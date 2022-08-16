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Новини Війна
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Заборона в’їзду громадян РФ в ЄС може змусити Путіна припинити війну. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат, - Зеленський

путин,путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що заборона на в’їзд росіянам до країн ЄС може сприяти тому, що президент РФ Володимир Путін припинить військову агресію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Тільки так можна вплинути на Путіна. Тому що у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, загрожує йому внутрішнє населення чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Це так воно і є", - пояснив президент.

За словами Зеленського, коли населення РФ тиснутиме на рішення Путіна, тоді війна й закінчиться. А заборону на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Євросоюзу президент вважає гарною санкцією.

"Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах, чи в тому, що німці не матимуть тепла взимку. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - додав глава держави.

Також читайте: Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) путін володимир (24143) росія (66193) Євросоюз (13707)


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Топ коментарі
+41
а навіщо ж до 24.02.2022 року Ти відкрив кордони для російської шобли, знімаючи з них санкції? Як там "актори" "сватів"?
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16.08.2022 19:30 Відповісти
+39
А ти закрив кордони для кацапів,козел смердючий?
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16.08.2022 19:30 Відповісти
+37
Zeвиродок просить ЄС ввести санкції проти рашистів, а сама Zeкоманда потім лобіює зняття санкцій в певних осіб. Достатньо згадати, як чорносрака мавпа - хламідія, убалакував захід зняти санкції з 8 млрд баксів абрамовича
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16.08.2022 19:30 Відповісти
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абирвалг. москвошвєя, москвошвєя (с)
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16.08.2022 19:28 Відповісти
Які тупі поради! Треба було в Омані не прередавати владу дєрьмаку за 30 рублів на прохання путіна. Що зараз вже радити?- Йди за кораблем, поц оманський
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16.08.2022 20:40 Відповісти
Проста перестать стрелять,проста прикрыть границы.идиот
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17.08.2022 07:36 Відповісти
Господи, який сором....
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16.08.2022 19:29 Відповісти
та да, плеши откровенно насрать выедут его рабы в Европу или нет. у них 75% вообще за пределы района никогда не выезжает...
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16.08.2022 19:39 Відповісти
Зелений ублюдок
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16.08.2022 19:30 Відповісти
а навіщо ж до 24.02.2022 року Ти відкрив кордони для російської шобли, знімаючи з них санкції? Як там "актори" "сватів"?
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16.08.2022 19:30 Відповісти
Мінімум одного бачив при відвідуванні в лікарні зі словами підтримки кацапських вбивць та мародерів. Корєш бубочкин.
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16.08.2022 19:32 Відповісти
hlamidija ce robil i posle 24.02.22
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16.08.2022 19:42 Відповісти
А ти закрив кордони для кацапів,козел смердючий?
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16.08.2022 19:30 Відповісти
Zeвиродок просить ЄС ввести санкції проти рашистів, а сама Zeкоманда потім лобіює зняття санкцій в певних осіб. Достатньо згадати, як чорносрака мавпа - хламідія, убалакував захід зняти санкції з 8 млрд баксів абрамовича
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16.08.2022 19:30 Відповісти
параллельно выдворите квартал 95 и особенно сцыкло лысого из Европы... заодно потапа каменского, бабкина-типа-слепого из штатов ну и мохнатика...
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16.08.2022 19:32 Відповісти
Куди? В космос?
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16.08.2022 19:37 Відповісти
"просто надо перестать стрелять"
бовдур, як це припинити війну!
а хто українську землю повертати буде?
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16.08.2022 19:33 Відповісти
Для початку треба і самим щось робити : чому ВР не признала рф країною терористом ?,чому президент за два місяці не спромігся підписати закон про заборону ввезення книг з рф і білорусі ?чому активи російських олігархів "заарештовані"лише на словах ? чому всякі гордони і арестовичі в наш інформ. простір несуть "хороших русских"? з яких користі жодної ,швидше навпаки
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16.08.2022 19:35 Відповісти
Пропоную ще заборонити ординцям дивитись серіли Свати та Папіки. І ні в якому разі про Голобородька.
Тоді вони припинять війну.
У мене логіка з Лідором однакова.
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16.08.2022 19:36 Відповісти
Не розкрив тему про економіку і втрачені мільярди. Лідор миру, *******
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16.08.2022 19:36 Відповісти
Рассмешил, падла накуренная.
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16.08.2022 19:37 Відповісти
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16.08.2022 19:43 Відповісти
Так это же наркоман!
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16.08.2022 20:19 Відповісти
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17.08.2022 17:00 Відповісти
У клоуна все дуже просто. Нада проста пірістать стрілять.
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16.08.2022 19:40 Відповісти
как легко давать советы.. и как тяжело самому им следовать!!!
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16.08.2022 19:42 Відповісти
И даже Абрамовичу за которого ты просил не вводить санкции?
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16.08.2022 19:46 Відповісти
А сам в той час роздає Українське громадянство "харошім гуССкім".Паскуда цинічна!!!
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16.08.2022 19:55 Відповісти
Сказки это, 70% парашенцев не были за границей. Но запретить вьезд нужно обязательно. Немцы и подобные им против, прагматичность побеждает у них все...
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16.08.2022 19:59 Відповісти
глупость полная.лучше бы брать % с виз :поехал житель рф во Францию и заплатил денешку в пользу ЗСУ.Надо наоборот что бы ваньки больше тратили на шопинг,а не на ракеты.
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16.08.2022 19:59 Відповісти
ти **** знаючи що буде війна у ***** бітум купляв на свої дороги!
обіцяю - до твоєї буцегарні буде сама класна дорога в світі. в вісім смуг!
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16.08.2022 20:00 Відповісти
Ти переплутав. Вісім буде до буцигарні Парашенка. Цьому підару і однієї вистачить.
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16.08.2022 22:13 Відповісти
привіт
ось нарила цікаву статтю ,подивись

