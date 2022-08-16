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Ціна на дрова в різних регіонах - від 600 до 1200 грн за кубометр, деревини має вистачити, - голова Держлісагентства Болоховець

отопление,дрова

В Україні немає дефіциту деревини, хоча в лісництвах вже є черги з охочих запасти дрова на зиму.

Про це розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Є черга, у деяких районах вона досягає двох-трьох тижнів. Але ми збираємо запит з усіх областей. Сьогодні він суттєво перевищує нашу торішню заготівлю. Є в межах 7 млн метрів кубічних. Минулого року ми заготовили й реалізували 3,5 млн метрів кубічних", - розповів Болоховець.

Попри напружену ситуацію з дровами він вважає: деревини вистачить.

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На 10 млн гектарів лісів України щорічно виростає близько 40 млн метрів кубічних деревини, яку можна використати на дрова. З них в інші роки використовували 15-20 кубів деревини.

"Зріст попиту пов’язаний з тим, що люди хочуть запастися і на цю, і на наступну зиму. Багато хто переходить на тверде опалення замість газу та електрики. Ряд соціальних закладів, зокрема школи та лікарні, теж переходять на тверде опалення. Крім того, державні сільськогосподарські підприємства роблять дуже великі поставки на Збройні сили України. Сьогодні ми вже перетнули межу у декількасот тисяч метрів кубічних", - розповів голова Держагентства лісових ресурсів.

Дрова можна придбати безпосередньо в лісництвах (1651 по всій країні), пояснив Юрій Болоховець. За його словами, діє обмеження: до 15 метрів кубічних на одну особу. Є в наявності колоті дрова, також можна домовитись про доставку. Наразі, зазначив він, міністерство довкілля створює інтернет-магазин дров.

"Ціна - різна. На півночі - в межах 600-700 гривень, а на півдні та заході - 1000-1200 гривень за метр кубічний. Це ціна на дрова, які заготовлені і знаходяться в лісі. Доставка та переміщення - це додаткові витрати", - пояснив Брюховець.

Також читайте: Кабмін не змінюватиме тарифи до кінця наступного опалювального сезону, але зима буде непростою: ми не очікуємо легкого проходження, - Шмигаль

Автор: 

опалення (919) Держлісагентство (156) опалювальний сезон (1755) деревина (60)


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Топ коментарі
+19
Якраз і опалимося мільярдом дерев зеленського.
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16.08.2022 20:53 Відповісти
+12
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
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16.08.2022 21:02 Відповісти
+8
А що із газом власної добичи? Вже перевірили законність приватизації? Розібралися в ціноутворенні? Наростили добичу? Атомна електроенергія по 30 копійок відпускається населенню?
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16.08.2022 21:08 Відповісти
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Якраз і опалимося мільярдом дерев зеленського.
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16.08.2022 20:53 Відповісти
А що із газом власної добичи? Вже перевірили законність приватизації? Розібралися в ціноутворенні? Наростили добичу? Атомна електроенергія по 30 копійок відпускається населенню?
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16.08.2022 21:08 Відповісти
А если асфальтом или скумбрией?
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16.08.2022 21:37 Відповісти
В Одесской области массово уничтожаются лесопосадки. Это аукнется на земледелии и урожайности. Посадкам по 60 лет и более. Кто посадит новые и когда они вырастут? Местным властям на это наплевать, почти все заняты дерибаном.
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16.08.2022 21:44 Відповісти
золотая жила для чела...а весной хороший пожар и концы в воду
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16.08.2022 20:55 Відповісти
Прожитковий мінімум 2 куби дров без доставки і порізки, ау депутати, на стіл мандати і пішли на ...
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16.08.2022 20:57 Відповісти
Повирізуємо ще всі дерева,та й буде дуже добре.
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16.08.2022 20:59 Відповісти
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
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16.08.2022 21:02 Відповісти
Є думка, що це через війну.
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16.08.2022 21:10 Відповісти
До царювання найвеличнішого лідера ********** теж була війна, черг по дрова на зиму не було, але цибуля подорожчала
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16.08.2022 21:18 Відповісти
Ти тут на роботі? Тоді зрозуміло.
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16.08.2022 21:22 Відповісти
є думки що ти просто підарас а не скулбас
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17.08.2022 00:26 Відповісти
Тим часом загробиш енергетику країни, щоб купувати енергію в Московії. Зараз за 1 квт зеленої енергії платят 1 гривну 60 копійок, а щоб зовсім зупинили ії виробляти треба нічого не платити. Це буде по нашому: Весь світ до основи мі розгромимо, хто був нічим той стане всім.
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16.08.2022 21:15 Відповісти
То можеш *****, кізяками грітися. Чи до тебе ще не дійшло що за вікном війна.
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17.08.2022 13:41 Відповісти
Кацапи дуже стараються, щоб ми теж валєжнік збирали.

Сцуки, самі не живуть та нам не дають.
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16.08.2022 21:03 Відповісти
Валежнiк в селе моей роднi посадки на 2 км от села вирубали. Валежнirк)))
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16.08.2022 22:29 Відповісти
Взагалі-то, «валєжнік» - це мем. Я особисто неодноразово посилала кацапських ботів валєжнік збирати, бо «Зима близько».
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17.08.2022 00:33 Відповісти
А солома ?! Де солома ?!
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16.08.2022 21:03 Відповісти
Кому, що а порохоботи лиш би сраки в теплі тримали.
Ви державу боронити будете чи вам газ російский аля-Петро подавай?
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17.08.2022 01:21 Відповісти
Нічого не зрозуміло, скільки саме дрова коштують. Це колоті чи чурки, чи метровки, чи стовбури?

