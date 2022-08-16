Ердоган планує обговорити з Зеленським і Гутеррішем припинення війни з РФ "дипломатичними засобами"
У Львові на саміті за участі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша йтиметься про припинення російсько-української війни "дипломатичними засобами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як йдеться у заяві на сайті турецького президента, Ердоган на запрошення Зеленського здійснить одноденний робочий візит до Львова 18 серпня. Під час перемовин лідери обговорять усі аспекти турецько-українських відносин, які мають рівень стратегічного партнерства.
"Також, в рамках візиту, планується проведення тристороннього саміту за участі президента Володимира Зеленського і генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша, під час якого буде розглянуто потенційні кроки, спрямовані на дедалі активнішу підтримку діяльності механізму, сформованого для експорту українського зерна на світові ринки, і на припинення війни між Україною і Росією за допомогою дипломатичних засобів", - сказано у заяві.
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он себя показал тем, чем оно было есть и будет - самовлюбленным нарциссом с манией величия, тупым и ограниченным скудными возможностями сквозняка в черепной коробке ))))
Переговори можна вести скільки завгодно і з ким заманеться,але звільнювати окуповані території потрібно! Невже не доходить,що орки розуміють тільки,коли їх роблять 200-ми!
путін взагалі вже нічого не розуміє,він вважає,що вони дюже круті пацани.
Треба їх далі фігачить,поки вони не попросять нас зупинитись!
нет "дипломатического решения" пока рашка на нашей территории...