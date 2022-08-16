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За кількістю жертв Маріуполь перевищив Хіросіму та Нагасакі, лише в братських могилах поховано близько 22 тисяч людей, - Андрющенко

маріуполь

Наразі неможливо сказати, скільки українців вбила Росія в Маріуполі. Але за кількістю жертв українське місто перевищило Хіросіму та Нагасакі, в яких загинуло близько 50 тисяч людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

Він наголосив, що лише в братських могилах за офіційними даними поховано близько 22 тисяч людей. Порахувати всіх загиблих можна буде лише після деокупації Маріуполя, зазначив радник мера.

"На сьогодні 20-22 тисячі маріупольців лише поховано в братських могилах навколо Маріуполя за період воєнних дій. Сказати, скільки насправді ще загинуло ми вже навіть не беремося. Цього вже ніхто не знає. Думаю, зможемо підрахувати лише після деокупації. Обережно скажу, що Маріуполь точно перевищив кількість жертв у Хіросімі та Нагасакі. Тобто один Маріуполь без ядерних бомб зробив крок далеко вперед. У Хіросімі та Нагасакі було понад 50 тисяч, думаю, у Маріуполі жертв більше", - сказав Андрющенко.

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Проте навіть кількість похованих маріупольців насправді може бути набагато більшою, зазначив радник мера міста. Він наголосив, що додаткові дані змушують сумніватися у визнаних цифрах.

"Раніше ми рахували, якщо пригадуєте кадри братських могил, особливо в Старому Криму, – там таблички з номерами. От ми вважали, що табличка з номером це ідентифікаційний номер поховання людини. Тобто, одна табличка – одна похована людина. А зараз ми точно знаємо, що це не ідентифікаційний номер поховання, а ідентифікаційний номер протоколу огляду так званою "прокуратурою ДНР". Тобто в тому протоколі може бути одна, а може бути й десять людей. Це говорить про те, що навіть поховано більше, ніж ми вважаємо", – розповів Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3245) жертва (259) Андрющенко Петро (698)


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Топ коментарі
+19
А НАВІЩО людей було евакуйовувати- економіка би лягла...ПРАВДА ЗЕ???????????
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16.08.2022 18:54 Відповісти
+19
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення - Україна протрималася б три дні, - Зеленський.

Жителі Маріуполя, тепер ви знаєте, кому "дякувати", що вас не попередили про майбутню війну
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16.08.2022 18:54 Відповісти
+19
а если б их предупредили в октябре? или хотя бы подготовили город к обороне?
одна Азовсталь могла б держаться месяцами... если б заранее подготовили склады и арсеналы и... не если б не предатели и не скоморохи...
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16.08.2022 18:57 Відповісти
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Але дуже гарні дороги, кращі ніж в Нью-Йорку
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16.08.2022 18:49 Відповісти
А НАВІЩО людей було евакуйовувати- економіка би лягла...ПРАВДА ЗЕ???????????
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16.08.2022 18:54 Відповісти
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення - Україна протрималася б три дні, - Зеленський.

Жителі Маріуполя, тепер ви знаєте, кому "дякувати", що вас не попередили про майбутню війну
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16.08.2022 18:54 Відповісти
Нам до останнього розповідали що все під контролем. В потім вже було запізно. Наші хлопці дуже добре били ворога, якщо би кацапи не підійшли с боку Мелітополя місто би втримали.
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16.08.2022 19:28 Відповісти
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель багатьох тисяч громадян України, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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16.08.2022 18:55 Відповісти
Правління ЗЕ наступило тільки тому що українці проголосували за жидів і кацапів, чого громадяни в жодній цивілізованій країні не роблять рефлекторно - англієць ніколи не проголосує за шотландця або ірландця... У нас 80% населення етнічні українці. І що ж вони зробили? Віддали владу чужакам... Ми. Саме ми "зробили Зе" і вже Зе пограбува і повбивав нас за дурість... "От така *****, малятки..."
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16.08.2022 19:10 Відповісти
Я теж єврей, і я чужак? Мій батько та дід воювали у Другу світову, я працюю та плачу Україні податки, і я чужак? Ви - мерзений фашист, анітрохи не кращий за рашистів. Сподівюсь, модератор зверне увагу на ваш пост.
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16.08.2022 21:03 Відповісти
******** ЗЕЛЕНЫЕ , ЭТО ВЫ УБИЛИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2022 19:24 Відповісти
Петр Андрущенко, такой же ИДИОТИК, и как Боцман- Гандон ! В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, запомни это, зеленожопый!
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16.08.2022 18:56 Відповісти
а если б их предупредили в октябре? или хотя бы подготовили город к обороне?
одна Азовсталь могла б держаться месяцами... если б заранее подготовили склады и арсеналы и... не если б не предатели и не скоморохи...
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16.08.2022 18:57 Відповісти
"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже..."

Голда Меир ( политический деятель Израиля)
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16.08.2022 19:24 Відповісти
Ти ж підарок , що робив, меру допомагав зйобувать за тиждень?

Зараз ви статисти, нічого не робите ,це ми і так знаємо.

Що ви зробили для оборони міста, пофоткались з рудим?

Де АЗОВ ?
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16.08.2022 19:32 Відповісти
Хватить молоть ерундой, про если бы ИХ предупредили, кого ИХ лебедих?! О чем вы чешете? Ну выступил бы Зеленский год назад и начал бы рассказывать про войну которая вот-вот. Да вы же его бы на смех подняли, из серии - вот мол зеленая влада хочет байками про войну скрыть хищения и коррупцию. До задницы эти предупреждения нашему народу. Харьков никогда не был окружен и полгода там миллионы людей сидят под обстрелами.
Тут не предупрежда "мудрый нарид" надо было, а готовиться страну к войне. Вот этого он не сделал. А предупреждения эти до одного места.
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16.08.2022 19:59 Відповісти
та ну да - до одного мєста... люди б зарані вирішували б свої питання. Як особисті так і бізнесові. я сам втратив не менше ста п'ятдесяти - двісті тисяч, бо не очікував, що країна зовсім до війни не готова.
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17.08.2022 02:21 Відповісти
и к сожалению это еще не конец...
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16.08.2022 20:18 Відповісти
президент виноват, а население святое.
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16.08.2022 20:19 Відповісти
При чому тут Хіросима? Задовбали придурки. Не можуть не вшпилити американців які нам так допомогают.
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16.08.2022 20:43 Відповісти
ЗЕЛЕНЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!!!!!
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16.08.2022 21:04 Відповісти
Смерть , тільки смерть...
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17.08.2022 00:53 Відповісти
Шановні коментатори звинувачують кого попало крім москалів
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17.08.2022 08:45 Відповісти
в Хиросиме и Нагасаки погибло от 150 до 246 тысяч человек.

никоим образом не хочу умалять трагедию Мариуполя - но точность нужна везде и во всём, ложь - оружие кремлядей.
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17.08.2022 10:03 Відповісти
 
 