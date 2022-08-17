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Новини Війна
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Заморозки війни не буде, можливе охолодження ситуації для відновлення ресурсів, - Резніков

резніков

Війна між Україною та Росією не може бути заморожена, але можливе "охолодження" ситуації, оскільки військовим потрібен час на відновлення сил.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Резнікова запитали, чи може бути "заморожена ситуація" в Україні, як це було після окупації Росією Криму та частини Донбасу.

"Я не думаю, що можливий варіант заморозки. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторонах. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення", – сказав міністр оборони.

Резніков зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час вторгнення в Україну.

"Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. Заморозки того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не конфлікт. Це – війна", – сказав глава Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Територіальний компроміс з РФ - вихід України на кордони 1991 року, - Резніков

Міністр наголосив, що йде відкрита війна двох регулярних армій, одна з яких вторглася на територію сусідньої держави, без легітимного пояснення та без права на це.

"Тому це війна на виживання. Ми захищатимемо себе для того, щоб вижити", – пояснив Резніков.

Автор: 

Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+46
що, дати русскім можливість відновитися? навіщо? вже дали їм можливість під самі наші кордони армію цілу приволікти, все ховали голову в задницю.
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17.08.2022 02:09 Відповісти
+41
Не зрозумів:
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
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17.08.2022 02:13 Відповісти
+38
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17.08.2022 02:06 Відповісти
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17.08.2022 02:04 Відповісти
Чергове прощупування мас на тему "просто пєрєстать стрєлять". Тільки подоляки-агрохімії в ролі анонсера "охолодження ситуації"вже виступити не ризикнули. Кинули Рєзнікова на цю роль.
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17.08.2022 05:10 Відповісти
Резников,полная марионетка, тварь продажная , охлаждение - это и есть закрепление сдачи ВАМИ ШАКАЛЬЕМ ZELUPы Юга Украины 🤢
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17.08.2022 12:50 Відповісти
14.08.2022 https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2
https://www.youtube.com/watch?v=MWNShLBfrM8&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1
Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного
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17.08.2022 09:39 Відповісти
ніякої помилки. похоже на банальну зраду.
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17.08.2022 11:54 Відповісти
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17.08.2022 02:06 Відповісти
їх тут до дідька перебувало, що хотіли стати нашим вороком і де вони? і цей там же буде.
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17.08.2022 02:07 Відповісти
Для «референдумів»
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17.08.2022 02:08 Відповісти
И тут ты, трудяга. Молодец. Заспупил на вечернюю вахту
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17.08.2022 02:34 Відповісти
Якби влада попередила...

Это он судил по себе.

Не зря его самое большое достижение - "не втік"

Но лучше бы он втік
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17.08.2022 12:28 Відповісти
Он втирает на какую-то дичь!!! Чмо шник
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17.08.2022 02:08 Відповісти
що, дати русскім можливість відновитися? навіщо? вже дали їм можливість під самі наші кордони армію цілу приволікти, все ховали голову в задницю.
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17.08.2022 02:09 Відповісти
Резников и его лупоглазая Малярша В УПОР НЕ ВИДЕЛИ 160 000 армии на границе Украины‼️Ненавижу ZELUPU и его продажных прихвостней !БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ,ПОДСТИЛКИ РАШИСТСКИЕ‼️
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17.08.2022 12:55 Відповісти
Не буде ні заморозки ні охолодження . Буде п..да раїсє.
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17.08.2022 02:09 Відповісти
Не зрозумів:
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
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17.08.2022 02:13 Відповісти
шО ,вброс пошел
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17.08.2022 02:20 Відповісти
Чим воно взагалі займається ? Я розумію що він дуже цінний кадр , скільки на нього замахів було. І на величайшого .Якби не вони - Україна уже би здалась кацапам. А так * попереду пан зеленський а там обдристович і т. д.* Наші спецслужби більше нічим займатись не можуть . Тільки те і роблять що нейтралізовують дрг ворога що хотять знищити наших керівних спеців. Я думаю що і на безуглу готовився замах але вона зуміла відгавкатись.
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17.08.2022 06:45 Відповісти
Все в акурат до приїзду Ердогана та ще одного зі чмошної організації під назвою ООН
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17.08.2022 02:22 Відповісти
Ердоган пропонує нам домовлятися з окупантами а сам в цей же час віддає наказ армії атакувати курдів, яких вважає терористами.
І в цю годину, турецькі війська ввійшли на територію Сирії в районі Афріна та почали бойові дії з курдськими формуваннями.
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17.08.2022 02:25 Відповісти
Вы забываете про одну небольшую деталь - у пердугана нет необходимости выпрашивать оружие и технику по всему миру.
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17.08.2022 04:18 Відповісти
а нащо ви голосували за пораженца?
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17.08.2022 09:26 Відповісти
т.е. F-16 он не выпрашивает?
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17.08.2022 11:44 Відповісти
Це має бути війною всього цивілізованного світу проти рашки. А Україна - лише вістря спису! Всі ресурси мають бути нам надані. Бо пуйлятину та його недокраїну треба розтрошити, розчлінити та відібрати ядерну зброю. Бо там 95% населення - путіни.
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17.08.2022 02:24 Відповісти
Резніков такий же зелепух,як і інші.Ви подивіться,що він ніс перед війною.Явно він знав набагато більше,ніж ми всі тоді і брехав,що нападу не буде.
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17.08.2022 02:24 Відповісти
Пряма мова Рєзнікова за 3 доби до початку війни-


"Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО


Говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.

Як повідомляє , про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=2tUxjvGw3SA "1+1" .

"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Джерело:
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17.08.2022 02:35 Відповісти
"Я не думаю, що можливий варіант заморозки. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, ******* війна - це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторонах. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення", - сказав міністр оборони. Джерело:
В нас не тільки виснажуються просто ресурси,а й країна руйнується.А в москалів все ціле.І це важливо,довгу війну Україна не потягне.Ми не звикли жити в печерах,як афганці.
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17.08.2022 02:28 Відповісти
Как там контратака Украины? Или уже отменяется?
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17.08.2022 02:30 Відповісти
***** мріє про це, дай йому 3 роки паузи і він наробить зброї та піде вбивати знов
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17.08.2022 02:34 Відповісти
как раз юнармия подрастет, автомат в руки и в последний дядинвовын бой
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17.08.2022 02:43 Відповісти
Поки кацапня буде відновлюватись та накопичувати ресурси, ракети по нас будуть прилітати кожного дня, як це відбувається вже півроку. Поки ми не знищено їхній арсенал ракет у Білорусі, у Криму та на расєі - вони будуть нас кошмарити кожного дня та кожної ночі.
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17.08.2022 03:12 Відповісти
ОСЬ І ДОМОВЛЕНОСТІ Зе КЛОУНА З КРЕМЛЕМ -
Донбас потроху здається, все як по плану, як домовлялися,
а там можна вже Мінськ 3 чи Стамбул 1 починати.
Підлога під ногами Зе хитається як пяна інстітутка, тому
мабуть буде просити допомоги у "колєг" з кремля, і як ітог
"заморозка".
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17.08.2022 03:16 Відповісти
Яка різниця як назвати призупинення бойових дій: чи то заморозку, чи охолодження, чи зниження активності, це є гра слів на забезпечення домовленості, проведення перемовин з участю Туреччини і ООН по припиненню вогню, що вигідно тільки Росії для відновлення її бойового потенціалу. Для військ України такої потреби не має, бо техніка з БК йде з закордону весь час, з навченими нашими воїнами. І як інформує наша влада затримок в цьому не має.
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17.08.2022 03:31 Відповісти
Вже навіть цікаво як Зє буде позбавлятись свідків. Наприклад, єрмака і бєню коломойського. Спільники в якості свідків йому точно не потрібні...
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17.08.2022 03:45 Відповісти
Вы считаете Лохабонэвтик гениальным злодеем? А вот я считаю, шо ему устроят передоз, типа ,,сердечный приступ из-за переживаний о стране и народе", не совместимый с жизнью. И предложат нового кандидата на роль ,,говорящей головы" от (ж)ОПы Дерьмака и Коломойшы или Ахметова. Это же так удобно
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17.08.2022 08:53 Відповісти
А хіба між заморозкою і охолодженням є різниця? Маячню несе міністр
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17.08.2022 03:50 Відповісти
Для відновлення чиїх ресурсів? Схоже, Резніков давно ліг під Єрмака. Десь читав, що Кулеба пручався, але теж не встояв. Його інтерв'ю Гордону - тому підтвердження.
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17.08.2022 03:55 Відповісти
та той кулеба -тупе безхребетне брехливо чмо....шо він там куди ліг.воно просто родилось-чмом
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17.08.2022 10:22 Відповісти
Патологічний брехун.Знадайте його слова "армія ніяких 50млрд не потребує."перед війною.Маріонетка каломия і зе3.14 дора.Значить заморозка реальна і ,зепідори будуть робити все щоб дати відновити сили підоросії.
