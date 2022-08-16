УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 300 22

США підтримують зусилля України із захисту, - речник Білого дому щодо використання зброї в окупованому Криму

джанкой

У Сполучених Штатах Америки переконані, що Україна має право на самозахист.

Про це сказав речник Білого дому, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи вважають США російські військові бази в Криму законною ціллю для ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності", - сказав речник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки наслідків вибухів біля Джанкоя. ФОТО

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

На спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня глави урядів Німеччини та Швеції Олаф Шольц та Магдалена Андерссон заявили, що Україна має право використовувати отриману від партнерів зброю для захисту своїх територій.

Автор: 

Джанкой (66) Крим (14192) США (23483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
На жд вокзалі Сiмферополя аншлаг. Лапті валять додому, квитки з окупованого півострова купити в касах сьогодні нот ріал
показати весь коментар
16.08.2022 21:44 Відповісти
+11
показати весь коментар
16.08.2022 21:30 Відповісти
+11
по поводу алтернативных источников воды это к гене москалю. он плохого не посоветует )
показати весь коментар
16.08.2022 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2022 21:30 Відповісти
и вам не хворать ,
показати весь коментар
16.08.2022 21:39 Відповісти
Партнери України - найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це, на думку аналітика, є передумовами для того, що і для путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою
показати весь коментар
16.08.2022 21:40 Відповісти
фінансовий тягар - далеко не все. вбитих людей ні за які гроші не купити та не замінити. як сказав сьогодні Залужний в розмові з генералом Вейном - по всій лінії фронту війська кацапів продовжують наступати.
показати весь коментар
16.08.2022 22:00 Відповісти
Брешеш!

На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний
показати весь коментар
16.08.2022 23:27 Відповісти
перш ніж когось звинуватити у брехні, спочатку спробуй довести своє ствердження, що "На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний", та прочитай хоча б за посиланням , що каже Залужний.
показати весь коментар
17.08.2022 08:46 Відповісти
ну це не факт...
навіть самі багаті страни теж потерпають від інфляції і дефіциту бюджету, аже окрім проблеми шашаликів і "нєнагнетайте-зброюдайтє" в Україні у них вистачає своїх внутрішніх проблем - природних лих, неврожаїв, посух, повіней, пожеж, навал емігрантів тощо...
але й маленька Латвія, якак спорожніла всі свої військові арсенали на 2/3 теж заслуговує на шану і дяку, може навіть більш за всіх, хоч її не можна назвати найбагатішою, але коли віддають лишнє - це одна, а коли останнє... це зовсім друге... (та й Польщу не можна забувати дякувати...й інших )
показати весь коментар
16.08.2022 22:16 Відповісти
Декілька десятків міліардів на зброю та фвн. підтримки України у Колективного Заходу знайдеться
показати весь коментар
16.08.2022 23:29 Відповісти
Так давайте більше "далекобійного зусилля", а ми його в потрібному напрямку використаємо. Бо наше все в асфальті..
показати весь коментар
16.08.2022 21:41 Відповісти
Alice Cooper@Alice_715

https://twitter.com/Alice_715/status/1559477629186605059 8 ч


В Ахтиаре так много того, что может перегреться на солнце, что в случае точно упавшего окурка от города останется треть - в лучшем случае, - поэтому бомбоубежища здесь не нужны/

показати весь коментар
16.08.2022 21:41 Відповісти
по поводу алтернативных источников воды это к гене москалю. он плохого не посоветует )
показати весь коментар
16.08.2022 21:48 Відповісти
Дурилка, картонная родная говень и булыга с неба
показати весь коментар
16.08.2022 22:05 Відповісти
Користуйтеся на расєю, поки ми добрі ! 😂
показати весь коментар
16.08.2022 23:30 Відповісти
До кацапів почало "доходить" що "палиця має два кінці"!
показати весь коментар
16.08.2022 22:16 Відповісти
"право на самозахист" це установка по діфолту.
показати весь коментар
16.08.2022 21:44 Відповісти
На жд вокзалі Сiмферополя аншлаг. Лапті валять додому, квитки з окупованого півострова купити в касах сьогодні нот ріал
показати весь коментар
16.08.2022 21:44 Відповісти
виды крыського моста. "Last Minute Tickets" - дорого! )))
показати весь коментар
16.08.2022 21:51 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 22:07 Відповісти
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський

-это признание подонком что он предатель ,просто уже нет смысла и возможности дальше это скрывать как и в случае с расминированием чонгара -вот и решили всякой чушью людям баки забивать Ибо другого выхода для себя они не видят
показати весь коментар
16.08.2022 22:11 Відповісти
💯👿
показати весь коментар
16.08.2022 23:32 Відповісти
Ты слышишь, в Крым бавовна полетела где то
И это добрая примета
Не хватит оркам всем пакетов
И это добрая примета
И в пробки крымский мост одетый
И это добрая примета
По всем приметам камни с неба
В Крым летят.
показати весь коментар
16.08.2022 22:19 Відповісти
підтримують по чайній ложечці...а я пригадую як в кінці квітня ми всі раділи лендлізу...
показати весь коментар
16.08.2022 22:59 Відповісти
 
 