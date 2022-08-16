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Новини
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Конгресвумен Спартц, яка вимагала усунути Єрмака, прибула в Україну та зустрілась з послом США Брінк

спартц,брінк

Конгресвумен Вікторія Спартц зустрілась послом США Бріджит Брінк.

Про це Спартц повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня я мав продуктивну зустріч з послом США Брінк та її співробітниками в Україні. Для нас важливо мати чітке бачення в цій критичній стратегічній сфері. Я вражена нашою новою командою дипломатів і з нетерпінням чекаю на співпрацю з нею, щоб допомогти українцям досягти успіху!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спартц відмовилася зустрічатися з Єрмаком, - CNN

Автор: 

США (23483) Брінк Бріджит (235) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+41
Вікторії Спартц-черговий респект...
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16.08.2022 19:51 Відповісти
+32
За Ермака возьмитесь наконец
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16.08.2022 19:49 Відповісти
+30
Жопа Дермаку, це йому не українців руками корумпованих чинуш душити. ці дві дівчини його з'їдять живцем з патрошками, а його молодою ******** (включаючи майбутнього презедента Оркестровича) закусять.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
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А вот так сейчас выглядит здание СБУ в оккупированном Лисичанске

Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
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16.08.2022 19:48 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI


a che...ochenj dazhe neploho vygljadae molodci ZSU
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16.08.2022 19:51 Відповісти
Лишилась купа битої цегли і аквафреш на трубі.
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16.08.2022 20:58 Відповісти
Коли в нас прильоти, народ спішить завали розгрібати. А ці швендяють, втрамбовують . Бидло
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16.08.2022 20:07 Відповісти
А що там розгрібати? Усьо, 3,14здєц котьонку
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16.08.2022 20:10 Відповісти
Добре їб@нули
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16.08.2022 20:09 Відповісти
За Ермака возьмитесь наконец
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16.08.2022 19:49 Відповісти
nifiga se....a oni eto dolzhny delatj ?
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16.08.2022 19:52 Відповісти
Та про нього ніхто і не изабув - це головна гнида путіна.
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16.08.2022 20:35 Відповісти
Думаю, после этой встречи ермачок поседеет и потеряет сон!
А сколько раз этой кремлевской шаболде прозрачно намекали из вашингтонского обкома!)))
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16.08.2022 22:11 Відповісти
Вікторії Спартц-черговий респект...
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16.08.2022 19:51 Відповісти
В Латвии всегда в "президентах" кто-то "из-за" - в Украини - "на часи"!
Спартц - прекрасный следующий...
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16.08.2022 20:05 Відповісти
Разом знищимо банду Єлдака! Вперед!
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16.08.2022 20:17 Відповісти
Жопа Дермаку, це йому не українців руками корумпованих чинуш душити. ці дві дівчини його з'їдять живцем з патрошками, а його молодою ******** (включаючи майбутнього презедента Оркестровича) закусять.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
Десь у когось щось репить від таких новин))
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16.08.2022 21:31 Відповісти
Знаєте яку думку Курт Волкер розповів на рахунок Спартц?
Могу сказати коротко. Не очень приємну.
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16.08.2022 20:24 Відповісти
А где? Очень интересно.
Дайте хоч заголовок відео.
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16.08.2022 20:43 Відповісти
Введіть в ГУГЛ *Курт Волкер про Спартц* десь 7 днів тому було інтер*вью
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16.08.2022 21:13 Відповісти
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хать и не специально, но играют на руку России.

В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.

«Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.
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16.08.2022 21:24 Відповісти
А кто такой Волкер? В смысле, чем он сейчас занимается?
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16.08.2022 21:44 Відповісти
Конфлікт між Спартц і єрмаком виник після прохання Вікторії перевірити можливу співпрацю керівника ОПи з мордором.На думку курта волкера ,таким чином Спартц діє проти України і підігрує кремлю.А цей волкер часом не працює на кремль?
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16.08.2022 21:46 Відповісти
Волкер на кремль точно не працює.
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16.08.2022 22:12 Відповісти
То може ви поясните, чому волкер вважає прохання Спартц перевірити єрмака в конгресі США на можливу співпрацю з орками,підігруванням кремлю?
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16.08.2022 22:22 Відповісти
Щодо дєрьмака - нема питань!! Цю падлюку як і татарова та іншу подібну й@бань треба було підвісити за краватку на щоглу біля жОПи ще три роки тому! Але ж дєрьмак - це тільки фон у контексті дій цієї дамульки! Вона настійливо закликала адміністрацію Байдена розслідувати "розкрадання і перепродаж" західної зброї Україною(типу вони мали місце!)у близькосхідні країни(у ту саму Сирію!) І на час "розслідування" поставити постачання зброї НА ПАУЗУ! ЗБРОЇ - Карл! НА ПАУЗУ!! Тож : "Не вірте данайцям - що приносять "дари"!"
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17.08.2022 00:27 Відповісти
Диму без вогню небуває:якщо Вікторія Спартц просила перевірити єрмака то ,безсумнівно,у неї були для цього підстави.А те що єрмак призначив свого корєша шарапова,котрий займається торгівлею зброї,на посаду в МО,лише непрямо підтвержує підозри Спартц щодо оборудок єрмака зі зброєю.
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17.08.2022 09:52 Відповісти
Волкер не вважає, що Спартц підігрує кремлю.
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17.08.2022 02:41 Відповісти
НІЧОГО конкретного він не сказав. Щодо Єрмака - мовляв, Зеленський - президент воюючої країни і він вправі сам визначати склад своєї команди. Але прізвище Єрмак пов'язано вже з такою кількістю пройобів, що природа довіри до нього з боку Зеленського нічого крім уху ї(де)ння не викликає.
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16.08.2022 21:19 Відповісти
Клістрони, вагнерівці, розмінований кордон з Кримом, мутні призначення зрадників на вищі пости в правоохоронних органах - це все "заслуги" єрмака.
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16.08.2022 23:04 Відповісти
Хтось вже прийняв позу "низького старту" ....
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16.08.2022 20:42 Відповісти
Добра новина.
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16.08.2022 20:44 Відповісти
Брінкс Спартс,і скоро Трасс

