Заборона в’їзду громадян РФ в ЄС може змусити Путіна припинити війну. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що заборона на в’їзд росіянам до країн ЄС може сприяти тому, що президент РФ Володимир Путін припинить військову агресію в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.
"Тільки так можна вплинути на Путіна. Тому що у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, загрожує йому внутрішнє населення чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Це так воно і є", - пояснив президент.
За словами Зеленського, коли населення РФ тиснутиме на рішення Путіна, тоді війна й закінчиться. А заборону на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Євросоюзу президент вважає гарною санкцією.
"Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах, чи в тому, що німці не матимуть тепла взимку. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - додав глава держави.
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бовдур, як це припинити війну!
а хто українську землю повертати буде?
Тоді вони припинять війну.
У мене логіка з Лідором однакова.
обіцяю - до твоєї буцегарні буде сама класна дорога в світі. в вісім смуг!
ось нарила цікаву статтю ,подивись
https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/
як воно готувалось до війни
«Це люди з іпотеками, це люди з кредитами. Це мало навчені люди, які мало розуміють. Це просто орки, це просто бидло. Колись я подивився Маріуполь, я зрозумів це не люди. Коли я побачив Бучу, Ірпінь, ви ж розумієте, це не Путін ставив їм такі завдання».
«Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде».
Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше, категорично говорить Дмитро Марченко. На питання, якщо доведеться віддати частину території України для того, щоб зупинити смерті, відповідає так.
«Ні, я говорю, категорично ні. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз».
«Нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо».
https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-heneral-mayorom-marchenkom/31908352.html
х-лу срать на всех других.....
на кшталт-припинемо стріляти-війна скінчиться..
Не для того Фуйло починав війну
щоб турбуватись про мацкальских туристів..
Пане ЗЕ!
гони своє оточенняєрмаків,татарових....в окопи на фронт
Тоді хоч не будеш фуйню казати..
Вован, по чем гражданство для Фридмана с Авеном ?
Авен в лихих 90-х путина от тюрячки отмазал на свою и наши головы, чтобы ты чудилка зеленая понимала.
Жалюгідна потвора, Яник таки професор на його фоні.
Щось каже а соромно мені...🧐🤔
так воно виглядає, як на мене
они с 14го частично были в изоляции
никто им кордон не закроет
в страны азии африки и турацию они спокойно будут ездить
у кого правда деньги останутся)))
пока деньги на сми выделяться будут
тезис что вокруг враги будут обмазывать
это наоборот только обозлит всех))