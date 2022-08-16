Встановлені окупантами в Маріуполі електроопори не витримали першої ж зливи і впали

На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя після зливи впали опори і досі з електродротами валяються просто на дорозі.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та оприлюднив відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення в реальності. Вулиця Шота Руставелі, 79 та вул. Тарасова, 1. При відновленні електрики встановили електроопори. При першій зливі опори впали і досі з електродротами валяються просто на дорозі. Електрики в будинках немає, проте є небезпека для пішоходів", - написав Андрющенко.

Він нагадав, що у подібній ситуації два тижні тому у Приморському районі електричним струмом від дротів на землі вбило собаку.

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"Наступною жертвою може бути дитина або дорослий. Натомість окупаційна влада не реагує. Після гарного відео про "життя повертається" реальна доля маріупольців нікому не цікава", - підсумував радник мера.