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Макрон та прем’єр Індії Моді домовилися працювати над припиненням війни РФ проти України

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися працювати разом, щоб покласти край війні Росії проти України.

Про це за підсумками їхньої телефонної розмови повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Глава держави та прем'єр-міністр Індії обговорили війну, яку Росія веде в Україні, та її дестабілізуючі наслідки для решти світу. Президент Республіки наголосив на рішучості Франції надалі підтримувати Україну, і два лідери домовилися працювати разом, щоб покласти край конфлікту", – сказано у повідомленні.

Також Макрон підтвердив важливість скоординованих дій міжнародного співтовариства у протидії продовольчій кризі.

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Автор: 

Індія (691) Франція (3110) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+23
2 голубя мира....упаси Бог от таких помощников
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17.08.2022 00:21 Відповісти
+15
путін задіяв усіх, хто зберігав цинічний "нейтралітет"- Ердогана, Макрона, Моді, Гуттериша, щоб "покласти край війні", тобто - для капітуляції України.
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17.08.2022 00:24 Відповісти
+14
Чем больше мы разбиваем рашистских складов и техники тем громче визжат кремлевские консервы что нужны переговоры. Какие переговоры и о чем? Уже были переговоры и даже договоры, которые выливались реками крови. рашистов нужно не только выгнать с Украины. Путенскую армию так же очень важно разбить. только разбив путинскую армию, можно добиться смены режима кремля и хоть какого то затишься на ближайшие пару десятков лет. Иначе ***** не даст нам жить никогда. И отомстит пролив еще больше крови.
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17.08.2022 00:34 Відповісти
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17.08.2022 00:20 Відповісти
Макрон г проститутка у *****
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17.08.2022 05:17 Відповісти
2 голубя мира....упаси Бог от таких помощников
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17.08.2022 00:21 Відповісти
До пукіна не зміг додзвонитися?
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17.08.2022 00:21 Відповісти
Грощі закінчились на сєкас по телефону з ******.
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Як казав прем'єр Польщі Моравецький: Франція та Німеччина володарюють ЄС, як олігархі. До таких як Польща вони навіть не прислухаються».
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17.08.2022 00:22 Відповісти
Так микрону ***** пообещал всех жаб отдать с мокшанских болот )) шото поменялось ? )))
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17.08.2022 00:22 Відповісти
Якщо без нецензурних висловів то макрон грається в "реалполітік" для своїх виборців ,а Індія тим часом продовжує купувати роснафту на десятки млрд із значною знижкою, тому Індія навпаки зацікавлена в продовженні цього статусу кво..
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17.08.2022 00:23 Відповісти
Це у них така стратегія, припинення війни - це її фінансування.
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17.08.2022 00:26 Відповісти
путін задіяв усіх, хто зберігав цинічний "нейтралітет"- Ердогана, Макрона, Моді, Гуттериша, щоб "покласти край війні", тобто - для капітуляції України.
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Йдить ви на#уй зі своїм ''конфліктом''.
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17.08.2022 00:30 Відповісти
Макрон так напрацював, що з 2014 року на 150 млн. зброї пуйлу продав. А Індія так хоче миру, що російської нафти щодня на 300 млн. купує.
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17.08.2022 00:31 Відповісти
Чем больше мы разбиваем рашистских складов и техники тем громче визжат кремлевские консервы что нужны переговоры. Какие переговоры и о чем? Уже были переговоры и даже договоры, которые выливались реками крови. рашистов нужно не только выгнать с Украины. Путенскую армию так же очень важно разбить. только разбив путинскую армию, можно добиться смены режима кремля и хоть какого то затишься на ближайшие пару десятков лет. Иначе ***** не даст нам жить никогда. И отомстит пролив еще больше крови.
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17.08.2022 00:34 Відповісти
Ото мені "миротворці" знайшлись
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17.08.2022 00:41 Відповісти
Москали наверное единственная нация, которая никогда не выигрывала войну честно и на поле боя. Вот и сейчас ничего не может сделать, может только гадить из под тишка, подло закидывать ракетами и подкупать мировых лидеров, с целью воздействия на нас и нашу армию. Более сцыкливого, брехливого и подлого народа не было и нет на Земле.
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17.08.2022 00:41 Відповісти
От індусів я не розумію, якщо чесно... Британська співдружність націй, товарооборот із Європою і США в десятки разів більший, ніж з москалями. Це не авторитарна держава, а досить-таки демократичні вибори проходять там і влада міняється. Чого вони злигалися з кацапами? Дешева нафта? У них Перська затока під боком, невже їм дешевше транспортувати кацапську нафту через половину світу?
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17.08.2022 01:02 Відповісти
мерзкая нация. Подобное к подобному
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17.08.2022 01:50 Відповісти
Тому що гівнюки, тому що в них своє Вєлічіє існує. Вони в Британській співдружності як Угорщина в ЄС та НАТО, знаходяться там, щоб легше мігрувати до Британії та Канади... Про демократію в Індії дуже спірно все ж таки
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17.08.2022 02:24 Відповісти
Я не кажу, що вони супер-демократичні, але є зміна влади і опозиції... Скажімо так, вони найдемократичніші у своєму регіоні))
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17.08.2022 09:12 Відповісти
Ви з фсбешною меркельшою уже напрацювали виродки.
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17.08.2022 01:05 Відповісти
- Джи-ми, джи-ми, дди-ми
- Ачи, Ачи, Ачи....😀
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17.08.2022 02:14 Відповісти
яке відношення вони мають до "припинення", зовсім подуріли
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17.08.2022 03:57 Відповісти
Да, индусы с французами дадут путину по башке.
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17.08.2022 04:13 Відповісти
Будут принуждать нас к миру на условия кремля? Да ну на#ер!
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17.08.2022 05:58 Відповісти
І як вони думають впливати на рашу?
Не будуть торгувати з рашою нічим окрім їдла?
Може зброї Україні підкинуть? Чи самі почнуть дамбіть москву?
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17.08.2022 06:12 Відповісти
Як всі зашивилилися після бавовни в Криму.
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17.08.2022 06:35 Відповісти
 
 