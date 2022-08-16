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Укрпошта оголосила конкурс на пошук партнера для випуску NFT-марки на підтримку ЗСУ

марка

"Укрпошта" оголосила конкурс на пошук партнера для випуску першої в Україні NFT-марки, якою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Оскільки за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа, суб’єкт господарювання. Заявки приймаються до 29 серпня.

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Згідно із повідомленням, за результатами проведеного конкурсу Укрпошта укладе договір із переможцем, після чого останній зможе приступити до створення NFT-марки. Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Русскій воєнний корабль, іді…!". У конкурсі на дизайн марки, який було оголошено 1 березня, взяли участь майже 500 художників. Переможцем народного голосування став ескіз українського художника Бориса Гроха.

Автор: 

Укрпошта (1089) NFT (8) марка (71)


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цівкаво скільки лямів вкрадуть. бо NFT можна випустити і безкоштовно.
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16.08.2022 22:33 Відповісти
Джинса на Цензоре - это раз, ворюги на Укрпочте - это два. Сразу.
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17.08.2022 09:13 Відповісти
 
 