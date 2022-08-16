Встановлені окупантами в Маріуполі електроопори не витримали першої ж зливи і впали
На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя після зливи впали опори і досі з електродротами валяються просто на дорозі.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та оприлюднив відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Відновлення в реальності. Вулиця Шота Руставелі, 79 та вул. Тарасова, 1. При відновленні електрики встановили електроопори. При першій зливі опори впали і досі з електродротами валяються просто на дорозі. Електрики в будинках немає, проте є небезпека для пішоходів", - написав Андрющенко.
Він нагадав, що у подібній ситуації два тижні тому у Приморському районі електричним струмом від дротів на землі вбило собаку.
"Наступною жертвою може бути дитина або дорослий. Натомість окупаційна влада не реагує. Після гарного відео про "життя повертається" реальна доля маріупольців нікому не цікава", - підсумував радник мера.
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Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
Видно свиноматка их рукожопо родила
Грады не взрываются, Ураган подвел
Плачут орки, молятся, чтоб попасть домой..
Не волнуйтесь, рашики, скоро будет дом...
И под киловольтами вас согреет струм...
И тельца сгоревшие будет струм сохранять вас
Для рабссейских безіменних трун.
Через *ОПУ!
що говорити про окуповані території