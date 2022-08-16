Під Facebook-постами ОП, в яких фігурує Єрмак, десятки тисяч "турецьких ботів", - Лерос
Під постами, в яких згадується очільник ОП Андрій Єрмак, більше лайків, аніж в інших публікаціях.
Про це у Facebook розповів нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.
"Порожні пости Єрмака на сторінці ОПУ збирають по 20-30 тисяч лайків. Як приклад, новина з Зеленським, який у Верховній Раді нагороджує захисника України відзнакою "за бойові заслуги" збирає 3,4 тис вподобань, а пости з "говорящими головами ОПУ" взагалі традиційно збирають по 600.
У чому секрет успіху людини з найбільшим антирейтингом в країні? Всі ці десятки тисяч лайків шанувальників таланту Єрмака - це боти з Туреччини!" - розповів парламентар.
За словами Лероса, також під свіжим постом про переговори Єрмака з послом США, у коментарях поспіль однотипні висловлювання ботів, які стверджують, що "Єрмак ніякий не кріт".
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Вони до цього часу сидять в ОПі тільки через те, що війна тому мітингувати та майданити не можна, бо Ху"ло цим скиристається. А от тільки війна закінчиться, українці першим ділом займуться улюбленою справою і трішки помайданять проти Дермаківщини. От і все. Дермаки це розуміють, тому можуть війнушку затягувати
то скрізь є ботоферми,
і коменти роблять не тільки на фб
от тобі й маєш
Звісно ж, що не кріт, а просто ворожий агент!
До речі, під свіжим постом Бутусова на фб, тролі також вигоражують найогиднішого лідора **********
Лайкнули хто голосував не по-приколу
Усім винні у цьому мають бути притягнуті до відповідальності за корупцію та чинення перешкод правосуддю
Турки єрмакові-підримку в інтернеті..
тож мацкалі дозволяють "калідор"
А сколько хайпа было про ботов Порошенко!!!
А они одного поля ягоды!!!!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/prosto-poslat-gospozhu-brink-ermak-ne-mozhet/
уговаривать вову не бояться американцев и соглашаться на переговоры с кремлём