Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу, - прем’єр Польщі Моравецький

На думку прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, війна в Україні відкрила правду про Європу. Протягом багатьох років ЄС відмовлявся прислухатися до попереджень про російську загрозу.

Про цце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Війна в Україні відкрила правду про Росію. Ті, хто не хотів бачити, що в путінській державі були імперіалістичні тенденції, повинні подивитися правді в очі. У Росії відродилися демони 19-20 століть — націоналізм, колоніалізм стають все більшими і більш помітними. Але (ця) війна також відкрила правду про Європу. Багатьох європейських лідерів спокусив владімір путін. Тепер вони шоковані", — підкреслив Моравецький.

"Повернення російського імперіалізму не повинно нас дивувати. Європа опинилася в нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрованою, а тому, що не хотіла прислухатися до голосу правди. Цей голос лунав з Польщі багато років", — наголосив глава польського уряду.

"Це ігнорування голосу Польщі є ілюстрацією більшої проблеми, з якою сьогодні стикається ЄС (...) Політична практика показує, що голоси Німеччини та Франції мають велике значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та де-факто з олігархією, в якій владу здійснюють найсильніші", — зазначив прем'єр-міністр.

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Моравєцький захищав принцип одностайності в ЄС, який гарантував, що "кожен голос буде почутий і прийняте рішення відповідатиме мінімальним очікуванням кожної країни-члена".

"Якби вся Європа послідувала за голосуванням Німеччини, (тоді) не тільки "Північний потік-1", а й "Північний потік-2" був би запущений (ще) багато місяців тому. Залежність Європи від російського газу, який Путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була би майже незворотною", — наголосив прем’єр, також розкритикувавши позицію Німеччини у сфері постачання озброєнь в Україну.