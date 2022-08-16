Заборона в’їзду громадян РФ в ЄС може змусити Путіна припинити війну. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що заборона на в’їзд росіянам до країн ЄС може сприяти тому, що президент РФ Володимир Путін припинить військову агресію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post.

"Тільки так можна вплинути на Путіна. Тому що у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, загрожує йому внутрішнє населення чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Це так воно і є", - пояснив президент.

За словами Зеленського, коли населення РФ тиснутиме на рішення Путіна, тоді війна й закінчиться. А заборону на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Євросоюзу президент вважає гарною санкцією.

"Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах, чи в тому, що німці не матимуть тепла взимку. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - додав глава держави.

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