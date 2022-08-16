Конгресвумен Спартц, яка вимагала усунути Єрмака, прибула в Україну та зустрілась з послом США Брінк

Конгресвумен Вікторія Спартц зустрілась послом США Бріджит Брінк.

Про це Спартц повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня я мав продуктивну зустріч з послом США Брінк та її співробітниками в Україні. Для нас важливо мати чітке бачення в цій критичній стратегічній сфері. Я вражена нашою новою командою дипломатів і з нетерпінням чекаю на співпрацю з нею, щоб допомогти українцям досягти успіху!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спартц відмовилася зустрічатися з Єрмаком, - CNN