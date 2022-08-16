Пам’ятник Катерині ІІ варто знести, але остаточне рішення за місцевими депутатами, - Ткаченко
Пам’ятник російській імператриці Катерині II в Одесі навряд чи потрібно залишати, але рішення про його демонтаж та відповідне звернення до міністерства мають приймати місцеві депутати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі" сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Під час інтерв'ю міністр окреслив свою позицію щодо пам'ятника Катерині ІІ.
"Щодо пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде - не сумнівайтеся, ми дамо згоду", - сказав Ткаченко.
Міністр також підкреслив, що для знесення пам'ятника є законна процедура.
"Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до нас рішення щодо винесення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею. Тобто не обов'язково трощити. Якщо це національна пам'ятка, то вносимо пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення. Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", - додав він.
Ткаченко також підкреслив, що міністерство підтримує процес декомунізації, утім не може наказувати закладам культури, що їм робити.
"Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів", - наголосив міністр та додав, що у МКІП створена та вже працює рада експертів з декомунізації та дерусифікації.
Будь ласка, зачекайте...
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Треба просто перестати змівати голубине гівно з неї і переіменувати пам'ятник у композицію "300 років у гівні"...
І хай стоїть...
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Єдність.
Разом з міністром культури Ткаченком по Україні їздить депутат Бужанський.
Той самий, якого ви знаєте як депутата, який три роки в парламенті боровся із «прославлянням нацистів в Україні», наполегливо намагався скасувати закон про функціонування української як державної. Той самий, якого я знаю як автора доносу за яким ДБР відкрила проти мене кримінальну справу через організацію міжнародного форуму до роковин Голодомору.
Нині він з міністром розповідає про культуру в умовах війни. Тої самої війни, яку Путін почав, щоб довести до кінця все за що так завзято він боровся в парламенті.
и радует чаек возможности потренироваться на прицельное попадание.