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17.08.2022 04:02 Відповісти
Ну здесь понятно - зимой воевать никто не любит, а как быть с обстрелами?
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17.08.2022 04:03 Відповісти
Сезонное охлаждение не мешает нам тихо продолжать уничтожать склады и аэродромы. Или не тихо.
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17.08.2022 04:10 Відповісти
Зрозуміло .. так і знав що це все буде продовженням 2014 тільки в більших масштабах .. одне цікаво, як пояснити ті всі жертви, зруйновані в щент міста ..? бажанням підіграти кремлю й повернутись разом з мокшою в кам'яний вік??
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17.08.2022 05:18 Відповісти
А де український Херсон ?
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17.08.2022 05:58 Відповісти
Зеля твердить що його все одно би захопили, тому і не треба було там мінувати, створювати неприємності для окупанта.
В інших інтерв'ю він твердить, що не вірив, що рашка буде бомбити міста.
Видно що вивертається від відповідальності
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17.08.2022 07:57 Відповісти
Це вже не смішно. Адвокат не може бути міністром оборони воюючоі краіни.
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17.08.2022 06:04 Відповісти
А клоун Верховним Головнокомандуючим?
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17.08.2022 06:36 Відповісти
У рашістів ще гірше, носій портфелів керує. Так що не сцяти й допомогати ЗСУ!
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17.08.2022 09:32 Відповісти
А пам'ятаєте як саме Зеленський прийшов до влади?
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17.08.2022 06:07 Відповісти
Резніков що ти зробив на посту міністра оборони щоб в Украіни зараз у ЗСУ були Грім 2, Богдани,
Нептуни?
Чому до сих пір не профінансовано виробництво власних 155 мм снарядів? Тобі назвати украінського виробника який мав можливість це робити з 2019 року?
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17.08.2022 06:14 Відповісти
Ага , как эвакуация с Азовстали
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17.08.2022 06:17 Відповісти
Там в Білорусії ракети збринтовують, хочуть привітати нас з Днем незалежності, а цей відморозок про якесь охолодження говорить. Звісно, охолодження буде, тільки в оселях українців в зимку.
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17.08.2022 06:22 Відповісти
А коли ж буде звільнення окупованих територій? Там наші люди,там діти,вони чекають ЗСУ! Він у народа запитав згоду на заморозку конфлікту?
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17.08.2022 06:24 Відповісти
Надеюсь,что ВСУ не зависят от этих клоунов.Эти ********** делают все,что бы росло недовольство среди народа
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17.08.2022 06:33 Відповісти
На превеликий жаль залежать. І що з цим робити хз.
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17.08.2022 09:21 Відповісти
Яке обновлення сил ? Це будуть робити для Московії ?
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17.08.2022 06:57 Відповісти
Відбулася страшна помилка! На момент переговорів Оманських Зеля не знав, що Одеса це не Лівобережжя України.
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17.08.2022 07:01 Відповісти
Якщо зелені падли розпочнуть щось охолоджувати потрібно іх вішати щоб сушилися
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17.08.2022 07:20 Відповісти
Хто не хоче працювати в дві зміни - дають пів зарплати: в РФ оборонні підприємства переводять на цілодобовий режим,https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/hto-ne-hoche-pratsyuvati-v-dvi-zmini-dayut-piv-zarplati-v-rf-oboronni-************-perevodyat-na-tsilodobovij-rezhim-zhurnalist.htm
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17.08.2022 07:24 Відповісти
Это не война, это спецоперация. казали на Росії.

Це не заморозка, це охолодження. Казали ермаківці.

Як його назови, смисл не міняється.