Комусь незамітно прийде піздС
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16.08.2022 20:50 Відповісти
ОПі одягти штани шірінкою назад, приготуватись отримувати насолодження
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16.08.2022 20:52 Відповісти
Це добре !
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16.08.2022 20:56 Відповісти
З нетерпінням очікую на результат вашої співпраці бажаю вам наснаги і успіхів в нашій спільній боротьбі з внутрішніми і зовнішніми ворогами України.
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16.08.2022 21:09 Відповісти
***** зелену нечість
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16.08.2022 21:14 Відповісти
Я просто закоханий у Вікторію
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16.08.2022 21:14 Відповісти
Панове, давайте шоб було як у нас кажуть: мухи окремо - котлети окремо! Вікторія Спартц це зовсім неоднозначна особа, і як відомо входить до табору трампістів всередині республіканської партії(чи вам комусь потрібно розповідати про те що було б зараз з Україною якби до влади свого часу прийшов не Байден а трампшизоїд?!) Те що вона хоче типу "допомогти" нам позбутись дєрьмака ЗОВСІМ не значить що в неї такі щирі "святії наміри" щодо України.. Просто почитайте її допис де вона каже про "розкрадання озброєння" в Україні яке постачали нам західні партнери: вона ВІДКРИТО закликала ПРИЗУПИНИТИ ці поставки і провести всебічне розслідування(типу воно ФАКТИЧНО БУЛО!)"розкрадання" зброї! Це під час гарячої фази війни!!! Щоб наші ЗСУ пішли "у штикову" проти рашистського "вогневого валу"!!!🤬 Те чим зараз займається ця особа - це тупо брудні політичні ігри(у стилі трампа) напередодні виборів до палати представників Конгресу США, де республіканці зціпились з демократами за контроль над палатою представників і кожна сторона намагається отримати максимальний результат за будь-яку ціну! Просто згадайте давню як світ ІСТИНУ: "Не завжди ворог мого ворога - мій друг!" А з дєрьмаком-татаровим та іншим подібним непотрібом ми й самі розберемось, і це виключно наше право як і НАШ ОБОВ'ЯЗОК!
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17.08.2022 00:14 Відповісти
Перша брехня "Вікторія Спартц ... як відомо входить до табору трампістів всередині республіканської партії". Тому що вона входить до крила покійного Маккейна. Вона ні разу ніколи не захищала Трампа, хоча і не критикувала його публічно.
Друга брехня "вона каже про "розкрадання озброєння" в Україні яке постачали нам західні партнери" - вона казала про можливість розкрадання/перепродажу в Африку цієї зброї, і не говорила, що вона вже розкрадена (чи частина її), і наводила приклад Афгану, де штатівська зброя потрапляла до талібів.
Третя брехня: "вона ВІДКРИТО закликала ПРИЗУПИНИТИ ці поставки" - не закликала! Четверта брехня: "провести всебічне розслідування" - ні, вона закликала до всебічного контролю за поставленою зброєю, в т.ч. з боку Конгресу.
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17.08.2022 00:39 Відповісти
То такая методичка из рашки и дерьмака. Для рашки потерять дерьмака = потерять Украину. А дерьмака давит Спартц. И на эту атаку против Спартц ведутся даже относительно умные люди, а уж зелебобики клюют стаями.
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17.08.2022 01:09 Відповісти
Це щє не кінець. Можно продовжувати. Є ще статті в Politico та інші джерела.
Треба тільки вміти читати, а не спамити та ображати.
Постать Спартц не однозначна. Усі це бачать , тому і йдуть сперечання з цього . І не тільки у нас ,а і у самих США.
І це не погано. Це тільки на на користь.
Дивно , що деякі цього не розуміють.
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17.08.2022 09:45 Відповісти
Спартц - первая женщина-член Конгресса украинского происхождения и первый член, родившийся в бывшей https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republics_of_the_Soviet_Union советской республике . https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-auto2-4 [4] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-26 [26] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-auto1-3 [3] По крайней мере два бывших члена Конгресса родились в тогдашней https://en.m.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire Российской империи , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herman_P._Kopplemann Герман Копплеманн и https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herman_Toll Герман Толл . https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-27 [27]

