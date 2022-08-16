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Новини Війна
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Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу, - прем’єр Польщі Моравецький

моравецький

На думку прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, війна в Україні відкрила правду про Європу. Протягом багатьох років ЄС відмовлявся прислухатися до попереджень про російську загрозу.

Про цце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Війна в Україні відкрила правду про Росію. Ті, хто не хотів бачити, що в путінській державі були імперіалістичні тенденції, повинні подивитися правді в очі. У Росії відродилися демони 19-20 століть — націоналізм, колоніалізм стають все більшими і більш помітними. Але (ця) війна також відкрила правду про Європу. Багатьох європейських лідерів спокусив владімір путін. Тепер вони шоковані", — підкреслив Моравецький.

"Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що не хотіла прислухатися до голосу правди. Цей голос лунав з Польщі багато років", — наголосив глава польського уряду.

"Це ігнорування голосу Польщі є ілюстрацією більшої проблеми, з якою сьогодні стикається ЄС (...) Політична практика показує, що голоси Німеччини та Франції мають велике значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та де-факто з олігархією, в якій владу здійснюють найсильніші", — зазначив прем'єр-міністр.

Також читайте: Якби всі допомагали, як Німеччина, війна давно б закінчилася перемогою Росії, - Моравецький

Моравєцький захищав принцип одностайності в ЄС, який гарантував, що "кожен голос буде почутий і прийняте рішення відповідатиме мінімальним очікуванням кожної країни-члена".

"Якби вся Європа послідувала за голосуванням Німеччини, (тоді) не тільки "Північний потік-1", а й "Північний потік-2" був би запущений (ще) багато місяців тому. Залежність Європи від російського газу, який Путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була би майже незворотною", — наголосив прем’єр, також розкритикувавши позицію Німеччини у сфері постачання озброєнь в Україну.

Автор: 

росія (66193) Євросоюз (13707) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+19
ріспект Моравецькому
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16.08.2022 19:42 Відповісти
+17
Біда у тому, що нинішнє покоління європейців, виросло у тепличних умовах, які для них своєю кров"ю й потом вибороли їхні попередники. Й тому ці нєженки не хотять захищати надбання їхніх батьків. У типового німця стається нервовий зрив через те, що він тепер буде приймати душ не три рази, як раніше, а усього два.
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16.08.2022 19:45 Відповісти
+16
На мордорі не "націоналізм" відроджується , а НАЦИЗМ. А це як кажуть в Одесі "двє бальшиє разніци"!
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16.08.2022 19:51 Відповісти
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Ну така собі демократія--- більш сильніші - слабачки -- голос один а вага голосу різна
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16.08.2022 19:36 Відповісти
ріспект Моравецькому
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16.08.2022 19:42 Відповісти
Біда у тому, що нинішнє покоління європейців, виросло у тепличних умовах, які для них своєю кров"ю й потом вибороли їхні попередники. Й тому ці нєженки не хотять захищати надбання їхніх батьків. У типового німця стається нервовий зрив через те, що він тепер буде приймати душ не три рази, як раніше, а усього два.
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16.08.2022 19:45 Відповісти
майже точне попадання, як для українця з України. я б розбив ще весь клас корінних буржуїв по підкласах. "ыліта", "середній клас, або рядові бюрґери", "бауери". але це довга й інша історія, пост буде просто "перевантажений" (мну особисто зад(й)овбуйуть загальні страхи, загальної множини в відношенні температури в особистих кімнатах прийдешньою зимою)
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16.08.2022 20:26 Відповісти
Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу та про Україну а також про Чехію Словаччину Литву Латвію Естонію Північну Македонію Велику Британію Польщу ну і про угорщину
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16.08.2022 19:47 Відповісти
А мне больше интересна правда о партии "СН", офиса Ермака и ФСБ Рашки ...
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16.08.2022 19:51 Відповісти
То-есть бесплатный интерес не для тебя. Обычное проплаченное пустое место.
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16.08.2022 20:00 Відповісти
І що це за пердь? Зесрань - свята, я не помиляюсь?
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16.08.2022 20:14 Відповісти
А вот скажи. Для тебя Родина это хопа Зеленского? Или что-то другое ? Не хочешь узнать правду о "ванеровцах" или о сдаче Херсона, например?
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Реєстрація:02.07.2022
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16.08.2022 21:01 Відповісти
Параллельно Коррупция
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16.08.2022 20:02 Відповісти
На мордорі не "націоналізм" відроджується , а НАЦИЗМ. А це як кажуть в Одесі "двє бальшиє разніци"!
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16.08.2022 19:51 Відповісти
націоналізм, колоніалізм і фашизм
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16.08.2022 19:51 Відповісти
Для того, щоб європейські політики не хотіли бачити, як рашка перетврюється у монстра, їм добре "очі замащували", Шрьодер - яскравий приклад
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16.08.2022 19:56 Відповісти
До тої тупої гєйропи щє довго будє доходити шо такє параша і чим вона їм загрожує,моя хата с краю тут вже нє пройдє можє до Моравєцького дослухаются.
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16.08.2022 19:58 Відповісти
Нам следует помнить тезис Маккиндера: «кто владеет Восточной Европой, тот владеет Евразией и всем миром». Международное сообщество ни в коем случае не должно позволить России обрести доминирование в Центральной и Восточной Европе.
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16.08.2022 20:06 Відповісти
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16.08.2022 20:32 Відповісти
путін ***** як удав з Мауглі.
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16.08.2022 20:41 Відповісти
Так і є. Нехай слухають!
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16.08.2022 21:55 Відповісти
 
 