Протягом доби на Сумщині зафіксовано 130 "прильотів" внаслідок обстрілів з території РФ, - ОВА

16 серпня російські війська 12 разів обстріляли прикордонні громади в Сумській області, було зафіксовано близько 130 "прильотів".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь із гранатомета (30 мм) - 26 прильотів. Білопільська громада: з 15:10 до 16:35 з території РФ вівся мінометний обстріл − 20 прильотів. Тривав мінометний обстріл громади о 20:12 – 23 прильоти. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − п'ять прильотів, з території РФ, це вже близько 21 години", - написав Живицький

О 15:20 окупанти обстріляли зі 122 мм ствольної артилерії Миколаївську громаду, було зафіксовано 10 прильотів, а з 15:35 до 15:50 – ще 10.

У Шалигінській громаді з 15:50 було зафіксовано 8 прильотів, ворог стріляв із ствольної артилерії: о 16:40 – сім прильотів, близько 17:00 – ще шість.

О 17:33 із території РФ агресор здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади, було зафіксовано два прильоти. З 20:10 обстріл продовжився – ще 10 прильотів.

"На щастя - без постраждалих. Після вечірніх обстрілів уточнюється інформація щодо руйнувань", - зазначив Живицький.

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