дали - тюрьма
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16.08.2022 18:13 Відповісти
+1
Всі вони одним миром мазані.Кацап ,є кацап.Якщо в рашці і є противники режима то вони як правило не етнічні кацапи.
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16.08.2022 18:20 Відповісти
+1
А Хакамада?
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16.08.2022 19:24 Відповісти
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16.08.2022 17:45 Відповісти
як на мене, це все виглядає досить дивно
випадковий росіянин шельмується та забороняється його проживання та в'їзд до Європи

а от достатньо видомим українцям відкривається широкий шлях до Європи
наприклад ідеологу ЗЕкоманди Портнову "Майдануті (тобто проєвпропейско налаштовані українці) будут гинути, зникати, ємігрувати"

відкривається дорога до Європи не тільки головним та найвідомим українцям

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

але й українським ширнамасам, хто багато років за них вперто голосував та просував їхні погляди як нормальні та як базовий світогляд українця, на тлі якої такі люди як я (наприклад), хто розмовляє української та поважає власних українських героїв (Бандеру-Шухевича) замість іноземних виглядають як єкстремісти та провокатори. А от той, хто поважає Жукова-Пушкіна-Ватутіна досі вважаються в України нормою, та незрозуміло чому всіх, хто такі цінності просував, та голосував за вищеозначені персонажі - зараз до Європи щиро запрошуються.

цікаво що якщо подивитися на росіян спокійно, та взяти там виборку достаньо розумово розвинутих росіян, наприклад візьмемо таку вибірку - Мурджабаева, Бабченко, Невзорова, Швеца, Піонковського і, вони виглядають тисячекратно більш розумними та розумово повноцінними, ніж наше харківське російскомовне скотобидло, яке так любить покричать "нам биндер не надо, мьі тут Пушкина любим", скотобидло яке проголосувало за "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочку, навіть коли він вже іздох - тому що він захищав їх від биндер.

Не розумію, чому всі ці калові бидломаси маси з Харкова до Європи щиро запрошуються, а Мурджабаева-Бабченко-Невзорова-Швеца-Піонковського та мільони росіян подібних поглядів з Європи гонять обісаними тряпками.
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16.08.2022 17:57 Відповісти
Вибачаюсь за оф-топ.Я так і не знайшов куди Вам можно відправити листа?
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16.08.2022 18:07 Відповісти
якщо ж ми розмовляємо про КОЛЕКТІВНУ відповідальність не за власні дії, а за дії великої спільноти людей, то було б логічно шельмувати та не пускати до Європи мешканців будь яких місць, де ОПЗЖ набрало хоч 1% голосів. Це точно було б більш справедливо, ніж накладати колективну відповідальність за дії Путлера на Мурджабаева-Бабченко-Невзорова-Швеца-Піонковського та інших росіян подібних поглядів.
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16.08.2022 18:10 Відповісти
mene tilki odne pitanija......kogda uzhe meduza ta ****** hamovita poede v zad na zaporebrik ?!
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16.08.2022 18:08 Відповісти
Чулпан Хаматова - путінська гніда, тут з вами згоден
щодо медузи... хм... це велике питання, можливо у росії неможна бути більш радікальним, бо дали - тюрьма
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16.08.2022 18:13 Відповісти
meduza tezh zamaskerovana konserva...uzhe tut golos podavala koda nashi sudili adnavo vatnika - zavili pra rjuzke uzshemljae , rusofobiju i t d....

gavno - odnim slovom.
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16.08.2022 18:16 Відповісти
Всі вони одним миром мазані.Кацап ,є кацап.Якщо в рашці і є противники режима то вони як правило не етнічні кацапи.
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16.08.2022 18:20 Відповісти
А Хакамада?
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16.08.2022 19:24 Відповісти
razve eta shljondra tozhe u nas?
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16.08.2022 20:00 Відповісти
 
 