А ще зелені хочуть Залужного прибрати з посту головнокомандувача ЗСУ, бо він їм заважає здавати Україну
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17.08.2022 07:49 Відповісти
Звісно не буде, бо вам не дозволять, навіть якщо ви дуже хочете
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17.08.2022 07:55 Відповісти
Резніков - тупа та некомпетентна скотиняка. Незрозуміло, як він опинився на цій посаді. Дивилася його останнє інтерв'ю на одному з ТБ каналів - "я цього не знаю", "я громадянський міністр", " я в цьому не розбираюся", " я не вірив що путін нападе"
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17.08.2022 08:22 Відповісти
Резніков, яке охолодження? Щоб рашисти поповнили склади і техніку? В Україні 1 млн армія, а воює 120-140 тисяч, а решта в тилу на полігонах! Гнати потрібно окупанта поки не оговтався! З 2004 року ідуть якісь піддавки рашистам!
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17.08.2022 08:43 Відповісти
Вони і повинні бути на полігонах, , кількістю Росію не виграєш, потрібна якість.
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17.08.2022 12:23 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!! ЗЕгниды уже и так много сделали, шоб украинцы легли под *****. Мы не выстоим, пока у руля будут стоять зелёная плесень
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17.08.2022 08:59 Відповісти
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559548017962893315 15 ч

Дехто вважає Кулєбу і Рєзнікова єдиними більш-менш адекватними у ЗЄбанді.
Але почитайте як вони легко, без тіні розкаяння розказують як вони просрали попередження зах. союзників.
Разом з Зеленським вони місяцями спокійно дивилися в очі людям, знаючи що скоро багато з них помре
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17.08.2022 09:09 Відповісти
Спробуєте домовитись про "припинення " вогню з рашистами - охолонути ризикуєте тоді вже ви.
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17.08.2022 09:29 Відповісти
Да, только московиты восстановятся быстрее. У них углеводороды, все еще, приносят столько денег, что можно воевать и воевать...
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17.08.2022 09:39 Відповісти
коли вже перевибори. вони взагалі будуть чи ні?
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17.08.2022 09:55 Відповісти
До кінця війни виборів бути не може.
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17.08.2022 11:34 Відповісти
Резников, что сдача окупированных земель страны называется" охлождением"? Ни хера себе,ты не только адвокат,а еще и лингвист. Ермак подсказал?
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17.08.2022 09:58 Відповісти
він напряму каже раз кацапам хреново ок ми стрелять не будем підемо їм нзустріч хай відпочинуть дамо їм бо вони потребують відновитися щоб потім нас знищили-"Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе"
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17.08.2022 10:38 Відповісти
так а переломний момент коли буде я не зрозумів може нада просто пєрєстать стрєлять? какая разница!
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17.08.2022 11:23 Відповісти
Якщо буде час на відновлення ресурсів, то такий самий час буде і у ворога, саме це і є ознакою замороження кофлікту. Нагадаю, що термін "тимчасово окупованих територій" вигадали ще 8 років тому, а віз і нині там. Мабудь владі просто не подобається сама назва "заморожений конфлікт", але не суть цього терміну.
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17.08.2022 11:44 Відповісти
Восени охолодження, зимою заморозки.
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17.08.2022 12:00 Відповісти
Розумієте навіщо це? Щоб Херсон не відвойовувати, щоб дати час накачати туди зброї і провести референдум!
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17.08.2022 12:11 Відповісти
Він також виконує Оманські домовленості.
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17.08.2022 14:51 Відповісти
В фейсбуке у резникова были яхты на странице и молодая жена. Из биографии два года срочной армии в СССР. Кто назначил его министром обороны? Кто убеждал что войны не будет. Он детектор прошёл? Все чиновники должны пройти детектор
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17.08.2022 12:26 Відповісти
зброя йде, мобілізація йде, навчання військових йде, якого дідька ти верзеш??? Надати більше шансів Рашці для завоювання країни? Ти що таке взагалі???
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17.08.2022 12:39 Відповісти
Теж саме, що і заморозка, тільки сказане іншими словами. Хто місяць грузив всіх, що у нас от-от контрнаступ буде, а тепер - "фігак, ви слухаєте маяк", охолодження до заморозки?
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17.08.2022 12:46 Відповісти
Победить западный капитализм невозможно...казав колись Йося Сралин...у них слишком много денег...хватало даже на тушонку Рузвельта и Скумбрию Уинстона Черчилля для советского быдла с 1941 по 1945 гг
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17.08.2022 13:54 Відповісти
Завдяки Зеле, у нас приховані зрадники навіть на посадах міністрів.
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17.08.2022 14:49 Відповісти
щось занадто мяко стеле
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17.08.2022 15:44 Відповісти
 
 