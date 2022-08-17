Армія РФ втратила третину еліти десантників, морпіхів, спецназівців. І до тисячі льотчиків, - Резніков

Російські збройні сили втратили в Україні третину своїх елітних військ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони твердить, що окупанти втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, застосованого при нападі 24 лютого.

"Ми точно знаємо, що вони втратили 30 відсотків свого елітного корпусу десантників, морпіхів, спецназівців - причому офіцерського та сержантського складу. Я бачив їхні особисті документи - їм усім було в середньому 35 років. Це означає, що років 15 було витрачено на їхню підготовку - такі рейнджери", - сказав Резніков.

Також він розповів про втрати російських льотчиків.

"Кількість російських літаків, гелікоптерів, які збили наші Збройні Сили, означає, що вони втратили до 1000 льотчиків різного рівня... А це означає, що втрачено льотну еліту, яка здатна літати з маневрами, вночі", - повідомив міністр оборони.

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