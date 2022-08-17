Лідери Канади, Німеччини і Японії візьмуть участь у саміті "Кримська платформа", - МЗС
Більшість лідерів "Великої сімки" (G7) візьмуть участь у саміті Кримської платформи, який відбуватиметься в онлайн-форматі в серпні.
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Свою участь у саміті підтвердили вже три лідери країн G7 – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Географія учасників саміту розширюється, зазначила Джапарова. За її словами, цього року серед учасників будуть країни Латинської Америки. Підтвердження щодо участі МЗС отримує щодня, додала вона.
В Офісі Президента повідомляли на початку серпня, що для участі в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, подали вже 48 заявок, зокрема запросили представників держав Азії, Латинської Америки та Африки.
Головним доказом зради і бездіяльності влади щодо утримання Чонгару і Армянська, для мене є лінія фронту Зайцеве - Мар'їнка! На скільки там орки просунулись за 6 міс? Там орки мають меншу кількість чи гіршу логістику? Там менша лінія супротиву? Плюс ще й фланги...
