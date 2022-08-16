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Пам’ятник Катерині ІІ варто знести, але остаточне рішення за місцевими депутатами, - Ткаченко

одеса,катерина,іі

Пам’ятник російській імператриці Катерині II в Одесі навряд чи потрібно залишати, але рішення про його демонтаж та відповідне звернення до міністерства мають приймати місцеві депутати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це  в інтерв'ю онлайн-медіа "Свідомі" сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Під час інтерв'ю міністр окреслив свою позицію щодо пам'ятника Катерині ІІ.

"Щодо пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде - не сумнівайтеся, ми дамо згоду", - сказав Ткаченко.

Міністр також підкреслив, що для знесення пам'ятника є законна процедура.

Також читайте: У Дюссельдорфі демонтують пам’ятні знаки про побратимство з Москвою, новим містом-побратимом стануть Чернівці, - мер Келлер

"Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до нас рішення щодо винесення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею. Тобто не обов'язково трощити. Якщо це національна пам'ятка, то вносимо пропозицію до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення. Ми просимо місцеві органи влади вирішувати, зважаючи на думки експертів, але також і на місцеві традиції чи історії, пов'язані з тим чи тим місцем", - додав він.

Ткаченко також підкреслив, що міністерство підтримує процес декомунізації, утім не може наказувати закладам культури, що їм робити.

"Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів", - наголосив міністр та додав, що у МКІП створена та вже працює рада експертів з декомунізації та дерусифікації.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Автор: 

