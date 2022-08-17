Макрон та прем’єр Індії Моді домовилися працювати над припиненням війни РФ проти України

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися працювати разом, щоб покласти край війні Росії проти України.

Про це за підсумками їхньої телефонної розмови повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Глава держави та прем'єр-міністр Індії обговорили війну, яку Росія веде в Україні, та її дестабілізуючі наслідки для решти світу. Президент Республіки наголосив на рішучості Франції надалі підтримувати Україну, і два лідери домовилися працювати разом, щоб покласти край конфлікту", – сказано у повідомленні.

Також Макрон підтвердив важливість скоординованих дій міжнародного співтовариства у протидії продовольчій кризі.

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