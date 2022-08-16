Щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-окупант розраховує, що весь світ "втомиться від війни".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни.

"Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати - це наше військово-політичне завдання номер один", - підсумував президент.

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