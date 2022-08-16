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Новини Війна
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Вже побудовано кілька ліній оборони на кордоні Житомирщини з Білоруссю, - Сухомлин

житомирщина,лінія,оборони

Житомирська область одна з найперших почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Нова спроба вторгнення не буде успішною.

Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові. Житомирська область - одна з найперших, яка почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Силами керівника ОВА, житомирського бізнесу, міста. Вже побудовано декілька ліній оборони, заливаються бетонні оборонні споруди, робимо фортифікаційні збірні конструкції з залізобетону і багато чого іншого", - сказав він.

За словами Сухомлина, достатньо велика кількість військових підрозділів перебуває на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вибухів в окупованому Криму Росія може почати "лупити" ракетами по цивільних об’єктах в Україні, - мер Житомира Сухомлин

"Навіть якщо в них (ворогів. - Ред.) буде бажання зайти, вони точно не зможуть зайти, як 24 лютого. Я постійно на контакті з нашими військовими. Голова ОВА, Офіс Президента інспектують і зауважують, що в Житомирській області оборона вибудована достатньо серйозно", - підсумував мер.

Автор: 

Білорусь (7972) оборона (4839) Сухомлин Сергій (49) Житомирська область (1287)


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Топ коментарі
+21
аби це було зроблено на півроку до війни, тисячі українців би не загинуло.
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16.08.2022 18:00 Відповісти
+13
Може і зараз не треба було... А то бого його знає, раптом економіка погано працюватиме....
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16.08.2022 18:09 Відповісти
+9
А до 24 лютого такого не обили, щоб паніки не було і щоб економіка не постраждала
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16.08.2022 18:00 Відповісти
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аби це було зроблено на півроку до війни, тисячі українців би не загинуло.
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16.08.2022 18:00 Відповісти
Тогда заливали битум и асфальт в дороги с баблом в вовины и бенины офшоры, а не бетон в фортификационные сооружения а деньги в ВСУ.
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16.08.2022 18:18 Відповісти
Тоді Зєля втрачав би 7 лярдів щомісяця. Він же прямо це сказав.
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16.08.2022 18:47 Відповісти
23-й окремий танковий батальйон (23 ОТБ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0229) - окремий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 танковий підрозділ у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Десантно-штурмових військ ,
с. Великий Кобилин Житомирської області

Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]

Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
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16.08.2022 18:29 Відповісти
это тот сухомлин который предлагает прекратить мочить кацапов в Крыму тк он могут обидеться и запустят ракеты по нему сухомлину?
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16.08.2022 19:49 Відповісти
А до 24 лютого такого не обили, щоб паніки не було і щоб економіка не постраждала
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16.08.2022 18:00 Відповісти
Може і зараз не треба було... А то бого його знає, раптом економіка погано працюватиме....
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16.08.2022 18:09 Відповісти
що краще?
- лінія Мажино чи Атлантичний вал?
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16.08.2022 18:11 Відповісти
Змієві Вали
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16.08.2022 18:36 Відповісти
Интересно а что скажет кролик?? Где его стена? В кармашке??
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16.08.2022 18:17 Відповісти
А що, кацап через стіну зайшов? Він зайшов по новеньким дорогам, по свіженькому асфальту. Якби стіна була непотрібна, то нафіга її фінансівали вже після Сені ще на 3 мільярди аж до самого вторгнення?
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16.08.2022 18:25 Відповісти
За декілька місяців, в умовах війни... А що б зробили, коли гроші на велике крадівництво пустили на оборону країни? На скільки можна було підготуватись до вторгнення, якби не почали політику обнімашок з ****** в 2019?
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16.08.2022 18:17 Відповісти
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16.08.2022 18:21 Відповісти
Никуда уже они не пойдут, когда кацапы пачками оттуда вывозят боеприпасы, разного типа бмп, уже даже сау и рсзо, какие-то начали последние сгребать кацы с бульбастана, сегодня инфа прошла, что всякие акации ****** оттуда кацапы выгребают. Так, что хватит эту тему булбостана мусолить. Единственное, что эти твари будут периодически нас ракетами бить, при чем не только в Зябровку кацапы свозят с-300 и с-400 комплексы с переработанными ракетами по наземным целям, но и в Брест. Так что не только в Киеве возможен на 23-24 число массированный ракетный удар, но и Львову тоже грозит такая же опасность. Никакой другой угрозы, оттуда не будет. Так что будет внимательны все.
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16.08.2022 18:18 Відповісти
З Білорусі знову пішли ракети по Україні,кацапи спалились,ракети не з Зябрівки,цілі з'явились,пора починати курити.
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16.08.2022 20:23 Відповісти
Мішки з піском чомусь дуже швидко репаються на сонці - чи то погана якість, чи така особливість полімеру. На блокпостах, збудованих у березні - квітні, половина мішків вже лопнули і "потекли".
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16.08.2022 18:20 Відповісти
Від сонця.
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16.08.2022 20:25 Відповісти
та вже чули не раз. то все не допоможе поки в московитів перевага в стволах
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16.08.2022 18:24 Відповісти
Турборежим чуваков zeКодломойских Кучмистов працює 24/7...
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16.08.2022 19:01 Відповісти
а вот это правильно....
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16.08.2022 19:02 Відповісти
якщо не дивитись 95 квартал
можно щось корисне зробити
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16.08.2022 19:28 Відповісти
Підхід в корені неправильний. Територія Білорусі зараз використовується, як майданчик для запусків ракет і авіадром. Тож, єдиним можливим і логічним рішенням було введення наших військ на 200 км вглиб Білорусі, повністю Берестейська і Гомельська області, створення буферної нейтральної Поліської Народної Республіки
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16.08.2022 21:15 Відповісти
Де на фото залізобетон? Області номер один із небезпекою це Волинська та Чернігівська.

Далі ласою ціллю є Рівненська щоб захопити АЕС. Щоб у них відбити таке бажання то АЕС треба перетворити у форт із тисячами солдат, укріпрайонами і можливістю працювати артою та рсзв з її території як це робить рф на ЗАЕС.

І аж потім Житомирська в якій вони обісрались та вже раз вмерли.
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16.08.2022 22:33 Відповісти
Укрепления? Точно Укрепления? Точно не фуфловые "канавы Таруты"?
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17.08.2022 05:20 Відповісти
 
 