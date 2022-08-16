УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9113 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 252 19

Мешканці популярного у росіян фінського міста Лаппеенранта розмістили на вулицях написи "Слава Україні"

лаппеенранта

На знак підтримки України на вулицях міста Лаппеенранта, фінського міста, що знаходиться неподалік російського кордону, з’явилися написи "Слава Україні". Всього по місту на чотири тижні встановлено 24 такі написи.

Як зазначає місцевий депутат Юкка Копра, це зроблено, щоб нагадати росіянам про те, що відбувається в Україні, та висловити власну підтримку Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Ідея з’явилася у липні, коли я, як і інші люди, думав про те, що підтримки України з боку Фінляндії та нашого регіону насправді ніде не видно. Я почав розмірковувати про можливі варіанти та збирати пропозиції про рекламні кампанії", - каже Копра.

До кампанії долучилися інші жителі міста: Артту Муукконен, Томмі Лайтінен, Юкка Нііранен, а також Вілле Кауппі, який розробив візуальне рішення знаків. Копра зазначає, що бюджет проекту склав кілька тисяч евро, з нього приблизно половину заплатив він сам, решту покрила команда.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У фінських містах Іматра та Лаппеенранта російських туристів тролять Гімном України. ВIДЕО

За словами Копра, він отримує позитивні відгуки про знаки, а дехто висловлює бажання зробити власний внесок у витрати в майбутньому. Проте жодних детальних планів щодо продовження рекламної кампанії ще не розроблено.

Автор: 

росія (66193) Фінляндія (1331) туристи (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Так невимушено почався конкурс "Хто перший на депортацію?"
показати весь коментар
16.08.2022 19:16 Відповісти
+26
Взагалі фінни дуже класні.
1) вони знають, хто такі рашисти
2) вони найщасливіша нація на землі (а все тому, що відбилися від раіссі)
3) вони приймають і підтримують українських біженців
4) вони вступили в НАТО
5) вони постійно тролять москалів. то балтійське море перегородять, то трактори до кордону викотять, то візи повідміняють
показати весь коментар
16.08.2022 19:21 Відповісти
+25
Фінам-черговий респект...
показати весь коментар
16.08.2022 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так невимушено почався конкурс "Хто перший на депортацію?"
показати весь коментар
16.08.2022 19:16 Відповісти
Рашистам має сподобатись.
показати весь коментар
16.08.2022 19:17 Відповісти
Наступним кроком повинно бути - не пустити кацапа до будь-якого фінського поселення.
показати весь коментар
16.08.2022 19:17 Відповісти
Фінам-черговий респект...
показати весь коментар
16.08.2022 19:17 Відповісти
Взагалі фінни дуже класні.
1) вони знають, хто такі рашисти
2) вони найщасливіша нація на землі (а все тому, що відбилися від раіссі)
3) вони приймають і підтримують українських біженців
4) вони вступили в НАТО
5) вони постійно тролять москалів. то балтійське море перегородять, то трактори до кордону викотять, то візи повідміняють
показати весь коментар
16.08.2022 19:21 Відповісти
4) ще не вступили
показати весь коментар
16.08.2022 19:21 Відповісти
рахуйте, що ВЖЕ
показати весь коментар
16.08.2022 19:36 Відповісти
фінобандерівці
показати весь коментар
16.08.2022 19:29 Відповісти
Фіни - брати !
показати весь коментар
16.08.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 19:40 Відповісти
Козломорді будуть реагувати, як бик на червону ганчірку. Треба відеокамери ставити, бо рашисти будуть псувати.
показати весь коментар
16.08.2022 19:44 Відповісти
Справжні фінно-бандерівці
показати весь коментар
16.08.2022 19:48 Відповісти
KIITOS!!!
показати весь коментар
16.08.2022 19:58 Відповісти
*100500ий раз увімкнувши Nightwish* Дякую, що ви є, панове фіни
показати весь коментар
16.08.2022 20:10 Відповісти
Фінляндії Слава!
показати весь коментар
16.08.2022 20:19 Відповісти
Під час служби в совковій армії під підєрбургом( по фінськи- пітарі) пригадав назви сіл: Юккі Нюнемяккі Канельярві. Ну ніяк не скрепні кацапо назви бєрьозовка чи лохово.
показати весь коментар
16.08.2022 20:25 Відповісти
Масло по душе !
Спасибо за суперский позитив !
показати весь коментар
16.08.2022 20:46 Відповісти
респект финнам!
показати весь коментар
16.08.2022 21:42 Відповісти
МОЛОДЦІ!
показати весь коментар
17.08.2022 00:32 Відповісти
 
 