Катерина ІІ (21) Одеса (5511) пам’ятник (932) Ткаченко Олександр (509) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+29
что нужно еще понять или испытать, что бы принять решение?
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16.08.2022 20:21 Відповісти
+28
Пам'ятник треба знести! А тебе - як без хребетного,треба гнати з міністрів…
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16.08.2022 20:28 Відповісти
+25
Все що пов'язане в Україні з кацапськими свинями-має бути знищене...
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16.08.2022 20:25 Відповісти
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что нужно еще понять или испытать, что бы принять решение?
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16.08.2022 20:21 Відповісти
бабло , это единственное ради чего в Одессе идут в депутаты, а толкают их туда только те , кто делает еще большее бабло , памятник установили за бабки, и убрать его могут тоже только за бабки , ни о какой культуре или памяти в Одессе не может быть и речи.
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16.08.2022 20:46 Відповісти
Маріуполь і Харків - їм не указ! Треба ********** до канцура що би дійшло до вати !Але навряд чи й це допоможе!
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16.08.2022 21:08 Відповісти
До речі! Харків тримався за пам'ятник жукову до останнього ну і .......?
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16.08.2022 21:09 Відповісти
Ткаченко, а що там із агентурними журналістами? Що із ватеосепарським каналом дом? Що з конкурсом на Євробачення? Де карна справа проти аліни паш яка підробила довідки? Що з кацапським книжками?
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16.08.2022 21:11 Відповісти
Як треба діло робити, то такі ж ми вже єрмакрати, хоч до рани прикладай!
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16.08.2022 20:22 Відповісти
просто знести, вивільнити простір, найкраще
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16.08.2022 20:24 Відповісти
Сам автор цього проекту його зніс, але знайшлися і гроші і поци які його відновили. Єдуардс його зніс, а поц труханович його охороняє як собака путінська.
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16.08.2022 20:49 Відповісти
Все що пов'язане в Україні з кацапськими свинями-має бути знищене...
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16.08.2022 20:25 Відповісти
Не знімайте ні в якому разі. Навпроти поставте ще пам'ятники гітлеру і путлеру. Тодв навіщо приймала Закон Верховна Рада?
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Геть цю кацапську курву з української Одеси!
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Пам'ятник треба знести! А тебе - як без хребетного,треба гнати з міністрів…
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Знесіть цю шльондру !
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16.08.2022 20:29 Відповісти
Проститутку - в море!
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16.08.2022 20:31 Відповісти
Ніяка вона не Катерина - по чоловіку вона Софа Гольштейн.
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16.08.2022 20:33 Відповісти
катька-зоофілша вона
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16.08.2022 20:40 Відповісти
Що ти верзеш? Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург, чоловік Петро III (Karl Peter Ulrich) та мати (Johanna Elisabeth) з роду Schleswig-Holstein-Gottorf. Чоловік - троюрідний брат. Це німці, а не євреї, антисеміт дурний.
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17.08.2022 01:24 Відповісти
Типова русская риторика...."Ніяка вона не Катерина - по чоловіку вона Софа Гольштейн." - де там слово єврей? "...израильский ивритоязычный сайт Forbes https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html опубликовал список 165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - 56-е, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130- автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями." - а це антисемітизм? ти хто по національності, що тобі є таким важливим німці вони були, чи євреї?
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17.08.2022 08:59 Відповісти
Спочатку треба мати проукраїнську владу, а потім вже наводити лад, а так з таким підходом і малороським настроєм далеко не підемо.
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16.08.2022 20:34 Відповісти
Нафіга взагалі її встановили? Чия це ідея?
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16.08.2022 20:35 Відповісти
Гурвіц
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16.08.2022 20:42 Відповісти
ты поц ? при чем тут Гурвиц ?
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Марков, який у розиску.
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16.08.2022 22:21 Відповісти
Спонсором проєкту став депутат міської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD Руслан Тарпан
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17.08.2022 01:37 Відповісти
Цю херню знесуть ординці ракетою. Інакше совкодрочери самі цього не зроблять.
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16.08.2022 20:40 Відповісти
Є ідея!
Треба просто перестати змівати голубине гівно з неї і переіменувати пам'ятник у композицію "300 років у гівні"...
І хай стоїть...
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16.08.2022 20:41 Відповісти
там проватное большинство в горсовете
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16.08.2022 20:42 Відповісти
І ні одного гранатомета не викинуло море на берег....
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16.08.2022 20:48 Відповісти
Які місцеві депутати? Иісцеві хай благоустроєм займаються, а не світовою політикою якщо не знесете, ми прийдемо і знесемо
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16.08.2022 20:54 Відповісти
Яке відношення має ця курва до заснування міста яке ще в 14 столітті було засновато литовськими князями як замок Коцюбіїв / Кочубіїв
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16.08.2022 20:56 Відповісти
А ще краще виміняти її на якийсь танк у німців! Хай забирають свою принцесу пруську
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16.08.2022 20:57 Відповісти
Одесса, а оно тебе надо?!
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16.08.2022 20:57 Відповісти
а, причем тут местные депутаты...? вон в Нарве тоже ждали от местных депутатов решение по совковому танку, а там в депутатах одна вата и в итоге приняли решение на государственном уровне и нет танка...
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16.08.2022 20:57 Відповісти
Сам завёлся и уехал...
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16.08.2022 22:22 Відповісти
А как же гей Билли? Памятник европейским ценностям.
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16.08.2022 20:58 Відповісти
https://tyzhden.ua/History/74430 "Одеса ніколи не була російським містом."
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16.08.2022 20:59 Відповісти
Знає гнида, що там у депутатах самі орки, як й мер
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16.08.2022 21:01 Відповісти
траханов і Ко приймають рішення...
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16.08.2022 21:08 Відповісти
Одесити 2 числа ви відбили війну зі свого міста , то відбийте війну камяних істуканів , що пропагують фашизм зі свого міста і станьте вільними !
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16.08.2022 21:12 Відповісти
Чому в Естонії не довіряють такі рішення місцевій владі, а зранку уряд прийняв рішення і за декілька годин пам'ятник знесли? Не довіряйте місцевій владі рішення державної безпеки, це не їх повноваження.
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16.08.2022 21:14 Відповісти
Одесо,тобі треба долі Маріуполя аби мізки запрацювали?
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16.08.2022 21:15 Відповісти
Ну чесно кажуче знесення катьки не зробить кацапів розумними? Де тут зв'язок? Але згодна, що зносити треба.
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16.08.2022 21:55 Відповісти
А яка вона засновниця? Вона тільки перейменувала. А місто Кочубіїв (Коцюбіїв) засноване ще 1415 року під час експансії ВКЛ.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
И ещё деталька по части памятника---но другого. Но тут же. А ведь событие было мировое, и длилось пару месяцев выше всех новостей. Востание на броненосце! В Одессу слетелись репортеры с США. Австрал,Канады, вся столичная пресса евро-столиц и прочая. Уже потом, когда броненосец пошёл сдаваться в Румынию и экипаж сошёл на берег, по всему миру создавались фонды помощи, миллионы между прочим, потом туда поехали семьи моряков, им покупали дома в разных странах, в Ю Америке жили они большими группами и прочее. И спустя годы не утихал интерес и реальная помощь. Там целая эпоха событий, значений, историй судеб. И по сей день нет реальной книги или монографии какой с фото, даже кинохроникой. И никто не помнит. И почему то в Одессе, что тогда стала эпицентром событий так странно отнеслись к памятнику. Это громадный кусок истории Одессы! Конечно сам памятник был плакатный, совковый, пролетарский. Стоило иначе и отлить в бронзе. И сразу ставить на веки в одно место. Теперь поздно конечно. А катя палач украинского народа и не только, это совсем иная история. И вроде никакого указа строить город не нашли от её имени, часто писали об этом. Это место заселено было в давние времена, разными людьми, разными этносами, и прочее. И восстанием кстати это не было, это был бунт, разные это вещи по действию и причине. Как на Баунти например. Без политики совсем, если по простому.
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16.08.2022 21:31 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZVNEWhT_eN2frA1XB7gNM6O1T63GB3oWlTymCaUubUCXA7X1g6cIp7piycAdFHyl9QabPr2Ub1SoyzPpwObObqPPOgbNkfXOd9KAhMdugfM29XLUFhHyfw5OBiyszNDo2mxrIads82tkVcZizjtabEQ9rE7WvE2G2X_xYMcJyEm4Q&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid022LRmKAAXPYqDiYznjc62J91VujhzsnuzrNDwt1CFLpYHurB9nsU291bzVxv1iQU3l?__cft__[0]=AZVNEWhT_eN2frA1XB7gNM6O1T63GB3oWlTymCaUubUCXA7X1g6cIp7piycAdFHyl9QabPr2Ub1SoyzPpwObObqPPOgbNkfXOd9KAhMdugfM29XLUFhHyfw5OBiyszNDo2mxrIads82tkVcZizjtabEQ9rE7WvE2G2X_xYMcJyEm4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 5 д. ·

