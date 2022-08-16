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З окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей виїхали усі виші

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Усі вищі навчальні заклади з окупованих Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей перемістилися на підконтрольні Україні території і вже розпочали навчання. Міністерство освіти рекомендувало розпочати навчання для старших курсів із середини серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Як зазначають у міністерстві, усі заклади вищої освіти Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, крім міста Запоріжжя,  - є переміщеними.

Виші з окупованих районів Запорізької області головно перемістилися у Запоріжжя.

З Донеччини - до Дніпра, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська.

З Луганщини - до Хмельницького і Полтави.

Луганський університет на Полтавщині навчання планує проводити очно - для тих, хто на вільній території. І дистанційно для тих, хто застряг в окупації. Такі є. Але студенти виходять на зв'язок і продовжують вчитися за українською програмою.

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За словами викладачів одного з луганських вишів, розпочинати навчання на новому місці нескладно. Бо для них це не вперше. Найскладніше було зірватися 2014, коли виїжджали з окупованого Луганська. Тоді виїхали недалеко. Відновили навчання в Старобільську. Відкрили свої підрозділи в Рубіжному. Там, взагалі, першого березня планували входини - у новий реставрований корпус.

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Автор: 

виш (554) окупація (6755) Міносвіти (1421) навчання (592)


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Важливо пам'ятати і те, що не буває культури, спорту і науки "поза політикою". Той, хто стверджує подібне, або займається найбруднішою політикою, або переслідує власні інтереси, одночасно стаючи для брудних політиків "корисним ідіотом". Російська культура поширюється разом з її носіями, яких іноді краще назвати переносниками. Їм та розповсюджуваній ними культурі не місце в публічному просторі з усіма його шоу, фестивалями і конкурсами, де вони стають знаряддям пропаганди і засобом реабілітації людиноненависницького "русского мира". Російська література, російська історична наука, російська археологія повною мірою несуть відповідальність за сьогоднішню агресію Росії проти України.

Натомість російську культуру можна і треба читати та перечитувати, дивитися та переосмислювати самостійно. Місце їй в музеї, бібліотеці, кабінеті. Якщо хочете - на операційному столі, де хірург повинен провести вівісекцію російської культури, щоби зрозуміти, як функціонує цей загадковий організм і що за ракова пухлина його роз'їдає. Нове прочитання історії та культури Росії, передусім українськими очима, відкриває світові справжній образ Росії - звіриний оскал "русского мира".
https://zbruc.eu/node/112829?fbclid=IwAR3GMapqjE3XzI3Yh_rXkzcrgpxraBckPS6U9Gbt73oVAonYzJToTl94IYI
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16.08.2022 21:26 Відповісти
їм достатньо одного вишу - мєнтовского
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16.08.2022 22:44 Відповісти
 
 