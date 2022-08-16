Рашисти знову обстрілюють Салтівський район Харкова: Снаряд РСЗВ вдарив поблизу будинку, постраждалих немає
Російські окупаційні війська вкотре за сьогодні обстріляли Салтівський район Харкова.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає.
Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте уважні", - наголосив міський голова.
Топ коментарі
+6 Garry Dron #477536
показати весь коментар16.08.2022 22:22 Відповісти Посилання
+3 Ap Kats
показати весь коментар16.08.2022 22:39 Відповісти Посилання
+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.08.2022 22:23 Відповісти Посилання
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Нацкорпус Немічев - 0,0%
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
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69,27%
Харків'яне позіціонують себе як ЖЕРТВУ, а не як творця цієї війни для всієї України, так я розумію? От так поворот !!!