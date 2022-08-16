Ціна на дрова в різних регіонах - від 600 до 1200 грн за кубометр, деревини має вистачити, - голова Держлісагентства Болоховець
В Україні немає дефіциту деревини, хоча в лісництвах вже є черги з охочих запасти дрова на зиму.
Про це розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Є черга, у деяких районах вона досягає двох-трьох тижнів. Але ми збираємо запит з усіх областей. Сьогодні він суттєво перевищує нашу торішню заготівлю. Є в межах 7 млн метрів кубічних. Минулого року ми заготовили й реалізували 3,5 млн метрів кубічних", - розповів Болоховець.
Попри напружену ситуацію з дровами він вважає: деревини вистачить.
На 10 млн гектарів лісів України щорічно виростає близько 40 млн метрів кубічних деревини, яку можна використати на дрова. З них в інші роки використовували 15-20 кубів деревини.
"Зріст попиту пов’язаний з тим, що люди хочуть запастися і на цю, і на наступну зиму. Багато хто переходить на тверде опалення замість газу та електрики. Ряд соціальних закладів, зокрема школи та лікарні, теж переходять на тверде опалення. Крім того, державні сільськогосподарські підприємства роблять дуже великі поставки на Збройні сили України. Сьогодні ми вже перетнули межу у декількасот тисяч метрів кубічних", - розповів голова Держагентства лісових ресурсів.
Дрова можна придбати безпосередньо в лісництвах (1651 по всій країні), пояснив Юрій Болоховець. За його словами, діє обмеження: до 15 метрів кубічних на одну особу. Є в наявності колоті дрова, також можна домовитись про доставку. Наразі, зазначив він, міністерство довкілля створює інтернет-магазин дров.
"Ціна - різна. На півночі - в межах 600-700 гривень, а на півдні та заході - 1000-1200 гривень за метр кубічний. Це ціна на дрова, які заготовлені і знаходяться в лісі. Доставка та переміщення - це додаткові витрати", - пояснив Брюховець.
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спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі стоїш у черзі з охочих запасти дрова на зиму
Сцуки, самі не живуть та нам не дають.
Ви державу боронити будете чи вам газ російский аля-Петро подавай?
Дрова є різні, дуб чи граб то одне, а береза чи, навіть, сосна геть інші дрова. Голова Державного агентства має це знати.
Ще й куб насипом і складометр дров (і те і те метр кубичний) теж різна кількість. А якщо велики стовбури порахувати на кубометри (за довжиною та діаметром) то ще й третя кількість.
Але, наразі, у Київський області колоті дубові дрова коштують 2т грн за куб насипом без доставки. Ще й свіжі, не сухі. Що дуже і дуже дорого і зовсім не збігається з тим що каже пан Болоховець
паливо і не тільки в дефіциті,тому,щоб з далека не возити це все до Європи,взялись у 8-10 раз наполегливіше стригти наші ліси! і це в 30-ти кілометрах від цивілізації. тепер замість 2-3 вантажівок за добу - 20+ з прицепами! ну, місцеві теж ***********,в них-"гроші не пахнуть"!
https://twitter.com/i/status/1558542354428166145
- Скважини газові знаходяться по всій Україні і певно сподіватись на 100% надійність не варто - війна
- Електроенергії для опалення може не вистачити, бо її реально треба дуже і дуже багато...сонячні електростанції зимою майже нічого не генерують
- Опалювати дровами в 2 рази дешевше, ніж газом і в 4 рази дешевше, ніж електрикою
- Заготовляти дрова треба, коли тепло, бо вони ще мають якось висохнути - ККД буде вище
- Для опалення можна використовувати елементарні буржуйки, булеряни, які нові зараз коштують від 2000 грн - на 2 кімнати загальною площею 30 кв. метрів вистачить
- У кого є газовий котел чи електричний - можна доставити паралельно дровяний (він же на пилети, він же на вугілля). Там не складна розвязка. Котли дровяні встановлюють навіть в багатоквартиних будинках, це було попурно ще з 2014 року.
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