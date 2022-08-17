УКР
Лідери Канади, Німеччини і Японії візьмуть участь у саміті "Кримська платформа", - МЗС

Більшість лідерів "Великої сімки" (G7) візьмуть участь у саміті Кримської платформи, який відбуватиметься в онлайн-форматі в серпні.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Свою участь у саміті підтвердили вже три лідери країн G7 – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Географія учасників саміту розширюється, зазначила Джапарова. За її словами, цього року серед учасників будуть країни Латинської Америки. Підтвердження щодо участі МЗС отримує щодня, додала вона.

Також читайте: Підтвердження участі партнерів в другому саміті Кримської платформи надходять щодня, - Кулеба

В Офісі Президента повідомляли на початку серпня, що для участі в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, подали вже 48 заявок, зокрема запросили представників держав Азії, Латинської Америки та Африки.

Автор: 

G-7 G7 (1098) Крим (14239) МЗС (4281) Кримська платформа (321)
Коментувати
Класс! Ждём что присоединятся лидеры США, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии...
Ну, и все остальные
показати весь коментар
17.08.2022 01:44 Відповісти
@GeogeOrwellLive

·

https://twitter.com/GeogeOrwellLive/status/1559582220091883520 6h

Головним доказом зради і бездіяльності влади щодо утримання Чонгару і Армянська, для мене є лінія фронту Зайцеве - Мар'їнка! На скільки там орки просунулись за 6 міс? Там орки мають меншу кількість чи гіршу логістику? Там менша лінія супротиву? Плюс ще й фланги...
показати весь коментар
17.08.2022 01:46 Відповісти
раїсю, раїсю зачекайте 💩
показати весь коментар
17.08.2022 01:47 Відповісти
Канада - понятно, Япония - понятно. Швабия здесь причем? Озабоченность выражать?
показати весь коментар
17.08.2022 01:51 Відповісти
Візьмуть участь, а не "приймуть". Що за журналісти?
показати весь коментар
17.08.2022 02:08 Відповісти
в тексті візьмуть, в заголовку приймуть
показати весь коментар
17.08.2022 03:11 Відповісти
G7=7.
7-3=4
4>3.
????????
Що у редактора було з аріфметики у школі?
показати весь коментар
17.08.2022 12:01 Відповісти
 
 