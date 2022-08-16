УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9225 відвідувачів онлайн
Новини
9 643 23

Встановлені окупантами в Маріуполі електроопори не витримали першої ж зливи і впали

На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя після зливи впали опори і досі з електродротами валяються просто на дорозі.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та оприлюднив відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення в реальності. Вулиця Шота Руставелі, 79 та вул. Тарасова, 1. При відновленні електрики встановили електроопори. При першій зливі опори впали і досі з електродротами валяються просто на дорозі. Електрики в будинках немає, проте є небезпека для пішоходів", - написав Андрющенко.

Він нагадав, що у подібній ситуації два тижні тому у Приморському районі електричним струмом від дротів на землі вбило собаку.

Також читайте: За кількістю жертв Маріуполь перевищив Хіросіму та Нагасакі, лише в братських могилах поховано близько 22 тисяч людей, - Андрющенко

"Наступною жертвою може бути дитина або дорослий. Натомість окупаційна влада не реагує. Після гарного відео про "життя повертається" реальна доля маріупольців нікому не цікава", - підсумував радник мера.

Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6755) Електрика (2042) Андрющенко Петро (698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
16.08.2022 19:51 Відповісти
+16
Рукожопые во всем...
показати весь коментар
16.08.2022 19:44 Відповісти
+16
показати весь коментар
16.08.2022 20:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2022 19:39 Відповісти
Как так? Они ж надувные.
показати весь коментар
16.08.2022 19:43 Відповісти
Ну это просто русофобия какая-то... опоры держат опiр!
показати весь коментар
16.08.2022 19:43 Відповісти
😆👏
показати весь коментар
16.08.2022 19:49 Відповісти
Рукожопые во всем...
показати весь коментар
16.08.2022 19:44 Відповісти
❓ Фотозагадка - найдите очко Пыни после полугода войны?
показати весь коментар
16.08.2022 23:05 Відповісти
і це ще вони асфальт до дощу не клали ))
показати весь коментар
16.08.2022 19:45 Відповісти
А вот так сейчас выглядит здание СБУ в оккупированном Лисичанске

Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
показати весь коментар
16.08.2022 19:46 Відповісти
Можно еще раз *бнуть в то же место и столько же орков лазящих по развалинам накрыть
показати весь коментар
16.08.2022 19:54 Відповісти
они проявили "жест доброй воли"
показати весь коментар
16.08.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 19:51 Відповісти
Что они не делают-не идут дела
Видно свиноматка их рукожопо родила
Грады не взрываются, Ураган подвел
Плачут орки, молятся, чтоб попасть домой..

Не волнуйтесь, рашики, скоро будет дом...
И под киловольтами вас согреет струм...
И тельца сгоревшие будет струм сохранять вас
Для рабссейских безіменних трун.
показати весь коментар
16.08.2022 19:51 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 19:59 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 20:00 Відповісти
Зараз всьому, за що сруське береться, за честь зробити жест доброї волі
показати весь коментар
16.08.2022 20:10 Відповісти
рукожопі-свинособаки
показати весь коментар
16.08.2022 20:22 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 20:39 Відповісти
Рукожопым нет покоя!
показати весь коментар
16.08.2022 21:11 Відповісти
Теперь понятно, кто устанавливал флагштоки накануне войны🤣🤣🤣 примечательно, что первый упал в Херсоне
показати весь коментар
16.08.2022 21:14 Відповісти
И много упало?
показати весь коментар
16.08.2022 22:45 Відповісти
А як по іншому?
Через *ОПУ!
показати весь коментар
16.08.2022 22:29 Відповісти
Челенж от опор в Херсонской области и Белгородской области подхватили опоры Марика! 👍
показати весь коментар
16.08.2022 22:45 Відповісти
москальня в себе нічого не може нормально зробити,
що говорити про окуповані території
показати весь коментар
16.08.2022 23:19 Відповісти
 
 