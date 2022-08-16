З окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей виїхали усі виші
Усі вищі навчальні заклади з окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей перемістилися на підконтрольні Україні території і вже розпочали навчання. Міністерство освіти рекомендувало розпочати навчання для старших курсів із середини серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Як зазначають у міністерстві, усі заклади вищої освіти Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, крім міста Запоріжжя, - є переміщеними.
Виші з окупованих районів Запорізької області головно перемістилися у Запоріжжя.
З Донеччини - до Дніпра, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська.
З Луганщини - до Хмельницького і Полтави.
Луганський університет на Полтавщині навчання планує проводити очно - для тих, хто на вільній території. І дистанційно для тих, хто застряг в окупації. Такі є. Але студенти виходять на зв'язок і продовжують вчитися за українською програмою.
За словами викладачів одного з луганських вишів, розпочинати навчання на новому місці нескладно. Бо для них це не вперше. Найскладніше було зірватися 2014, коли виїжджали з окупованого Луганська. Тоді виїхали недалеко. Відновили навчання в Старобільську. Відкрили свої підрозділи в Рубіжному. Там, взагалі, першого березня планували входини - у новий реставрований корпус.
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