https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/

як воно готувалось до війни
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17.08.2022 00:00 Відповісти
Тебе идиоту только границы бы закрывать. Ну закроют им Вьезд в ес? И что? Ну что изменится. Они не выйдут на улицы !! А вот воевать могут пойти против нас же!
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16.08.2022 20:02 Відповісти
Зелю знову замкнуло на темі "припинення війни". Ніякого вже припинення війни не буду, тільки перемога. Генерал Марченко гарно сказав:

«Це люди з іпотеками, це люди з кредитами. Це мало навчені люди, які мало розуміють. Це просто орки, це просто бидло. Колись я подивився Маріуполь, я зрозумів це не люди. Коли я побачив Бучу, Ірпінь, ви ж розумієте, це не Путін ставив їм такі завдання».

«Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде».

Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше, категорично говорить Дмитро Марченко. На питання, якщо доведеться віддати частину території України для того, щоб зупинити смерті, відповідає так.

«Ні, я говорю, категорично ні. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз».

«Нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо».

https://www.radiosvoboda.org/a/intervyu-z-heneral-mayorom-marchenkom/31908352.html

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16.08.2022 20:03 Відповісти
запретить за то, что принимают участие в войне против Украины. Нужно также запретить гражданам Украины, которые с 2014 года служат режиму х..ла и воюют на стороне рефии.
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16.08.2022 20:04 Відповісти
Да ***** пофіг , открыты границы для его холопов или нет . Ну хватит на сегодня. !!
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16.08.2022 20:05 Відповісти
Бубочка, мы уже давно поняли что ты наивный инфантильный лошара!
х-лу срать на всех других.....
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16.08.2022 20:06 Відповісти
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16.08.2022 20:56 Відповісти
якась зелена логіка..
на кшталт-припинемо стріляти-війна скінчиться..
Не для того Фуйло починав війну
щоб турбуватись про мацкальских туристів..
Пане ЗЕ!
гони своє оточенняєрмаків,татарових....в окопи на фронт
Тоді хоч не будеш фуйню казати..
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16.08.2022 20:13 Відповісти
Нафіга нам зрадники ще в окапах???
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16.08.2022 20:51 Відповісти
Як приманка для снайперів.
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16.08.2022 22:08 Відповісти
...а Зеленский с Безумными Арахамиями будут обилечивать пассажиров =)
Вован, по чем гражданство для Фридмана с Авеном ?

Авен в лихих 90-х путина от тюрячки отмазал на свою и наши головы, чтобы ты чудилка зеленая понимала.
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16.08.2022 20:33 Відповісти
Зеленский все-таки очень глупый человек.
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16.08.2022 20:45 Відповісти
"Я ваш вирок", говорив Зеленський на стадіоні....Та народ не зрозумів, що це було сказано не Пороху, а українцям... Навіть не можу уявити, скільки часу потрібно буде Україні для загоєння ран, нанесених нам війною....
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16.08.2022 20:50 Відповісти
Не народ, а інфантильне населення, яке не доросле до поняття народ.
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16.08.2022 22:06 Відповісти
Та не переживай ти так! В Україну ж дозволено кацапам в'їжджати.. Слабо хоч щось заборонити лаптєногим з того, що так голосно вимагаєш від наших партнерів?
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16.08.2022 21:03 Відповісти
Воно бредить, покурів трави?👽
Жалюгідна потвора, Яник таки професор на його фоні.
Щось каже а соромно мені...🧐🤔
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16.08.2022 21:10 Відповісти
один п*дарас, хоче посадити своїх рабів на ланцюг, але п3дець як боїться реакції... інший (зашкварений) йому в тому допомагає...
так воно виглядає, як на мене
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16.08.2022 21:12 Відповісти
Чия би корова мичала, це чмо до останніх хвилин був за "нормальні" відносини з расеєю...
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16.08.2022 21:12 Відповісти
А может сначала Украина закроет въезд кацапам???!!!!!
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16.08.2022 21:13 Відповісти
я об этом говорю с 1го дня войны. Это надо было еще тогда сделать.
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16.08.2022 21:40 Відповісти
чушь
они с 14го частично были в изоляции

никто им кордон не закроет
в страны азии африки и турацию они спокойно будут ездить
у кого правда деньги останутся)))

пока деньги на сми выделяться будут
тезис что вокруг враги будут обмазывать

это наоборот только обозлит всех))
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16.08.2022 21:58 Відповісти
Черговий дебілкуватий висновок, аналогічний його ранньому твердженню, щоб швидко закінчити війну, треба просто перестати стріляти. Цікаво, що він палить?
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16.08.2022 22:01 Відповісти
 
 