Конгресвумен Спартц, яка вимагала усунути Єрмака, прибула в Україну та зустрілась з послом США Брінк
Конгресвумен Вікторія Спартц зустрілась послом США Бріджит Брінк.
Про це Спартц повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня я мав продуктивну зустріч з послом США Брінк та її співробітниками в Україні. Для нас важливо мати чітке бачення в цій критичній стратегічній сфері. Я вражена нашою новою командою дипломатів і з нетерпінням чекаю на співпрацю з нею, щоб допомогти українцям досягти успіху!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.08.2022 19:51 Відповісти Посилання
+32 Gozzalik salonu
показати весь коментар16.08.2022 19:49 Відповісти Посилання
+30 Ap Kats
показати весь коментар16.08.2022 20:18 Відповісти Посилання
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Местные СМИ сообщают, что там был командный пункт орков. Ранее прилёты анонсировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
https://www.youtube.com/shorts/PZeWJYgv0bI
a che...ochenj dazhe neploho vygljadae molodci ZSU
А сколько раз этой кремлевской шаболде прозрачно намекали из вашингтонского обкома!)))
Спартц - прекрасный следующий...
Могу сказати коротко. Не очень приємну.
Дайте хоч заголовок відео.
В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.
«Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.
Комусь незамітно прийде піздС
Друга брехня "вона каже про "розкрадання озброєння" в Україні яке постачали нам західні партнери" - вона казала про можливість розкрадання/перепродажу в Африку цієї зброї, і не говорила, що вона вже розкрадена (чи частина її), і наводила приклад Афгану, де штатівська зброя потрапляла до талібів.
Третя брехня: "вона ВІДКРИТО закликала ПРИЗУПИНИТИ ці поставки" - не закликала! Четверта брехня: "провести всебічне розслідування" - ні, вона закликала до всебічного контролю за поставленою зброєю, в т.ч. з боку Конгресу.
Треба тільки вміти читати, а не спамити та ображати.
Постать Спартц не однозначна. Усі це бачать , тому і йдуть сперечання з цього . І не тільки у нас ,а і у самих США.
І це не погано. Це тільки на на користь.
Дивно , що деякі цього не розуміють.
В конце 2020 года Спартц был идентифицирован как участник Freedom Force, группы новых республиканских членов Палаты представителей, которые «говорят, что борются против социализма в Америке». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-28 [28] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-29 [29] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-30 [30] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-31 [31]
Срок пребывания Спартца был отмечен высокой текучестью кадров. Наблюдательный орган Конгресса Легисторм измерил, что ее оборот в 2021 году в три с половиной раза превышает средний показатель офисов членов Палаты представителей, что является самым высоким показателем для члена, не уходящего в отставку. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-32 [32] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-33 [33] В мае 2022 г. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Politico Политико сообщила о токсичной среде в ее офисе, когда настроение Спартц быстро перешло от прохладного к кипящему, и сообщила, что «помощники, которые ушли через пару месяцев, сделали это, потому что рабочая среда стала неприемлемой».
Примеры офисной среды включают в себя приказ Спартц персоналу записать ее указания персоналу, а затем отказ от ранее высказанных инструкций, несмотря на записи. Один бывший помощник сказал: «Общая тема: сотрудники делают свою работу, а затем приходит Виктория и говорит, что они понятия не имеют, что делают, что они« дебилы », называя их« идиотами »». Спартц ответил, что ее стиль работы «не для всех» и что ее критикам «нужно« ужесточиться »». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-PoliticoSpartzTurnover-34 [34] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz#cite_note-35 [35]
Victoria Spartz
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz Article https://en.m.wikipedia.org/wiki/Talk:Victoria_Spartz Talk
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Victoria_Spartz
Прошу пробачення. Переклад Гугл перекладача.
Соломия Крушельницкая
Непревзойденное сопрано в три октавы Соломии Крушельницкой не оставляло равнодушным никого. Оперной дивой увлекался весь мир. Соломия легко пела произведения на восьми языках. Чтобы слушатели знали, откуда она родом, после концертов певица часто знакомила публику с украинскими песнями.
Мила Йовович
5 лет Мила эмигрировала с родителями в Америку. Здесь она и начала успешную актерскую карьеру. Кроме этого Мила еще поет, играет на музыкальных инструментах и является профессиональной моделью.
В отличие от многих эмигрантов, которые бывали в Украине раз в жизни, она здесь бывала не раз. Во время Революции достоинства поддержала украинцев и призвала поклонников жертвовать деньги в помощь пострадавшим на Майдане.
Гайди-Мария Стефанышин-Пайпер
Пластунка из Западной Украины успела покорить космос. Вместе с родителями она эмигрировала в Америку. В 2006 году украинка стала 445-й, кто увидел необъятный Космос собственными глазами. Затем она полетела второй раз. За пределами Земли ей посчастливилось быть 27 суток и 5 раз выходить в открытый космос.
Вера Фармига
Не каждый украинец станцует гопак, а вот Вера, родители которой из Украины, запросто. Голливудская актриса постоянно подчеркивает свое происхождение и https://24tv.ua/ru/ni_trogaj_derm__ne_budet_vonjat__gollivudskaja_aktrisa_o_putine_n594514 следит за событиями в Украине . Российскую агрессию на востоке страны осуждает, а о Путине высказывается ясно и коротко:
В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не трогай гимн* - не будет вонять"
Квітка Цісик (1953-1998)- американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна і блюзова співачка. Пісня «Ти світло мого життя» (англ. You Light Up My Life), яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року «Оскар» та «Золотий глобус» у номінації за найкращу пісню. Виконавиця українських народних і популярних пісень.