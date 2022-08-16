США підтримують зусилля України із захисту, - речник Білого дому щодо використання зброї в окупованому Криму
У Сполучених Штатах Америки переконані, що Україна має право на самозахист.
Про це сказав речник Білого дому, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи вважають США російські військові бази в Криму законною ціллю для ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності", - сказав речник Ради національної безпеки США.
Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.
У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".
На спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня глави урядів Німеччини та Швеції Олаф Шольц та Магдалена Андерссон заявили, що Україна має право використовувати отриману від партнерів зброю для захисту своїх територій.
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На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний
навіть самі багаті страни теж потерпають від інфляції і дефіциту бюджету, аже окрім проблеми шашаликів і "нєнагнетайте-зброюдайтє" в Україні у них вистачає своїх внутрішніх проблем - природних лих, неврожаїв, посух, повіней, пожеж, навал емігрантів тощо...
але й маленька Латвія, якак спорожніла всі свої військові арсенали на 2/3 теж заслуговує на шану і дяку, може навіть більш за всіх, хоч її не можна назвати найбагатішою, але коли віддають лишнє - це одна, а коли останнє... це зовсім друге... (та й Польщу не можна забувати дякувати...й інших )
https://twitter.com/Alice_715/status/1559477629186605059 8 ч
В Ахтиаре так много того, что может перегреться на солнце, что в случае точно упавшего окурка от города останется треть - в лучшем случае, - поэтому бомбоубежища здесь не нужны/
-это признание подонком что он предатель ,просто уже нет смысла и возможности дальше это скрывать как и в случае с расминированием чонгара -вот и решили всякой чушью людям баки забивать Ибо другого выхода для себя они не видят
И это добрая примета
Не хватит оркам всем пакетов
И это добрая примета
И в пробки крымский мост одетый
И это добрая примета
По всем приметам камни с неба
В Крым летят.