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Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч "турецьких ботів", - Лерос

єрмак

Під постами, в яких згадується очільник ОП Андрій Єрмак, більше лайків, аніж в інших публікаціях.

Про це у Facebook розповів нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Порожні пости Єрмака на сторінці ОПУ збирають по 20-30 тисяч лайків. Як приклад, новина з Зеленським, який у Верховній Раді нагороджує захисника України відзнакою "за бойові заслуги" збирає 3,4 тис вподобань, а пости з "говорящими головами ОПУ" взагалі традиційно збирають по 600.

У чому секрет успіху людини з найбільшим антирейтингом в країні? Всі ці десятки тисяч лайків шанувальників таланту Єрмака - це боти з Туреччини!" - розповів парламентар.

За словами Лероса, також під свіжим постом про переговори Єрмака з послом США, у коментарях поспіль однотипні висловлювання ботів, які стверджують, що "Єрмак ніякий не кріт".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресвумен Спартц про статтю CNN про нібито невдоволення її риторикою щодо Єрмака: Її автор раніше розповсюдила містифіковане "російське досье Трампа"

Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 01
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 02
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 03
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 04
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 05
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 06
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 07
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 08
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 09
Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч турецьких ботів, - Лерос 10

Автор: 

боти (97) Єрмак Андрій (1384) Офіс Президента (2033) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+53
Єрьмек-син турєцка подданого....
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16.08.2022 18:48 Відповісти
+45
Просто жах
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16.08.2022 18:45 Відповісти
+36
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16.08.2022 19:04 Відповісти
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16.08.2022 18:45 Відповісти
ЗРОДИМО ИХ РАЗОМ !!!!! всегда напрашивался вопрос - кого это их ? при яныке в открытую разъединяли Украину лозунгами про ио , что ее поделят штаты , европа и роисся , а при зеле поумнели , все по хитрому , но все так же работали на разъединение , КОГО ОНИ СОБРАЛИСЬ ДЕЛАТЬ ????? 25% населения настраивали против 75;% , одних делали , других втаптывали в грязь , и это продолжается сегодня , тут, сейчас, 1+1 и вся остальная медиа - ***** повторяет все тот же слоган , ЬЫ ЕДИНЫ , но проследив их риторику становится понятно , что они работают на разброд, на свары, на подрыв единой идеи , только зеля у них неприкосаемый и великий . ВСЕ ЯСНО С ЭТИМИ МУДАКАМИ. Не зря яныка привезли в *********** для посадки на место презика Украины , и зеля должен был сыграть в этом ключевую роль , при помощи ермака и его бото-ферм.
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16.08.2022 19:51 Відповісти
ПИПЕЦ,КОНЧЕНАЯ СКОТЫНЯКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2022 20:27 Відповісти
vot eto proval
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16.08.2022 18:48 Відповісти
Єрьмек-син турєцка подданого....
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16.08.2022 18:48 Відповісти
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16.08.2022 21:05 Відповісти
Вангую що новим презедентом буде арестовач ,новим премьєром Zеленський ,глава Ради эрмак .Не дякуйте .
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16.08.2022 18:49 Відповісти
погана з тебе Ванга!
Вони до цього часу сидять в ОПі тільки через те, що війна тому мітингувати та майданити не можна, бо Ху"ло цим скиристається. А от тільки війна закінчиться, українці першим ділом займуться улюбленою справою і трішки помайданять проти Дермаківщини. От і все. Дермаки це розуміють, тому можуть війнушку затягувати
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16.08.2022 20:07 Відповісти
ну нарід теж не дурний, може й зашморг всяким дєрьмакам затягнути за такі приколи
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16.08.2022 22:37 Відповісти
Ну...Если не посмеют тронуть Залужного...Может остались свитами..
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16.08.2022 20:11 Відповісти
Опа ви підете в забуття і небуття і нічого вас не вряткюує вже ! Ви чужаки
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16.08.2022 18:49 Відповісти
що ті лайки змінять,
то скрізь є ботоферми,
і коменти роблять не тільки на фб
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16.08.2022 18:50 Відповісти
упс
от тобі й маєш
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16.08.2022 18:50 Відповісти
Так і запишемо: єрмак-некріт...
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16.08.2022 18:51 Відповісти
Уверен, єтому есть логичное обьяснение...
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16.08.2022 18:52 Відповісти
Квартал95 з них ніколи не вийде. Кабаре наше усьо!
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16.08.2022 18:53 Відповісти
а шо такое? Эта балельщики "Фнербахче".
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16.08.2022 18:53 Відповісти