Дрова є різні, дуб чи граб то одне, а береза чи, навіть, сосна геть інші дрова. Голова Державного агентства має це знати.
Ще й куб насипом і складометр дров (і те і те метр кубичний) теж різна кількість. А якщо велики стовбури порахувати на кубометри (за довжиною та діаметром) то ще й третя кількість.

Але, наразі, у Київський області колоті дубові дрова коштують 2т грн за куб насипом без доставки. Ще й свіжі, не сухі. Що дуже і дуже дорого і зовсім не збігається з тим що каже пан Болоховець
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16.08.2022 21:04 Відповісти
Ето просто еще не все поняли что етой зимой можно остаться без газа и без света. Потом за дрова будут драки и цена взлетит в разы. Интересно, как в одной стране одновременно уживаются зеленые тарифы и дрова? Люди дрова на зиму запасают а крахоборы кричат что нужно увеличивать зеленые тарифы.
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16.08.2022 21:07 Відповісти
Не бажаєте розвивати зелену енергетику - топіть хмизом !
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16.08.2022 21:09 Відповісти
І будемо топити бо взимку від хмизу буде набагато більше тепла ніж від твоєї зеленої енергетики.Зимою ефективність сонячних батарей падає в 2-3 рази, а споживання електроенергії населенням навпаки зростає. Нам потрібно розвивати атомну енергетику як найбільш дешеву і стабільну в плані генерації, а не зелені тарифи, які вже давно перетворилися на корупційну годівницю приближених до влади олігархів .
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16.08.2022 22:29 Відповісти
Ну давай разов'ю за 2000 пенсії
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Так казади, шо українського газу вистачить для України ?!
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16.08.2022 21:15 Відповісти
Це треба було всіх злодіїв розстріляти. Тоді б ще експортували.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
Давайте ще більше за кордон вивозьте то обігрів дровами зрівняється з обігрівом газом.
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16.08.2022 21:30 Відповісти
Ой насмешили. В Закарпатье такая цена была года 1,5 назад. Тут недалеко. В марте уже по 2000 было.
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16.08.2022 21:32 Відповісти
шо воно мелет? 600-700 грн куб? прозвонил вчера 3 обьявления на ОЛХ- 2400, 2500, 3000 грн/куб с минимальной доставкой. разница явно у товарища в карманах осядает.
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16.08.2022 21:34 Відповісти
Є думка, що це через війну. Нет это потому , что Зебилы выбрали Зеленского с бандой . Грех сказать но при Порошенко было теплее И ***** боялся продолжать
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16.08.2022 21:36 Відповісти
І це ще зелені шмарклі не оголосили ціни на кізяки!
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16.08.2022 21:54 Відповісти
Для соєвих дегенератів безкоштовно!
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17.08.2022 01:22 Відповісти
Південна Баварія сьогодні. Кияни за дровами приїхали.

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16.08.2022 22:00 Відповісти
Якийсь дурень купує, або рубає посадки, яких вже немає?
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16.08.2022 22:14 Відповісти
с дуба упал? 600грн ? в одесской обл. 2700-3000/куб + доставка
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16.08.2022 22:21 Відповісти
Хмельницька обл., офіційно можна купити дрова в держлісгоспі - від 700 грн. за куб самовивозом, від 1300 з доставкою.
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16.08.2022 22:43 Відповісти
Карпати стрижуть наполегливіше, ніж до війни.
паливо і не тільки в дефіциті,тому,щоб з далека не возити це все до Європи,взялись у 8-10 раз наполегливіше стригти наші ліси! і це в 30-ти кілометрах від цивілізації. тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! ну, місцеві теж ***********,в них-"гроші не пахнуть"!
https://twitter.com/i/status/1558542354428166145
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16.08.2022 22:52 Відповісти
Порохоботи як з цепу зірвалися!
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16.08.2022 23:38 Відповісти
Ви б в марафоні залипали б, і нерви б берегли
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17.08.2022 00:26 Відповісти
Що **ять?11
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17.08.2022 00:14 Відповісти
Пенсія три куба, для крупного спесталіста цього самого держхерчого пояснюю, кубік зі стороною один метр, одні сутки, максимум підігріву вистачить всім, але не надовго
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17.08.2022 00:20 Відповісти
ДАМ ТУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ ВИ НЕ ЗНАЄТЕ:

- Скважини газові знаходяться по всій Україні і певно сподіватись на 100% надійність не варто - війна
- Електроенергії для опалення може не вистачити, бо її реально треба дуже і дуже багато...сонячні електростанції зимою майже нічого не генерують

- Опалювати дровами в 2 рази дешевше, ніж газом і в 4 рази дешевше, ніж електрикою
- Заготовляти дрова треба, коли тепло, бо вони ще мають якось висохнути - ККД буде вище
- Для опалення можна використовувати елементарні буржуйки, булеряни, які нові зараз коштують від 2000 грн - на 2 кімнати загальною площею 30 кв. метрів вистачить
- У кого є газовий котел чи електричний - можна доставити паралельно дровяний (він же на пилети, він же на вугілля). Там не складна розвязка. Котли дровяні встановлюють навіть в багатоквартиних будинках, це було попурно ще з 2014 року.

Кому потрібна БЕЗКОШТОВНА консультація що і як краще зробити, можу надати.
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17.08.2022 01:46 Відповісти
Давайте ***** на *** весь ліс виріжимо бо ми не спроможні забезпечити газом наше населення.

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17.08.2022 07:45 Відповісти
Хрен його знає яка у голови Держагенства ціна дров у лісі, але на Закарпатті ціна 10 складометрів в дома вам обійдетьяся в 20-25 тис. А лісництва тупо не дають дров.
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17.08.2022 13:45 Відповісти
 
 