Мешканці популярного у росіян фінського міста Лаппеенранта розмістили на вулицях написи "Слава Україні"

На знак підтримки України на вулицях міста Лаппеенранта, фінського міста, що знаходиться неподалік російського кордону, з’явилися написи "Слава Україні". Всього по місту на чотири тижні встановлено 24 такі написи.

Як зазначає місцевий депутат Юкка Копра, це зроблено, щоб нагадати росіянам про те, що відбувається в Україні, та висловити власну підтримку Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Ідея з’явилася у липні, коли я, як і інші люди, думав про те, що підтримки України з боку Фінляндії та нашого регіону насправді ніде не видно. Я почав розмірковувати про можливі варіанти та збирати пропозиції про рекламні кампанії", - каже Копра.

До кампанії долучилися інші жителі міста: Артту Муукконен, Томмі Лайтінен, Юкка Нііранен, а також Вілле Кауппі, який розробив візуальне рішення знаків. Копра зазначає, що бюджет проекту склав кілька тисяч евро, з нього приблизно половину заплатив він сам, решту покрила команда.

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За словами Копра, він отримує позитивні відгуки про знаки, а дехто висловлює бажання зробити власний внесок у витрати в майбутньому. Проте жодних детальних планів щодо продовження рекламної кампанії ще не розроблено.