В конце 2020 года Спартц был идентифицирован как участник Freedom Force, группы новых республиканских членов Палаты представителей, которые «говорят, что борются против социализма в Америке». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-28 [28] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-29 [29] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-30 [30] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-31 [31]
Срок пребывания Спартца был отмечен высокой текучестью кадров. Наблюдательный орган Конгресса Легисторм измерил, что ее оборот в 2021 году в три с половиной раза превышает средний показатель офисов членов Палаты представителей, что является самым высоким показателем для члена, не уходящего в отставку. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-32 [32] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-33 [33] В мае 2022 г. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Politico Политико сообщила о токсичной среде в ее офисе, когда настроение Спартц быстро перешло от прохладного к кипящему, и сообщила, что «помощники, которые ушли через пару месяцев, сделали это, потому что рабочая среда стала неприемлемой».
Примеры офисной среды включают в себя приказ Спартц персоналу записать ее указания персоналу, а затем отказ от ранее высказанных инструкций, несмотря на записи. Один бывший помощник сказал: «Общая тема: сотрудники делают свою работу, а затем приходит Виктория и говорит, что они понятия не имеют, что делают, что они« дебилы », называя их« идиотами »». Спартц ответил, что ее стиль работы «не для всех» и что ее критикам «нужно« ужесточиться »». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-PoliticoSpartzTurnover-34 [34] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-35 [35]

Victoria Spartz

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz Article https://en.m.wikipedia.org/wiki/Talk:Victoria_Spartz Talk
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz

Прошу пробачення. Переклад Гугл перекладача.
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17.08.2022 09:34 Відповісти
Коли сама успішна українка в Америці так піклується про історичну батьківщину, нам залишається лише подякувати та пишатися співвітчизницею.
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17.08.2022 00:46 Відповісти
Не факт. Можу посперечатись.

Соломия Крушельницкая

Непревзойденное сопрано в три октавы Соломии Крушельницкой не оставляло равнодушным никого. Оперной дивой увлекался весь мир. Соломия легко пела произведения на восьми языках. Чтобы слушатели знали, откуда она родом, после концертов певица часто знакомила публику с украинскими песнями.
Мила Йовович

5 лет Мила эмигрировала с родителями в Америку. Здесь она и начала успешную актерскую карьеру. Кроме этого Мила еще поет, играет на музыкальных инструментах и является профессиональной моделью.

В отличие от многих эмигрантов, которые бывали в Украине раз в жизни, она здесь бывала не раз. Во время Революции достоинства поддержала украинцев и призвала поклонников жертвовать деньги в помощь пострадавшим на Майдане.

Гайди-Мария Стефанышин-Пайпер

Пластунка из Западной Украины успела покорить космос. Вместе с родителями она эмигрировала в Америку. В 2006 году украинка стала 445-й, кто увидел необъятный Космос собственными глазами. Затем она полетела второй раз. За пределами Земли ей посчастливилось быть 27 суток и 5 раз выходить в открытый космос.

Вера Фармига

Не каждый украинец станцует гопак, а вот Вера, родители которой из Украины, запросто. Голливудская актриса постоянно подчеркивает свое происхождение и https://24tv.ua/ru/ni_trogaj_derm__ne_budet_vonjat__gollivudskaja_aktrisa_o_putine_n594514 следит за событиями в Украине . Российскую агрессию на востоке страны осуждает, а о Путине высказывается ясно и коротко:

В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не трогай гимн* - не будет вонять"
Квітка Цісик (1953-1998)- американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна і блюзова співачка. Пісня «Ти світло мого життя» (англ. You Light Up My Life), яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року «Оскар» та «Золотий глобус» у номінації за найкращу пісню. Виконавиця українських народних і популярних пісень.
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17.08.2022 10:03 Відповісти
дєрмак не потопляємий ! Якось соромно українцям просити наших партнерів -іноземців виконати щире бажання українського народу змінити кадрове оточення президента. адже самі українці зобов"язані і здатні це зробити.
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17.08.2022 01:01 Відповісти
війна перешкоджає нам зробити щось з відвертими кротами на Банковій 😠
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17.08.2022 01:09 Відповісти
Війна нам якраз допомагає.
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17.08.2022 02:39 Відповісти
"Я мав ...". Спартц хіба не жінка?
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17.08.2022 05:11 Відповісти
 
 