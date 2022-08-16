Ціна на дрова в різних регіонах - від 600 до 1200 грн за кубометр, деревини має вистачити, - голова Держлісагентства Болоховець

В Україні немає дефіциту деревини, хоча в лісництвах вже є черги з охочих запасти дрова на зиму.

Про це розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Є черга, у деяких районах вона досягає двох-трьох тижнів. Але ми збираємо запит з усіх областей. Сьогодні він суттєво перевищує нашу торішню заготівлю. Є в межах 7 млн метрів кубічних. Минулого року ми заготовили й реалізували 3,5 млн метрів кубічних", - розповів Болоховець.

Попри напружену ситуацію з дровами він вважає: деревини вистачить.

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На 10 млн гектарів лісів України щорічно виростає близько 40 млн метрів кубічних деревини, яку можна використати на дрова. З них в інші роки використовували 15-20 кубів деревини.

"Зріст попиту пов’язаний з тим, що люди хочуть запастися і на цю, і на наступну зиму. Багато хто переходить на тверде опалення замість газу та електрики. Ряд соціальних закладів, зокрема школи та лікарні, теж переходять на тверде опалення. Крім того, державні сільськогосподарські підприємства роблять дуже великі поставки на Збройні сили України. Сьогодні ми вже перетнули межу у декількасот тисяч метрів кубічних", - розповів голова Держагентства лісових ресурсів.

Дрова можна придбати безпосередньо в лісництвах (1651 по всій країні), пояснив Юрій Болоховець. За його словами, діє обмеження: до 15 метрів кубічних на одну особу. Є в наявності колоті дрова, також можна домовитись про доставку. Наразі, зазначив він, міністерство довкілля створює інтернет-магазин дров.

"Ціна - різна. На півночі - в межах 600-700 гривень, а на півдні та заході - 1000-1200 гривень за метр кубічний. Це ціна на дрова, які заготовлені і знаходяться в лісі. Доставка та переміщення - це додаткові витрати", - пояснив Брюховець.

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