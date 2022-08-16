Вже побудовано кілька ліній оборони на кордоні Житомирщини з Білоруссю, - Сухомлин

Житомирська область одна з найперших почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Нова спроба вторгнення не буде успішною.

Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові. Житомирська область - одна з найперших, яка почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Силами керівника ОВА, житомирського бізнесу, міста. Вже побудовано декілька ліній оборони, заливаються бетонні оборонні споруди, робимо фортифікаційні збірні конструкції з залізобетону і багато чого іншого", - сказав він.

За словами Сухомлина, достатньо велика кількість військових підрозділів перебуває на кордоні.

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"Навіть якщо в них (ворогів. - Ред.) буде бажання зайти, вони точно не зможуть зайти, як 24 лютого. Я постійно на контакті з нашими військовими. Голова ОВА, Офіс Президента інспектують і зауважують, що в Житомирській області оборона вибудована достатньо серйозно", - підсумував мер.