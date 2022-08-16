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Новини Війна
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Щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-окупант розраховує, що весь світ "втомиться від війни".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни.

"Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один", - підсумував президент.

Також дивіться: Закликаю жителів окупованих територій не наближатися до військових об’єктів російської армії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) росія (66193)


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Топ коментарі
+9
питання до Зе: 1. Спрацювало НАДА ПЄРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ? 2. Хто зараз наживається на війні? 3. скільки грошей родина Зе перерахувала на Армію?
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16.08.2022 23:27 Відповісти
+8
У Вашингтон пост вийшла розгромна стаття про попередження США укр.влади та щодо нападу Росії. Дати, хто і про що казав Зеленському. Газета зробила хибний висновок, що влада не відреагувала через недовіру. Насправді, Зеленський чудово про все знав. Завдання було нічого не робити.
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16.08.2022 23:26 Відповісти
+8
Надо понимать, шо Дерьмаку нужна либо молниеносная победа, либо затяжная война на долгие годы.Других вариантов избежать петли у Дерьмака нет.
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16.08.2022 23:27 Відповісти
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"Щодня Росії має ставати дедалі простіше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один, - дєрьмак"
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16.08.2022 23:11 Відповісти
А ти бий по ній відосиками.
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16.08.2022 23:11 Відповісти
нехай вони там всі обблюються ! ))))
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16.08.2022 23:16 Відповісти
Асфальтом потрібно кидати в ворогів.
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16.08.2022 23:44 Відповісти
Наповал
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16.08.2022 23:53 Відповісти
судячи з відосиків і мордяки на них, він вже втомився..
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16.08.2022 23:13 Відповісти
Я шо-та плоха ніпонял: єта апять пра шашлікі на майскіє, нє ???
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16.08.2022 23:13 Відповісти
Вечірній мудозвон.
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16.08.2022 23:15 Відповісти
Зелкнський мультимільцонер, йому то легко за все казати. Та й сам він викидав повістки, бо не хотів йти туди, де можуть вбити.
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16.08.2022 23:18 Відповісти
от би зараз на 4 строки його туди..на коняку скинемось, костюм на Довженка дадуть))
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16.08.2022 23:36 Відповісти
коняку то за що? мітлу в сраку і хай летить стєрх х**в, казенні шмоткі зі студії Довженка теж не давать,он має футболочку,в ній хай і шурує
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16.08.2022 23:39 Відповісти
Ти зуби не заговорюй. Кажи скільки тобі відслюнявили за здачу ЗАЕС.
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16.08.2022 23:19 Відповісти
Есть такая версия, что с зе, была договоренность о сдаче востока и юга. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зе понял что его кинули.
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16.08.2022 23:27 Відповісти
Наступно разу вони скажуть, що свідомо розмінували Чонгар - і всім буде *****.
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16.08.2022 23:24 Відповісти
Lara@Lara04804675

https://twitter.com/Lara04804675/status/1559621438147100676 1 ч

Це не він вибирав час для зізнання. Це "Вашінгтон пост" зробила розслідування. І прямо написала, що попередили навіть про десант в Гостомелі. Тому він тепер і викручується, як вуж на сковорідці.
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16.08.2022 23:25 Відповісти
🍁 В последнее время я стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP ("Вашінгтон пост") мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - полностью на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будем. Будем судить за цену, которую пришлось за неё платить.

Н.Sharp ©
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17.08.2022 09:48 Відповісти
У Вашингтон пост вийшла розгромна стаття про попередження США укр.влади та щодо нападу Росії. Дати, хто і про що казав Зеленському. Газета зробила хибний висновок, що влада не відреагувала через недовіру. Насправді, Зеленський чудово про все знав. Завдання було нічого не робити.
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16.08.2022 23:26 Відповісти
А теперь перейдем к главному вопросу - шашлыки!
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16.08.2022 23:26 Відповісти
Надо понимать, шо Дерьмаку нужна либо молниеносная победа, либо затяжная война на долгие годы.Других вариантов избежать петли у Дерьмака нет.
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16.08.2022 23:27 Відповісти
в рашкі Дерьмака мабуть повісять, тікати нікуди, так, що ви праві. нажаль
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17.08.2022 07:16 Відповісти
питання до Зе: 1. Спрацювало НАДА ПЄРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ? 2. Хто зараз наживається на війні? 3. скільки грошей родина Зе перерахувала на Армію?
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16.08.2022 23:27 Відповісти
2. А Вы спросите у слуги оккупантов Василевской-Смаглюк, которая на новый "Ягуар" недавно пересела.
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16.08.2022 23:31 Відповісти
та то вона скарбничку розбила і на останні під "нульовку" загнала (сарказм)
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17.08.2022 00:06 Відповісти
завали ********* зрадник *******,після того як ти висрало що ти знало про напад і промовчало,ти **** взагалі їбальником не маєш світити
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16.08.2022 23:37 Відповісти
Якщо зеля мае хоча б краплю сов1ст1 та жалю до Укра1ни 1 укра1нц1в - повинен ДОБРОВ1ЛЬНО передати владу в1йськовим на терм1н до зак1нчення в1йни (нашою перемогою, зрозум1ло). Якщо в1н цього не робить - це означае едине : в1н нам ВОРОГ.
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16.08.2022 23:51 Відповісти
у зелі совість йде за окремою тарифікацією,для нас у нього лише *****
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17.08.2022 00:04 Відповісти
А ленд-лізу вже може і не бути після такого, як висловлюється молодь, схера
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16.08.2022 23:57 Відповісти
Ваше найголовніше військово-політичне завдання, пане президенте, це нанюхатись і @бнутися головою зі стільця
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17.08.2022 01:51 Відповісти
і тому планується "охолодження", щоб русскіє ще сили підтягнути встигли?
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17.08.2022 02:10 Відповісти
Зеля, мразь,ти сядеш. Довічно
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17.08.2022 07:14 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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17.08.2022 07:18 Відповісти
За що Зелю поважаю, він заряджає своїм прикладом весь народ всю Батьківщину. Хто заперечить, що він отримуючи повістки вимотав не тільки військкомати, а й окупанта. https://www.youtube.com/watch?v=*********** Та хлопець хоч куди-козак.
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17.08.2022 07:27 Відповісти
 
 