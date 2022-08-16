США підтримують зусилля України із захисту, - речник Білого дому щодо використання зброї в окупованому Криму

У Сполучених Штатах Америки переконані, що Україна має право на самозахист.

Про це сказав речник Білого дому, відповідаючи на запитання Голосу Америки про те, чи вважають США російські військові бази в Криму законною ціллю для ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має право захищати себе і ми підтримуємо зусилля України із захисту суверенітету та територіальної цілісності", - сказав речник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

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За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

На спільній пресконференції у Стокгольмі 16 серпня глави урядів Німеччини та Швеції Олаф Шольц та Магдалена Андерссон заявили, що Україна має право використовувати отриману від партнерів зброю для захисту своїх територій.