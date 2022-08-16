Пам’ятник Катерині ІІ варто знести, але остаточне рішення за місцевими депутатами, - Ткаченко

Пам’ятник російській імператриці Катерині II в Одесі навряд чи потрібно залишати, але рішення про його демонтаж та відповідне звернення до міністерства мають приймати місцеві депутати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі" сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Під час інтерв'ю міністр окреслив свою позицію щодо пам'ятника Катерині ІІ.

"Щодо пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде - не сумнівайтеся, ми дамо згоду", - сказав Ткаченко.

Міністр також підкреслив, що для знесення пам'ятника є законна процедура.

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"Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до нас рішення щодо винесення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею. Тобто не обов'язково трощити. Якщо це національна пам'ятка, то вносимо пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення. Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", - додав він.

Ткаченко також підкреслив, що міністерство підтримує процес декомунізації, утім не може наказувати закладам культури, що їм робити.

"Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів", - наголосив міністр та додав, що у МКІП створена та вже працює рада експертів з декомунізації та дерусифікації.

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