Ті, що пишуть «Єрмак ніякий не кріт», праві.
Звісно ж, що не кріт, а просто ворожий агент!
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16.08.2022 18:55 Відповісти
Не кріт, а собачий хер ( по формі і змісту ).
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16.08.2022 19:00 Відповісти
Как будто у тебя есть совесть, честь и принципы.
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16.08.2022 18:59 Відповісти
ti odna iz nih
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16.08.2022 19:03 Відповісти
Пук засчитан! Бегом в кассу! А то очередь будет большая из тебе подобных.
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16.08.2022 19:04 Відповісти
Фу, ***, меня от тебя стошнило.
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16.08.2022 19:37 Відповісти
От і причина перфомансу від СБУ про мільйонну ботоферму. В кацапських маріонеток все йде по кацапським методиках. Кацапи звинувачують когось в тих пакостях, які самі роблять чи збираються робити: фашизм, утиски мови, військові злочини і т.п.
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16.08.2022 18:58 Відповісти
Дерьмак не крот, Дерьмак - ТУРОК!
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16.08.2022 18:58 Відповісти
штірліц ніколи ще ніколи не був так близько до провалу.
До речі, під свіжим постом Бутусова на фб, тролі також вигоражують найогиднішого лідора **********
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16.08.2022 18:59 Відповісти
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16.08.2022 19:04 Відповісти
щось під таким чудовим постом мало лайків - що, усі 73% щось в рот набрали?
Лайкнули хто голосував не по-приколу
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16.08.2022 20:22 Відповісти
Покривання корупції, її фігурантів від правосуддя означає лише співучасть у цій корупції.
Усім винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності за корупцію та чинення перешкод правосуддю
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16.08.2022 21:44 Відповісти
Класно! Чудова робота!!! Але ж ті дебіли знають, що всі лайки від їхніх ботів. То кого вони хочуть обманути? Хіба що своїх ******** 73%.
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16.08.2022 19:05 Відповісти
не 73, а 114 відсотка
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16.08.2022 19:14 Відповісти
потвора оманьська
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16.08.2022 19:23 Відповісти
це ще парашних, полуботів та лыковых лаптєй, заразом з такими ж калошами фабрики "красный резинщик" впридачу не врахували )
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16.08.2022 19:34 Відповісти
що саме цікаве: московський філіал цукрберга цю ботоферму не банить; зате банить Тараса Чорновола, Олега Шарпа, Борислава Березу, Володимира Ар'єва, Олексія Гончаренка, Марусю Звіробій за патріотичні пости.
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16.08.2022 19:39 Відповісти
Українці туркам-зерно
Турки єрмакові-підримку в інтернеті..
тож мацкалі дозволяють "калідор"
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16.08.2022 19:40 Відповісти
Будет весело если окажется что ботов оплачивают с бюджета!!!!
А сколько хайпа было про ботов Порошенко!!!
А они одного поля ягоды!!!!
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16.08.2022 19:49 Відповісти
ботами довіру у людей не здобудеш
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16.08.2022 20:16 Відповісти
может пора єту жабу в отстой
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16.08.2022 20:17 Відповісти
ФСБ через турецьких ботів підтримує свого "крота" Єрмака. От вам і казочка вся...
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16.08.2022 20:17 Відповісти
Почему амеры тормозят с деньгами и оружием илипросто послать госпожу Бринк Ермак не может Главной проблемой Ермака, согласно информации с популярных телеграм-каналов, являются: Разумков, Залужный, Порошенко, Шмыгаль и дальше согласно долгого списка. Со своей стороны мы авторитетно заявляем, что все прочие "главные проблемы" меркнут перед проблемой найглавнейшей. Речь о Бриджит Бринк, после Соединенных Штатов Америки. Именно госпожа Бринк постоянно лишает господина Ермака, сна, покоя и уверенности в завтрашнем дне. И есть от чего. Бриджит Бринк, это первый для Украины посол США, начиная с мая 2019 г., т е практически с момента избрания Владимира Зеленского президентом страны. Напомним, что после отъезда из Киева славно памятной Мари Йованович, своих послов США в Киев не направляли. Только временных поверенных. В международной практике такое положение дел означает, что в течение трех лет Соединенные Штаты не могли определиться с направлением своей политики касаемо Украины. Госпожа Бринк официально была назначена послом в апреле текущего года, т е уже после российского вторжения Однако, процедура согласования госпожи Бринк была начата еще в феврале, а первая информация о ее назначении просочилась в прессу в январе 2022 г. Именно тогда, когда США предупреждали из всех рупоров официальный Киев о начале вторжения, в ответ из Офиса президента Украины, Зеленский предлагал шашлык и праздник 9 мая… Поэтому США отправляли военную помощь напрямую командованию ВСУ (т е генералу Залужному): "Джавелины", "Стингеры" и не только. Весьма показательно, что приехав в Киев, госпожа Бринк кроме протокольных встреч с руководством страны, провела встречу с лидером "Европейской солидарности" и экс-президентом Украины Петром Порошенко в офисе последнего. В ОП это восприняли как прямой сигнал поддержки Порошенко администрацией Байдена. Министр Кулеба даже пытался послу США что то, выговаривать. Госпожа Бринк бурчание украинского министра просто проигнорировала. А с кем госпожа Брин вообще не встречается? Естественно, с Ермаком. Все попытки Ермака организовать официальную встречу з представителем Вашингтона натыкаются на искреннее удивление американцев, о чем, мол госпоже послу говорить с офис-менеджером украинского президента? Все это настроения Ермаку не добавляет, Андрей Борисович самолюбив как дитя. Однако. Намного более опасно то, что идеи Бриджит Бринк с готовностью повторяет Владимир Зеленский после каждой с ней встречи. А президент крайне не любит, когда его пытаются переубеждать. Госпожа Брин практически сразу дала понять руководству Украины, построения лайт-диктатуры вовремя войны (а такие планы не то что обсуждались, даже начинали воплощаться) официальный Вашингтон не потерпит. Именно этим объясняются ситуации, когда ОП начинал наступление на украинскую оппозицию и останавливался на полдороги. Так было с отключением оппозиционных телеканалов, которые по-факту вещают до сих пор. Каждый такой шаг вызывал интерес в посольстве США, после чего оправдываться приходилось Зеленскому, а президент опять таки этого крайне не любит. Но и это не все. Украина сейчас от помощи США зависит так же критично, как в 1943 году от нее зависел сталинский Советский Союз. С одной стороны из США идет поток оружия. С другой стороны идет поток денег, который живит украинскую экономику. Объемы этой помощи напрямую зависят от госпожи посла. А Бриджит Бринк тут заняла позицию из перефразированного незабвенного: "Утром стулья - вечером деньги". Посольство США выдвинуло перед Офисом президента ряд требований. Увеличивать помощь Украине США готовы только по факту выполнения оных. И да. Если Офис президента попытается отмалчиваться, издание "Wall Street Journal" уже продемонстрировало насколько оно осведомлено о тайнах украинской политики. ️Посол Бринк Ермаку откровенно выкручивает руки Война затягивается, дефицит бюджета растет, а посол США с милой улыбкой напоминает какие еще условия из списка не выполнила Украина. Просто послать госпожу Бринк Ермак не может, это вызовет бурю возмущения внутри Украины. Пойти ей на встречу он не может так же.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/prosto-poslat-gospozhu-brink-ermak-ne-mozhet/
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16.08.2022 20:38 Відповісти
Лерос молодець, що помітив. Ермак - кончене падло.
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16.08.2022 20:45 Відповісти
Хтось обянсніт як цє чучєло оказалось в адміністрації президента.
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16.08.2022 20:59 Відповісти
Это моральная сторона. А меня интересует "экономическая": стесняюсь спросить, а кто оплачивает нелегкий труд турецко-подданных? Сам крот или ФСБ?
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16.08.2022 21:08 Відповісти
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16.08.2022 21:35 Відповісти
А проплачивают ботов ********, Елдак очень ценный кадр для них и смотрящий над Оманским Ослом!!!
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16.08.2022 22:04 Відповісти
То президент України істинний!....Помазаник чОртів і керівник всіх тих 3,14дагогів, що разом з ним мутять: Обдристовича, Падляка і прочая, і прочая, і прочая. А Зєля?....То - так собі. Маріонєтка і тупий виконавець волі д'Єрмака-самодєржца.
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16.08.2022 22:06 Відповісти
в Украину едут генсек ООН и президент Турции
уговаривать вову не бояться американцев и соглашаться на переговоры с кремлём
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16.08.2022 22:07 Відповісти
То наші податки йдуть на оплату турецьких ботів чи Єрмак їх з власної кишені фінансує?
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16.08.2022 22:20 Відповісти
купа людей з понівеченими долями через війну, а вони собі лайки крутять... кончені сук...
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16.08.2022 22:24 Відповісти
а він стріми планує проводити?
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16.08.2022 23:07 Відповісти
Бідний Кріт , Турецькі боти .... до чого додумався , добре, що не з рашки, хоча дивно :-чого не з рашки???
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17.08.2022 01:57 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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17.08.2022 07:22 Відповісти
Раша поддерживает своего главного агента ( фактически президента Украины) всеми возможными способами. Вселенская загадка - почему такая любовь у Зе к Ермаку( который по должности должен считать карандаши и подстилки в Верховной Раде )? Может это ,, просто ,, любовь, комет компроматище, совместное рабство на Коломойского , - мало ли. Но когда представляешь , что долгие годы Ермак был помощником ( шестеркой) у одной из самых мерзких бандюковских рашистских гнид Рады всех времён - Тадеева , то если его всего ,, покроют ,, золотом , то от него будет очень вонять , как будет вонять и от тех , кто с ним рядом , тем более любит его и обнимае
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17.08.2022 08:15 Відповісти
 
 