Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч "турецьких ботів", - Лерос

Під постами, в яких згадується очільник ОП Андрій Єрмак, більше лайків, аніж в інших публікаціях.

Про це у Facebook розповів нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Порожні пости Єрмака на сторінці ОПУ збирають по 20-30 тисяч лайків. Як приклад, новина з Зеленським, який у Верховній Раді нагороджує захисника України відзнакою "за бойові заслуги" збирає 3,4 тис вподобань, а пости з "говорящими головами ОПУ" взагалі традиційно збирають по 600.

У чому секрет успіху людини з найбільшим антирейтингом в країні? Всі ці десятки тисяч лайків шанувальників таланту Єрмака - це боти з Туреччини!" - розповів парламентар.

За словами Лероса, також під свіжим постом про переговори Єрмака з послом США, у коментарях поспіль однотипні висловлювання ботів, які стверджують, що "Єрмак ніякий не кріт".

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