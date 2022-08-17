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Новини Війна
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Армія РФ втратила третину еліти десантників, морпіхів, спецназівців. І до тисячі льотчиків, - Резніков

ворог,кацап,русня,орк

Російські збройні сили втратили в Україні третину своїх елітних військ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони твердить, що окупанти втратили щонайменше третину свого бойового потенціалу, застосованого при нападі 24 лютого.

"Ми точно знаємо, що вони втратили 30 відсотків свого елітного корпусу десантників, морпіхів, спецназівців - причому офіцерського та сержантського складу. Я бачив їхні особисті документи - їм усім було в середньому 35 років. Це означає, що років 15 було витрачено на їхню підготовку - такі рейнджери", - сказав Резніков.

Також він розповів про втрати російських льотчиків.

"Кількість російських літаків, гелікоптерів, які збили наші Збройні Сили, означає, що вони втратили до 1000 льотчиків різного рівня... А це означає, що втрачено льотну еліту, яка здатна літати з маневрами, вночі", - повідомив міністр оборони.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 900 осіб, 233 літаки, 196 гелікоптерів, 1 880 танків та 4 152 броньована машина.. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17897) ліквідація (4101) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+9
А як 1000 льотчиків у них загинуло? з них мабуть зробили отдельній днсантній батальон і вони ходили в атаку як наш батальон з Верховної Ради ?
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17.08.2022 06:52 Відповісти
+7
ТЫСЯЧУ ЛЕТЧИКОВ???!!! Видать, забористая дурь ему попалась.
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17.08.2022 06:55 Відповісти
+6
Владимир Сухов e5dee246 i Walmis Walmis- ви мабуть замiсть вивчення математики , в препубертатний перiод, тiльки онанiзмом займалися...
Вiзьмiть офiцiальну статистику кацапських втрат вiд ГШ (а там багато блохольотiв з екiпажами в два i бiльше свинособак)+втрати при вибухах на летовищах,казармах...Загиблих i поранених..Може й питань у вас меньше стане..
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17.08.2022 07:44 Відповісти
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А як 1000 льотчиків у них загинуло? з них мабуть зробили отдельній днсантній батальон і вони ходили в атаку як наш батальон з Верховної Ради ?
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17.08.2022 06:52 Відповісти
ТЫСЯЧУ ЛЕТЧИКОВ???!!! Видать, забористая дурь ему попалась.
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17.08.2022 06:55 Відповісти
На аэродроме в Саках больше ста сразу.
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17.08.2022 07:43 Відповісти
Владимир Сухов e5dee246 i Walmis Walmis- ви мабуть замiсть вивчення математики , в препубертатний перiод, тiльки онанiзмом займалися...
Вiзьмiть офiцiальну статистику кацапських втрат вiд ГШ (а там багато блохольотiв з екiпажами в два i бiльше свинособак)+втрати при вибухах на летовищах,казармах...Загиблих i поранених..Може й питань у вас меньше стане..
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17.08.2022 07:44 Відповісти
це боти, їхнє завдання- гавкати за гроші, або за відсутності розуму...
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17.08.2022 09:12 Відповісти
Орки продолжают верить что у них громадная и непобедимая армия,а про то что кадровая армия уже стерлась в ноль зомбоящик молчит.
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17.08.2022 07:49 Відповісти
До 100
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17.08.2022 08:10 Відповісти
Наверно в 1000 убитых пилотов посчитаны и экипажи вертолетов. Отсюда и такая большая цифра.
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17.08.2022 08:51 Відповісти
Кацапи не могли навіть теоретично втратити тисячу льотчиків.
По перше, пілоти не завжди гинуть.
По друге, хоча в літаках Су-24, Су-34, Су-30 два члени єкіпажу, в літаках Су-25, що рашисти найчастіше використовують в Україні, та більшості модифікацій Міг-29 і Су-27, лише один член екіпажу.
По третє, лише частина гелікоптерів Мі-8 та Мі-24, мають трьох членів екіпажу, а всі інші: Ка-52, Ми-28, Ми-35, мають двох членів екіпажу, а в розвідувальній модифікації Ка-52, взагалі один пілот.
Транспортних літаків, типу Іл-76, де чотирі члени екіпажу, було збито від трьох до п'яти.
Чисто математично не вийде, навіть якби загинули всі пілоти.
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17.08.2022 13:11 Відповісти
 
 