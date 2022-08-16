Вже побудовано кілька ліній оборони на кордоні Житомирщини з Білоруссю, - Сухомлин
Житомирська область одна з найперших почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Нова спроба вторгнення не буде успішною.
Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні бути готові. Житомирська область - одна з найперших, яка почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Силами керівника ОВА, житомирського бізнесу, міста. Вже побудовано декілька ліній оборони, заливаються бетонні оборонні споруди, робимо фортифікаційні збірні конструкції з залізобетону і багато чого іншого", - сказав він.
За словами Сухомлина, достатньо велика кількість військових підрозділів перебуває на кордоні.
"Навіть якщо в них (ворогів. - Ред.) буде бажання зайти, вони точно не зможуть зайти, як 24 лютого. Я постійно на контакті з нашими військовими. Голова ОВА, Офіс Президента інспектують і зауважують, що в Житомирській області оборона вибудована достатньо серйозно", - підсумував мер.
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с. Великий Кобилин Житомирської області
Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
- лінія Мажино чи Атлантичний вал?
можно щось корисне зробити
Далі ласою ціллю є Рівненська щоб захопити АЕС. Щоб у них відбити таке бажання то АЕС треба перетворити у форт із тисячами солдат, укріпрайонами і можливістю працювати артою та рсзв з її території як це робить рф на ЗАЕС.
І аж потім Житомирська в якій вони обісрались та вже раз вмерли.