Єдність.

Разом з міністром культури Ткаченком по Україні їздить депутат Бужанський.

Той самий, якого ви знаєте як депутата, який три роки в парламенті боровся із «прославлянням нацистів в Україні», наполегливо намагався скасувати закон про функціонування української як державної. Той самий, якого я знаю як автора доносу за яким ДБР відкрила проти мене кримінальну справу через організацію міжнародного форуму до роковин Голодомору.

Нині він з міністром розповідає про культуру в умовах війни. Тої самої війни, яку Путін почав, щоб довести до кінця все за що так завзято він боровся в парламенті.

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16.08.2022 21:39 Відповісти
Даааа, таким чином, його ніколи не знесуть, бо депутати там - суцільна жопа, пардон за мою французьку!
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16.08.2022 21:59 Відповісти
Якщо депутати погані то треба зменшити кількість поганих і збільшити кількість хороших. Це ж так просто!
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16.08.2022 23:00 Відповісти
Переплавить эту шалаву на Тризуб ! 🔱
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16.08.2022 22:56 Відповісти
Колись там був фонтан - от хай знов буде фонтан, замість тої курви пруської.
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16.08.2022 23:22 Відповісти
Себто перекладаю шо він сказав: рішення про знос пам'ятника імперській курві мають прийняти пітушаріївські, ригоанально-опзжоперські та інші рюзьгєтваридлі "дєпутати" Одеської міськради??🤔😳 Ви там пане миністре з возу наї&нулись чи як?! Це типу те саме шо сказати кримінальній гопотні щоб вони повиводили усі свої зеківські наколки та ше й перестали займатись гоп-стопом та тирить "шмєлі" по карманам лохів!
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16.08.2022 23:38 Відповісти
Демонтировать и поставить на окружной как проститутке царских кровей.
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16.08.2022 23:42 Відповісти
Думаю таки дійде до того, що якісь бійці тероборони підгонять туди підйомний кран і самостійно вирішать це питання, як вже не раз таке вирішували з тим гнидним падлом що йменувалося "лєніним"!
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16.08.2022 23:45 Відповісти
На самом деле кацапофашизм пошел не от Петра, а от этой немецкой ************. Имея острый ум она поняла что единственный способ сохранить московию от развала это направить энергию диких племён населяющих залесье, на завоевание соседних свободных земель, выдумав сказку о великом русском народе.
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16.08.2022 23:50 Відповісти
Нехай одесити скажуть - їм потрібен пам'ятник тій , що мала статеві стосунки з тваринами(кіньми) .
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16.08.2022 23:52 Відповісти
Ткаченко смердить кацапщиною.
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17.08.2022 01:07 Відповісти
"У квітні 2019 року Верховний суд України поставив остаточну крапку, відхиливши вимогу громадських про перенесення пам'ятника Засновникам Одеси" (c)
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17.08.2022 01:44 Відповісти
Памятник можно бережно перенести в море - пусть стоит по шею в воде
и радует чаек возможности потренироваться на прицельное попадание.
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17.08.2022 04:15 Відповісти
Одесити вирішуйте це питання без продажних депутатів і такого ж трухана.
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17.08.2022 08:17 Відповісти
Провести засідання і тим депутатам, які проголосують проти, поставити той пам'ятник на голову, десь на сміттєзвалищі.
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23.08.2022 16:12 Відповісти
 
 