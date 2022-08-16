Укрпошта оголосила конкурс на пошук партнера для випуску NFT-марки на підтримку ЗСУ
"Укрпошта" оголосила конкурс на пошук партнера для випуску першої в Україні NFT-марки, якою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Оскільки за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа, суб’єкт господарювання. Заявки приймаються до 29 серпня.
Згідно із повідомленням, за результатами проведеного конкурсу Укрпошта укладе договір із переможцем, після чого останній зможе приступити до створення NFT-марки. Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Русскій воєнний корабль, іді…!". У конкурсі на дизайн марки, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. Переможцем народного голосування став ескіз українського художника Бориса Гроха.
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