Заморозки війни не буде, можливе охолодження ситуації для відновлення ресурсів, - Резніков

Війна між Україною та Росією не може бути заморожена, але можливе "охолодження" ситуації, оскільки військовим потрібен час на відновлення сил.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Резнікова запитали, чи може бути "заморожена ситуація" в Україні, як це було після окупації Росією Криму та частини Донбасу.

"Я не думаю, що можливий варіант заморозки. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторонах. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення", – сказав міністр оборони.

Резніков зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час вторгнення в Україну.

"Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. Заморозки того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не конфлікт. Це – війна", – сказав глава Міноборони.

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Міністр наголосив, що йде відкрита війна двох регулярних армій, одна з яких вторглася на територію сусідньої держави, без легітимного пояснення та без права на це.

"Тому це війна на виживання. Ми захищатимемо себе для того, щоб вижити", – пояснив Резніков.