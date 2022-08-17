Заморозки війни не буде, можливе охолодження ситуації для відновлення ресурсів, - Резніков
Війна між Україною та Росією не може бути заморожена, але можливе "охолодження" ситуації, оскільки військовим потрібен час на відновлення сил.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Резнікова запитали, чи може бути "заморожена ситуація" в Україні, як це було після окупації Росією Криму та частини Донбасу.
"Я не думаю, що можливий варіант заморозки. Можливий варіант зниження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звичайно, виснажуються в обох сторонах. І відповідно кожна сторона вимагає часу на відновлення", – сказав міністр оборони.
Резніков зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час вторгнення в Україну.
"Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. Заморозки того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не конфлікт. Це – війна", – сказав глава Міноборони.
Міністр наголосив, що йде відкрита війна двох регулярних армій, одна з яких вторглася на територію сусідньої держави, без легітимного пояснення та без права на це.
"Тому це війна на виживання. Ми захищатимемо себе для того, щоб вижити", – пояснив Резніков.
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https://www.youtube.com/watch?v=MWNShLBfrM8&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1
Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного
Это он судил по себе.
Не зря его самое большое достижение - "не втік"
Но лучше бы он втік
Це що, НАМ "всі мости бавовна" і "єдина залізниця бавовна"?!
Це "просто співпадіння", що на наступний день, після самого потужного удару по логістиці Рашки, НАШ міністр оборони заговорив про "охолодження"?!
Він взагалі у ЧІЄМУ міністерстві оборони працює?
І в цю годину, турецькі війська ввійшли на територію Сирії в районі Афріна та почали бойові дії з курдськими формуваннями.
"Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО
Говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.
Як повідомляє , про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=2tUxjvGw3SA "1+1" .
"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.
Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Джерело:
В нас не тільки виснажуються просто ресурси,а й країна руйнується.А в москалів все ціле.І це важливо,довгу війну Україна не потягне.Ми не звикли жити в печерах,як афганці.
Донбас потроху здається, все як по плану, як домовлялися,
а там можна вже Мінськ 3 чи Стамбул 1 починати.
Підлога під ногами Зе хитається як пяна інстітутка, тому
мабуть буде просити допомоги у "колєг" з кремля, і як ітог
"заморозка".
В інших інтерв'ю він твердить, що не вірив, що рашка буде бомбити міста.
Видно що вивертається від відповідальності
Нептуни?
Чому до сих пір не профінансовано виробництво власних 155 мм снарядів? Тобі назвати украінського виробника який мав можливість це робити з 2019 року?
Це не заморозка, це охолодження. Казали ермаківці.
Як його назови, смисл не міняється.
А ще зелені хочуть Залужного прибрати з посту головнокомандувача ЗСУ, бо він їм заважає здавати Україну
@Lviv_UA_SU
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https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559548017962893315 15 ч
Дехто вважає Кулєбу і Рєзнікова єдиними більш-менш адекватними у ЗЄбанді.
Але почитайте як вони легко, без тіні розкаяння розказують як вони просрали попередження зах. союзників.
Разом з Зеленським вони місяцями спокійно дивилися в очі людям, знаючи що скоро багато з них помре