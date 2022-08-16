Зі 100 тисяч жителів у Слов’янську залишається 20 тисяч, місцева влада закликає їх евакуюватися

Очільник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях закликав людей евакуюватися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У Словʼянську проживало 100 тис. людей, зараз - 20 тис. Ті, хто хотів, уже виїхали. Але серед 20 тис., які залишилися, майже 2 тис. дітей і 2 тис. малорухомих громадян. До деяких приходять родичі й знайомі, але вони також виїжджають. Траплялися випадки, коли люди просто лишалися самі в квартирах. Ми їх знаходимо, бо маємо необхідну інформацію, відправляємо їх у лікарні й уже потім евакуйовуємо", - зазначив Лях.

Посадовець додав, що поки не планується примусова евакуація зі Словʼянська, але люди самі повинні розуміти, якою складною буде зима.

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"Поки що ми проводимо розʼяснювальну роботу щодо необхідності виїжджати зі Словʼянська. Наразі можливість виїхати зі Словʼянська є: декілька напрямків та з супроводом. Поки що примусової евакуації не буде. Але люди повинні розуміти, що їх чекає взимку: проблеми з постачанням води, електрикою, теплом тощо", - зауважив Лях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 серпня, війська РФ ведуть наступ по напрямках: Лисичанський нафтопереробний завод - Івано-Дар'ївка, Старомихайлівка - Невельське й Солодке - Новомихайлівка. На напрямках Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне точаться бої.