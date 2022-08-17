Лідери Канади, Німеччини і Японії візьмуть участь у саміті "Кримська платформа", - МЗС

Більшість лідерів "Великої сімки" (G7) візьмуть участь у саміті Кримської платформи, який відбуватиметься в онлайн-форматі в серпні.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Свою участь у саміті підтвердили вже три лідери країн G7 – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.



Географія учасників саміту розширюється, зазначила Джапарова. За її словами, цього року серед учасників будуть країни Латинської Америки. Підтвердження щодо участі МЗС отримує щодня, додала вона.

Також читайте: Підтвердження участі партнерів в другому саміті Кримської платформи надходять щодня, - Кулеба

В Офісі Президента повідомляли на початку серпня, що для участі в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, подали вже 48 заявок, зокрема запросили представників держав Азії, Латинської Америки та Африки.