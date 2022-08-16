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Новини Війна
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Рашисти знову обстрілюють Салтівський район Харкова: Снаряд РСЗВ вдарив поблизу будинку, постраждалих немає

салтівка

Російські окупаційні війська вкотре за сьогодні обстріляли Салтівський район Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих попередньо немає.

Попереду ніч – вже звичний час обстрілів Харкова. Будьте уважні", - наголосив міський голова.

Також читайте: Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29302) Харків (5724) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+6
Навідників теж вистачає, ловити і вішати на стовпи.
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16.08.2022 22:22 Відповісти
+3
Бєл-го-род! Бєл-го-род!!
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16.08.2022 22:39 Відповісти
+2
ну Харків то таке... головне шоби кримчани до військових об"єктів не наближались...
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16.08.2022 22:23 Відповісти
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Навідників теж вистачає, ловити і вішати на стовпи.
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16.08.2022 22:22 Відповісти
Тут их *****, но мы справляемся.Вас приветствует служба охраны ТЦ Барабашово
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16.08.2022 22:42 Відповісти
ну Харків то таке... головне шоби кримчани до військових об"єктів не наближались...
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16.08.2022 22:23 Відповісти
vera больше не придёт@vera22116482

За последние сутки в Крыму было выставлено на продажу более десятка тысяч объектов жилой недвижимости, огромные пробки на Крымском мосту
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16.08.2022 22:41 Відповісти
Бєл-го-род! Бєл-го-род!!
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16.08.2022 22:39 Відповісти
Суки, мля!
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16.08.2022 22:46 Відповісти
Зара на Ібіце, руське намагається в пів голоса шептати......
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16.08.2022 22:47 Відповісти
подивився останні опитування рейтінгу політиків в Харкові, зроблено у минуломо році, перед війною

Добкін, Мураєв, Фельдман (ОПЗЖ), разом з попличником Гепочкі - 99%
ЕС - 1%



на останніх виборах:

Нацкорпус Немічев - 0,0%
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Харків'яне позіціонують себе як ЖЕРТВУ, а не як творця цієї війни для всієї України, так я розумію? От так поворот !!!
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17.08.2022 05:42 Відповісти
Невиліковні
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17.08.2022 06:36 Відповісти
 
 